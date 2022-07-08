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MAER показал на медиафасадах семейные фотографии

Уникальная акция впервые была подготовлена ко Дню семьи, любви и верности.

Фотографии из семейных альбомов сотрудников и клиентов медиахолдинга MAER появились на медиафасадах Москвы и в столицах российских регионов. На фото запечатлены семейные будни и праздники разных поколений. Самым старым фото более 50 лет. На всех изображениях передана атмосфера семейного счастья, близость общения с любимыми людьми: бабушки с внуками, дети с еще молодыми родителями, юбилеи, свадьбы, рождение и крещение детей, дни рождения в кругу семьи.

Добрый проект медиахолдинга MAER в течение трех дней — с 6 по 8 июля — увидели жители Москвы, Волгограда, Самары, Уфы, Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинская, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Он охватил порядка 17 млн человек и создал на улицах российских городов теплую атмосферу праздника.

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В этом году День семьи, любви и верности впервые отмечается в статусе государственного праздника. Он установлен указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 28 июня 2022 года и направлен на сохранение семейных традиций и ценностей, духовно-нравственное воспитание детей и подрастающего поколения. Русская православная церковь отмечает 8 июля как день памяти святых благоверных Петра и Февронии.

8 июля в России запланированы праздничные мероприятия в виде конкурсов, форумов, фотовыставок и концертов, главными героями которых стали российские семьи, в которых родители награждены региональными наградами «За материнскую доблесть», «Отцовская слава», медалями «За материнскую доблесть», орденами «Родительская слава».

«8 июля в России отмечается самый трогательный и светлый праздник — День семьи, любви и верности. Мы отнеслись к этой дате по-семейному: предложили нашим сотрудникам и клиентам разместить фотографии из своих семейных альбомов. Мы сделали это в качестве благодарности нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам. Мы показали, как дорожим своими любимыми, как воспитываем своих детей в добрых традициях. Семья – это самое важное, чем богат человек. Это опора, это тыл, это поддержка и понимание. Это наивысшее счастье, которое человек может создать себе сам».

Константин Майор
Владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER

«Семья для нас значит очень и очень многое. Если мы уезжаем на соревнования, мы круглосуточно на связи с родителями и старшей сестрой. Они всегда поддерживают, переживают как никто другой. Семья — это самое большое вдохновение для нас в жизни и самая важная мотивация в спорте. Это очень правильно, что в стране появился государственный праздник в честь семейных ценностей. Любовь и верность нужно пропагандировать нежно и красиво, например, так, как это сделал MAER».

Дина и Арина Аверины
Российские художественные гимнастки

«Для меня День семьи связан, конечно же, с родителями. Я благодарна им за воспитание, рада, что у меня есть возможность уделять им внимание, заботиться о них и по возможности путешествовать по России вместе. Акция MAER помогла красиво отметить День семьи, любви и верности. Он отражает самое важное в жизни человека: любовь к близким».

Татьяна LG Шахнес
Старший директор по связям с общественностью и ESG компании LG Electronics

Медиахолдинг MAER — федеральный оператор крупноформатной цифровой наружной рекламы. Владеет сетью цифровых экранов — медиафасадов и суперсайтов — в Москве и ключевых регионах России. Является разработчиком технологии O2O (offline-to-online), позволяющей проводить омниканальные кампании в наружной рекламе и интернете. Суточный OTS медиахолдинга (количество визуальных контактов аудитории с рекламой) превышает 77 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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