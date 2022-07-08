MAER показал на медиафасадах семейные фотографии

«Семья для нас значит очень и очень многое. Если мы уезжаем на соревнования, мы круглосуточно на связи с родителями и старшей сестрой. Они всегда поддерживают, переживают как никто другой. Семья — это самое большое вдохновение для нас в жизни и самая важная мотивация в спорте. Это очень правильно, что в стране появился государственный праздник в честь семейных ценностей. Любовь и верность нужно пропагандировать нежно и красиво, например, так, как это сделал MAER».

Дина и Арина Аверины Российские художественные гимнастки