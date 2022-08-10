Экраны столицы: MAER расширяется

Сегодня мы продвигаем рынок диджитал-конструкций в России, предоставляя нашим клиентам и партнёрам новые возможности и технологии. Новые медианосители увеличат охват более чем на 50 млн рекламных контактов в месяц. Это достойные цифры, с которыми нас можно поздравить

Константин Майор Владелец медиахолдинга MAER