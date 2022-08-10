ТЭК закупает промышленную продукцию из-за границы с помощью маркетплейса Reserve Isource

Reserve — цифровая среда для взаимодействия поставщиков и производителей промышленной продукции. Товары можно купить, выбрав из наличия в каталоге. Пользователи также могут заказать поиск товара или его аналогов у поставщиков, заполнив форму на сайте. Сотрудники маркетплейса подберут нужные товары у иностранных производителей, а также организуют их доставку по всей России.