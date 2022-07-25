Прямой эфир: Владимир Волошин и Алексей Смертин

Смертин: Хороший вопрос. Действительно, этот период начался с того момента, когда я переехал во Францию и начал изучать французский язык. Я увлекся литературой не в школе, а уже позже, и моей первой художественной книгой была книга про мушкетеров. Я проглотил всего Дюма, когда переехал в Бордо. Помню, тогда подписал контракт с футбольным клубом «Бордо», нам дали два дня выходных, и я поехал в город Ош, по сути, столицу Гастонии — это откуда Д’Артаньян ехал на своей кобыле. Это очень интересно, меня это вдохновляло. Как только я начал изучать французский (а я начал его буквально зубрить — в школе не выполнял столько заданий, как с профессором при изучении французского), была идеальная «поляна», выражаясь футбольным языком, для того чтобы выучить его быстро. Профессор давал теоретическую часть, которую можно было применять на практике, поэтому изучение языка было как сообщающиеся сосуды. Но как только я начал изучение французского, подумал — как могу учить другой язык, если косноязычен в русском? И действительно, тогда я не так хорошо говорил. Сейчас лучше, хотя и периодически где-то ошибаюсь. Ведь пытаешься где-то подбирать фразеологизмы, исключая клише, пытаешься быть индивидуальностью. Русский язык, как и любой другой язык, дает тебе такую возможность — быть уникальным. Тогда я задумался, уже будучи футболистом, что да, действительно, у меня много пробелов, начал изучать русский язык, читать еще больше, задумываться над фразами, которые видел у великих писателей, увлекся поэзией — она дала мне еще больше, будучи квинтэссенцией мысли, которая зажата в стихотворную форму. Таким образом, начал развиваться из-за определенного любопытства — и мне это, главное, нравится. Я себя, думаю, должен считать счастливым человеком, потому что, по сути, с рождения занимался тем, что любил. Инвестировать в себя я начал, когда пошел в первый класс. Многие заканчивают школу, не зная, кем они будут, многие работают не по специальности, многие в принципе не могут найти себя в жизни, а большинство людей занимаются тем, что не любят. Они вынуждены — им нужны деньги, определенный статус, власть, а ты с седьмого класса хорошо поработал, и учиться уже не обязательно. Как папа говорил, можешь в школу ходить только от дождя прятаться. Уже тогда ставка была сделана на футбол, была огромная любовь к мячу — и это всё восполнилось, честно отслужил и безумно любил мяч, тем самым реализовался, заработал начальный капитал. А в 25 лет задумался… Жизнь любого профессионального спортсмена заканчивается в 35 лет, у гимнасток вообще — в 20 с чем-то. Хоккеисты, может быть, чуть подольше. В целом эта вилка начинается от 35–38 лет. А жить-то нужно и чем-то заниматься тоже. Да, у тебя есть определенные деньги, но уже скучно. И вот тогда я понял, что помимо развития вертикальной карьеры (переехал в Англию, «Челси»), не нужно забывать о горизонтальной — наоборот, ее нужно выстраивать. Я начал вкладывать в себя — получил два высших образования, захотелось. Тогда уже задумывался о социальной ответственности фанатского движения в футболе. Это как раз было в преддверии чемпионата мира. Мной двигали любопытство и требования к самому себе, прежде всего. Я глубоко убежден, что успех любого человека, спортсмена, в большей степени строится на трех китах: во-первых, любовь (нужно, чтобы это нравилось), во-вторых, требования к себе: футбол — игра коварная, всегда ведь можно спрятаться за спину партнера, либо сыграть хорошо в матче и получить лестные оценки со стороны футбольных критиков, но при этом команда проиграет — действительно, кто-то ошибся. И ни в коем случае не стоит перекладывать ответственность за результат на того человека, который ошибся, потому что ошибиться можете и вы в следующей игре. Когда требуешь от себя самого — поддерживаешь мотивацию, потому что ни огромное количество нолей на банковском счете, ни армия зрителей-фанатов на стадионе не мотивирует, как чувство стыда, когда ты ошибаешься или партнер тебя обошел; либо тщеславие, голод, результат, неиссякаемая жажда победы, не уступить, превзойти себя. И третий столп — недовольство самим собой. Не до самоедства, но здравая рефлексия себя самого. Это не для того, чтобы ты не ошибся, ведь футбол — такая игра, она состоит из ошибок, а для того, чтобы, разобрав свои недочеты, ты вышел на следующий матч не в меньшей мотивации, а в большей. Мотивация в профессиональном спорте всегда стоит на первом месте, на мой взгляд.