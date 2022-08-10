Газета
На правах рекламы 16+

Экраны столицы: MAER расширяется

В августе 2022 года медиахолдинг MAER, который занимает одно из лидирующих положений на рынке по площади цифровых экранов, построит и запустит 5 новых медиаконструкций в формате Digital Super Sites *(DSS). Это крупноформатные РК, представляющие собой цифровые суперборды.

Заливка фундамента была запущена на днях, и по традиции владелец медиахолдинга разбил об основание конструкции брендированную тарелку.

Больше охватов

Оптимистичный настрой — это официальная позиция медиахолдинга, который продолжает расти и расширяться. Несмотря на сложности, связанные с поправками в ФЗ «О рекламе», компания продолжает бороться за качественное и эффективное использование каналов наружной рекламы в России.

Сегодня мы продвигаем рынок диджитал-конструкций в России, предоставляя нашим клиентам и партнёрам новые возможности и технологии. Новые медианосители увеличат охват более чем на 50 млн рекламных контактов в месяц. Это достойные цифры, с которыми нас можно поздравить

Константин Майор
Владелец медиахолдинга MAER

В чём сила новых DSS

Этот формат является неотъемлемой частью крупнейших магистралей Москвы и Московского региона. Его популярность — доказана высоким уровнем доверия к информации, которая через него транслируется.

Область уверенного чтения таких экранов около 300 метров, что достигается за счёт высокого качества LED-панелей, которые использует MAER на своих медианосителях. Кроме того, каждый экран оснащается комплексом Wi-Fi мониторинга. Это позволяет «видеть» аудиторию и, благодаря технологии O2O, повторно коммуницировать c ней в online.

5 новых DSS — это 750 м² нового рекламного пространства и инструмент, который сможет привлечь новую целевую аудиторию для клиентов и партнеров медиахолдинга.

* Цифровые суперсайты

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных