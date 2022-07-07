Контрсанкции для Запада: транспортники России просят закрыть границы для перевозчиков ЕС
Что ожидает парк российских грузовых автомобилей в условиях санкций
Эксперты прогнозируют дефицит автомобилей на рынке грузовых перевозок в России. Основная причина – проблема с поставками новых магистральных тягачей, как западных, так и отечественных. Крупные транспортные компании предложили федеральным органам власти пакет мер поддержки отрасли, который, в частности, предусматривает изменение условий системы «Платон» и развитие новых маршрутов международных перевозок.
Более половины парка грузовиков – зарубежного производства
По данным оператора системы «Платон» – «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС), всего в России зарегистрировано 1,6 млн автомобилей массой свыше 12 тонн. Основу парка составляют иностранные автомобили. На машины, которые выпускает «большая европейская семерка» суммарно приходится более половины: доля автомобилей Volvo в России – 13%, у DAF – 10%, MAN – 9%, Scania – 8%, Mercedes Benz – 7%, Renault – 4% и 2% у Iveco. Отечественные грузовики «КАМАЗ» в целом среди большегрузов занимают долю в 28%, белорусские МАЗы – 7%, Уралы – 2,8%.
Средний возраст грузовых машин на рынке России – 14,5 года. Для сравнения, согласно исследованию IHS Markit, средний возраст грузовых транспортных средств в Китае вдвое моложе и составляет 7,5 года.
В условиях санкций европейские производители заявили о прекращении поставок автомобилей. «Поставок импортной техники со стороны «Большой семерки» до конца 2022 года ожидать не приходится. Техника, которая была квотирована для России, уже распродается в Европе. Поэтому мы четко понимаем, что этой техники не будет», – комментирует генеральный директор транспортной компании Delko Ришат Шайхулов.
Три варианта развития рынка новых грузовых автомобилей
Маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research разработало три варианта развития ситуации на рынке новых грузовых автомобилей полной массой свыше 6 тонн.
Базовый сценарий предполагает, что санкции против РФ сохранятся до конца этого года. До ноября КАМАЗ ежемесячно будет продавать «простые» комплектации грузовых автомобилей на уровне апреля и увеличит продажи в декабре. В четвертом квартале также нарастят продажи ГАЗ, Урал и МАЗ. «Китайские компании во втором полугодии 2022 года смогут наладить логистические цепочки для поставок автомобилей и комплектующих в Россию и сохранят объемы продаж на уровне или чуть ниже апрельских показателей. Грузовые автомобили, поставки которых на территорию РФ запрещены, будут завозиться в страну по параллельному импорту в небольших объемах», — говорится в исследовании.
В этих условиях продажи новых грузовых автомобилей в этом году снизятся на 29% по сравнению с 2021 годом и составят 62,2 тыс. единиц. Оптимистичный сценарий предполагает смягчение санкций, в этом случае падение рынка составит 25,5%, до 65 тыс. автомобилей. В пессимистичном варианте, если санкции будут ужесточаться, поставки новой техники снизятся на 35% – до 56,5 тыс. единиц.
Поставки магистральных тягачей на рынок в этом году снизятся в 6 раз
Большое падение рынка прогнозируется в части седельных тягачей грузоподъемностью 20 тонн – именно они используются в магистральных перевозках грузов FTL (Full Truck Load – дословно: «полностью загруженный грузовик») и LTL (Less than Truck Load – «частично загруженный грузовик»).
Согласно исследованию Delko, всего в России насчитывается около 300 тыс. седельных тягачей. В прошлом году на рынок поступило 30,9 тыс. новых магистральных тягачей. В этом году планировались поставки 25 тыс. автомобилей. Однако, как прогнозируют аналитики, рынок пополнят всего 5 тыс. машин. То есть рынок рухнет в 6 раз по сравнению с прошлым годом.
По прогнозу компании, в 2023 году на российский рынок поступят 8 тыс. новых магистральных тягачей, в 2024 году – 12 тыс., в 2025 году – до 25 тыс.
Вариантов для пополнения парка несколько. Вероятно, рынку придаст оживление восстановление производства магистральных тягачей на КАМАЗе. В условиях санкций предприятие было вынуждено сократить выпуск грузовиков К5, где в основном использовались импортные компоненты, в пользу более простых грузовиков. Однако компания уже ищет альтернативных поставщиков, к выпуску полностью локализованных автомобилей К5 предприятие планирует вернуться в следующем году.
Предполагается, что на рынок будут выходить китайские производители. «Активизировались производители техники и запасных частей из Азии. Так на рынок РФ в текущем году планирует выйти более 10 брендов из Китая, общая производственная мощность которых в разы выше европейских», – отмечает представитель Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (ЛОТПП).
Также на рынок, как ожидается, будут поступать европейские автомобили через страны, которые не вводили санкции, но в небольшом количестве.
К 12 годам ресурсы магистральных тягачей практически исчерпываются
Всего на рынок России за последние три года поступило около 60 тыс. новых седельных тягачей. «Грузовики в возрасте до трех лет, как в нашей компании, могут в месяц проезжать от 15 до 30 тыс. километров. Это наиболее эффективный, современный, дорогой парк, который требует и соответствующего обслуживания», – отметил Ришат Шайхулов.
Машины в возрасте до 12 лет считаются работоспособными. Всего таких на рынке около 220 тыс. Однако каждые три года эффективность автомобиля снижается на 25% и к 12 годам ресурсы практически исчерпываются.
По данным аналитиков, в России грузооборот на один автомобиль низкий – меньше 50 тыс. тонно-километров именно потому, что техника в стране возрастная. К примеру, в Турции – стране с соизмеримым валовым внутренним продутом на душу населения, цифры в 7 раз больше – 350 тыс. тонно-километров, в Китае, Германии грузооборот на машину составляет около 1 млн тонно-километров.
Из-за того, что поставки новой техники будут сокращаться, устаревание парка ускорится и эффективность техники в России будет только снижаться.
Список Минпромторга России для параллельного импорта необходимо дополнить
Иностранные автопроизводители, нарушая действующие контракты, прекратили поставки не только техники, но и запасных частей, а также ограничили гарантийную поддержку.
«В феврале-апреле автопроизводители из ЕС, США и Японии прекратили поставки запчастей в Россию для ремонта грузовых автомобилей, а также приостановили оказание технической помощи и предоставление других услуг, необходимых для поддержания грузовой техники в исправном состоянии», – говорят аналитики Russian Automotive Market Research.
Минпромторг РФ разработал перечень товаров для параллельного импорта – их можно ввозить без разрешения правообладателя.
«Правительство РФ приняло правильное решение разрешить параллельный импорт. Но в перечень вошли не все бренды и не все запасные части, которые необходимы. Мы вывили около 200 групп товаров, в которых остро нуждаются перевозчики, но они не вошли в список. Сейчас вопрос расширения этого перечня мы прорабатываем на федеральном уровне», – отмечает генеральный директор Delko.
Ришат Шайхулов на примере компании обращает внимание на то, что у нового автопарка основная потребность заключается в расходных материалах: маслах, шинах, элементах тормозной и топливной систем, маслах фильтрах. Одна только компания потребляет 18 тыс. шин в год. При этом практически все западные компании заявили о приостановке поставок шин или закрытии заводов в России. Отечественных же мощностей на весь рынок недостаточно. В условиях санкций Delko предлагает приостановить требование об обязательной маркировке шин в единой системе «Честный знак».
Также необходимо упростить процедуру ввоза в Россию синтетических масел для обслуживания современного парка автомобилей и компонентов для их производства на территории России. Свои предложения компания направила в органы госвласти для дальнейшей проработки с российскими производителями.
В условиях санкций важно решить критически важные вопросы для транспортной отрасли
Согласно исследованию Delko, с учетом среднегодовой регистрации новых автомобилей, которые поставляла «Большая семерка» вместе с КАМАЗом на уровне 25 тыс. единиц, в 2022-2024 годах образуется дефицит на рынке около 50 тыс. автомобилей, что ослабит транспортный потенциал в сегменте 20 тонн.
Пока ситуацию нивелирует то, что грузоперевозчики, ранее работавшие на зарубежных направлениях, переориентировались на Россию. На рынке страны появилось около 15 тыс. таких автомобилей. То есть суммарно с новыми поставками тягачей в этом году – около 5 тыс. машин – парк увеличится на 20 тыс. единиц.
Однако в дальнейшем без притока новой техники парк будет стареть, возрастные машины терять эффективность, приходить в негодность и покидать рынок.
«Старый парк будет выбывать, а поставки новых грузовиков практически прекратились. При этом ограничен доступ к запасным частям. Все это создает предпосылки для дефицита на рынке», – полагает гендиректор транспортной компании Delko.
По его мнению, выход из сложившейся ситуации может быть в нескольких направлениях.
Наиболее очевидное решение – увеличение поставок китайских автомобилей и организация их сервисного обслуживания. Однако до настоящего времени седельные тягачи из Китая поставлялись в ограниченном количестве – на российских дорогах их единицы. «Мы планируем взять тестовую партию автомобилей, чтобы изучить возможности китайской техники, оценить насколько они надежны и эффективны. Параллельно мы рассмотрим возможность организации сервиса китайских автомобилей», – сообщил Шайхулов.
Также пополнить парк грузовых автомобилей можно за счет отечественных производителей, которым нужно более быстрыми темпами наращивать локализацию деталей для выпуска отечественных автомобилей.
К слову, компания не планирует менять стратегию и намерена утроить парк магистральных тягачей к 2025 году, довести их количество до 10 тыс. за счет различных вариантов.
Для европейских перевозчиков нужно ввести контрсанкции
Для поддержания грузоперевозчиков в условиях санкций Delko считает целесообразным продлить срок действия карт тахографов и свидетельств Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) до 2025 года.
Также компании, работающие на международных направлениях, нуждаются в срочном изготовлении большого количества карт МАП, подтверждающих право транспортных средств пересекать границу. Пока же получение такой карты занимает от двух до трех месяцев.
Кроме того, для поддержки транспортных компаний необходимо продлить срок действия бортовых устройств «Платон», подлежащих плановой замене в ближайшие три года, до 2025 года. Также нужно ускорить формирование инфраструктуры для перехода на электронные путевые листы. А, чтобы пресечь деятельность недобросовестных перевозчиков – увеличить штрафы за перегруз.
Оптимизировать работу перевозчиков и снизить износ транспортных средств, а также уменьшить срок транзита грузов и стоимость их доставки позволит развитие контрейлерного сервиса.
Компания также просит предусмотреть ответные санкции для европейских перевозчиков – ограничить их въезд на территорию России. Сейчас российские транспортные компании оказались в невыгодном положении, а ценовая политика зарубежных компаний «ломает рынок» – снижает ставки на перевозку.
В числе предложений транспортной компании – развитие новых маршрутов международных перевозок. При этом нужно расширить паромные направления с Турцией – увеличить их интенсивность из Новороссийска в Стамбул, открыть новые направления из Новороссийска в Самсун и Трабзон, а также из Санкт-Петербурга в Мерсин и Измир. Также в увеличении пропускной способности нуждаются границы с Грузией и Азербайджаном.
«Перспективное направление для международных перевозок – Китай. Нужно расширить пропускную способность границы с КНР вдвое. Решение этого вопроса позволит сократить время доставки товаров из Китая автомобильным транспортом с нынешних 30 до 10 дней, а это существенное снижение стоимости и сроков поставки товаров», – отмечает Ришат Шайхулов.
Все предложения транспортная компания Delko направила в федеральные органы власти для того, чтобы в условиях санкций были решены критически важные вопросы для всей отрасли автомобильных грузоперевозок России.