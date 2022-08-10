Экраны столицы: MAER расширяется
В августе 2022 года медиахолдинг MAER, который занимает одно из лидирующих положений на рынке по площади цифровых экранов, построит и запустит 5 новых медиаконструкций в формате Digital Super Sites *(DSS). Это крупноформатные РК, представляющие собой цифровые суперборды.
Заливка фундамента была запущена на днях, и по традиции владелец медиахолдинга разбил об основание конструкции брендированную тарелку.
Больше охватов
Оптимистичный настрой — это официальная позиция медиахолдинга, который продолжает расти и расширяться. Несмотря на сложности, связанные с поправками в ФЗ «О рекламе», компания продолжает бороться за качественное и эффективное использование каналов наружной рекламы в России.
Сегодня мы продвигаем рынок диджитал-конструкций в России, предоставляя нашим клиентам и партнёрам новые возможности и технологии. Новые медианосители увеличат охват более чем на 50 млн рекламных контактов в месяц. Это достойные цифры, с которыми нас можно поздравить
В чём сила новых DSS
Этот формат является неотъемлемой частью крупнейших магистралей Москвы и Московского региона. Его популярность — доказана высоким уровнем доверия к информации, которая через него транслируется.
Область уверенного чтения таких экранов около 300 метров, что достигается за счёт высокого качества LED-панелей, которые использует MAER на своих медианосителях. Кроме того, каждый экран оснащается комплексом Wi-Fi мониторинга. Это позволяет «видеть» аудиторию и, благодаря технологии O2O, повторно коммуницировать c ней в online.
5 новых DSS — это 750 м² нового рекламного пространства и инструмент, который сможет привлечь новую целевую аудиторию для клиентов и партнеров медиахолдинга.
* Цифровые суперсайты