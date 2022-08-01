Единство в альтернативе: итоги круглого стола о монополизации рынка рекламы
Продолжается обсуждение поправок в Федеральный Закон «О рекламе». 28 июля в Государственной Думе прошёл круглый стол «Монополизация рынка рекламы: за и против» (18+). Участие в собрании приняли ведущие эксперты рекламного бизнеса, руководители профильных ведомств и организаций, а также представители Госдумы.
На повестке дня — последствия законопроекта
В ходе дискуссии были рассмотрены последствия принятия законопроекта, в том числе для предпринимателей, а также аргументация «за» и «против» единого оператора наружной рекламы.
Главные цели, озвученные автором законопроекта А.Ю. Кирьяновым и председателем Государственной Думы В.В. Володиным на заседании Государственный Думы 15 июля 2022 года:
усиление конкуренции и качества рекламных услуг на территории России;
централизация управления социальной рекламой;
минимизация вывода в недружественные страны персональных данных и прибыли от деятельности на территории РФ;
снижение риска взлома и распространения нежелательного контента на рекламных конструкциях в России.
Цифровая защита наружной рекламы
Участники собрания обратили внимание на то, что все заявленные на встрече владельцы конструкций наружной рекламы — это российские компании. Кроме Russ Outdoor, учредители который зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
При этом в разрабатываемых поправках к Законопроекту огромное внимание уделяется госбезопасности. Мнения участников по сложившейся ситуации оказались схожи:
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «Национальной безопасностью можно прикрыть что угодно. И это делает нас слабыми. Сегодня наша страна должна быть сильной: получать деньги, обеспечивать граждан безопасностью. Если мы не остановим этот законопроект все вместе — бизнес-сообщество, депутаты, Государственная Дума — то жизнь в стране станет хуже».
Исполнительный директор медиаходлинга MAER Денис Зузик: «Как было сказано на рассмотрении в Государственной Думе, пока не было крупных информационных прецедентов, связанных с безопасностью рекламных конструкций. Поэтому мы считаем необоснованной идею введения единого оператора».
Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг: «Случаев утечки данных за рубеж не было. Никто это не установил. Не было приведено ни одного примера в зале пленарных заседаний».
Член Комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских: «Рынок наружной рекламы на сегодняшний день — это средний бизнес и только российские компании, которые сами инвестируют в его развитие и пытаются сделать это максимально прозрачно и правильно».
Также обсуждалась необходимость усиления контроля операторов наружной рекламы. Как было отмечено, перед собранием участники рынка предоставили полный перечень нормативных документов, в соответствии с которыми они работают. Это требования к конструкциям, контенту и программному обеспечению на нескольких листах. По мнению участников круглого стола, этого уже достаточно, чтобы обеспечить информационную безопасность рекламных конструкций.
Итоги круглого стола
По словам Дмитрия Гусева, сегодня ФЗ «О рекламе» несовременен и потому содержит много серых зон. Депутат предложил создать межфракционную группу для модернизации регулирования в сфере рекламы, а также включить в Закон таргетинг и другие современные рыночные инструменты рекламы.
Со стороны MAER как системообразующей компании итогом заседания стали предложения, рекомендации и поправки в законопроект «О рекламе» ко второму чтению в Госдуме. Некоторые из них:
Исключить любые преимущественные права единого оператора на установку новых рекламных конструкций и продление разрешительных документов на уже действующие РК.
Ограничить участие иностранных лиц в компаниях – операторах цифровых рекламных конструкций, а также объема финансирования с их стороны.
Делегировать Роскомнадзору полномочия по разработке требований к безопасности и защите против взлома каналов, серверов и плееров по управлению цифровыми рекламными конструкциями.
В заключение хочется отметить, что единственная компания, поддерживающая законопроект, на собрании не присутствовала. Несмотря на приглашение к диалогу, комментариев от её представителей не поступило.