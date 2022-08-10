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ТЭК закупает промышленную продукцию из-за границы с помощью маркетплейса Reserve Isource

70% компаний сталкиваются с трудностями при закупке промышленных товаров. Многие категории товаров оказались недоступными для покупки. Поэтому на базе экосистемы Isource запущен Reserve — хаб закупок промышленных товаров иностранного производства для отечественных предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Новый проект призван решить оперативные задачи снабжения предприятий, снизить их зависимость от поставщиков. Маркетплейс Reserve предлагает технологическое, нефтепромысловое и электротехническое оборудование, транспорт, строительные материалы, химическую продукцию и другие категории товаров.

На данный момент проект сосредоточен на импорте приоритетных промышленных товаров для российского ТЭК из стран Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Турция, ОАЭ и ЮАР.

Товары для промышленности можно купить из уже имеющегося каталога либо оформить заявку на поиск товара или его аналога у поставщиков. Сотрудники маркетплейса подберут нужные товары, а также организуют таможенное оформление и доставку по России.

Reserve — цифровая среда для взаимодействия поставщиков и производителей промышленной продукции. Товары можно купить, выбрав из наличия в каталоге. Пользователи также могут заказать поиск товара или его аналогов у поставщиков, заполнив форму на сайте. Сотрудники маркетплейса подберут нужные товары у иностранных производителей, а также организуют их доставку по всей России.

Процесс покупки на Reserve полностью автоматизирован: для взаимодействия с покупателями и поставщиками используются чат-боты и цифровые справочники.

Reserve Isource развивается с 2020 года: он стартовал в качестве площадки по продаже складских остатков крупных российских предприятий. В 2021-м проект вырос до промышленного B2B-маркетплейса, организующего кооперацию производителей в различных отраслях. Reserve признан лучшим маркетплейсом премии ЦИПР (Минцифры) и Tadviser на основе выбора экспертов в 2022 году.

Однако 2022 год показал большой спрос промышленной отрасли на импортное оборудование и сырье, поэтому проект сконцентрировался на поставках с новых рынков в интересах российских производителей.

По оценкам разработчиков, ежемесячно Reserve Isource пользуются 50 000+ бизнес-пользователей, а объем продаж проекта с момента запуска превысил 50 млрд рублей. Найти товары или их аналоги уже удалось для >30% заявок на импорт.

АО «Цифровые Закупочные Сервисы»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных