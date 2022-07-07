Контрсанкции для Запада: транспортники России просят закрыть границы для перевозчиков ЕС

Базовый сценарий предполагает, что санкции против РФ сохранятся до конца этого года. До ноября КАМАЗ ежемесячно будет продавать «простые» комплектации грузовых автомобилей на уровне апреля и увеличит продажи в декабре. В четвертом квартале также нарастят продажи ГАЗ, Урал и МАЗ. «Китайские компании во втором полугодии 2022 года смогут наладить логистические цепочки для поставок автомобилей и комплектующих в Россию и сохранят объемы продаж на уровне или чуть ниже апрельских показателей. Грузовые автомобили, поставки которых на территорию РФ запрещены, будут завозиться в страну по параллельному импорту в небольших объемах», — говорится в исследовании.