Единство в альтернативе: итоги круглого стола о монополизации рынка рекламы

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «Национальной безопасностью можно прикрыть что угодно. И это делает нас слабыми. Сегодня наша страна должна быть сильной: получать деньги, обеспечивать граждан безопасностью. Если мы не остановим этот законопроект все вместе — бизнес-сообщество, депутаты, Государственная Дума — то жизнь в стране станет хуже».