ВЗО представил самообучающуюся виртуальную помощницу Нейру (18+) на конференциях в Москве
Финансовый портал ВсеЗаймыОнлайн (ВЗО) (18+) представил новый цифровой сервис в рамках проведения конференции «Цифровая трансформация и банковские технологии: статус 2022» и 10-ого форума финансовых инноваций «FinNEXT-2022» (18+).
ВЗО представляет собой финансовый портал, агрегатор, на котором пользователи могут подбирать и сравнивать различные финансовые продукты, в том числе кредиты, банковские карты и займы. С его помощью можно оперативно выбрать оптимальное для себя финансовое решение. Виртуальная помощница Нейра, сделает этот процесс более эффективным. Она поможет определить вероятность одобрения кредита.
Какую пользу приносит Нейра
Нейра — самообучаемая нейронная сеть. Ее разработкой занимались ведущие математики и программисты Новосибирского государственного университета. Благодаря ей каждый пользователь сможет выбрать персонально для себя наиболее подходящий финансовый продукт. Для проведения прогноза ей необходима минимальная информация о человеке. Однако, чем больше данных пользователь предоставит, тем более точный прогноз получит. Это позволит сэкономить время и сберечь нервы, а значит, сделать жизнь легче.
Что может виртуальная помощница ВЗО
Подбор наиболее подходящего финансового продукта — это ключевая функция сервиса. Помимо этого, Нейра может бесплатно показать рейтинг финансового самочувствия пользователя. Если он низкий, то получение нового кредитного продукта имеет мало шансов. В такой ситуации виртуальная помощница даст совет, как повысить кредитный рейтинг. Руководствуясь этими рекомендациями, пользователь сможет оформить кредит, но позднее.
Нейра также повышает финансовую грамотность людей. В России за последние четыре года лишь 10% граждан имеют высокий уровень грамотности в области финансов.
Виртуальная помощница поможет постоянно улучшать свою финансовую грамотность. Она дает рекомендации по управлению финансами, планированию дохода и в целом по улучшению своего благосостояния. ВЗО старается, чтобы эти советы для каждого пользователя имели индивидуальный характер, а не общий.
Преимущества
Нейра является уникальным сервисом по предоставлению финансовой помощи. Она характеризуется следующими качествами:
· Это нейросеть, а не обычный алгоритм. Основное отличие заключается в том, что она может самообучаться. Чем больше сведений людей она обработает, тем более точными будут ее прогнозы. Качество ее работы со временем будет только становиться лучше
· Цифровая помощница обладает приятной внешностью для восприятия пользователей. Общаться с ней будет легко и просто. Это все равно что поговорить с лучшей подругой о самом сокровенном. При этом она сохранит все секреты, даст рекомендации и подберет наилучший вариант решения финансовой задачи
· Нейра заботиться об экологии и поможет стать социально ответственным. 1% средств с каждого кредита или займа, полученного с ее помощью, ВЗО направляет на посадку деревьев. Зеленые насаждения поглощают углерод, создающий эффект парниковых газов. Благодаря ей вы становитесь участником мировой программы по борьбе с глобальным потеплением, уменьшая свой углеродный след
· Виртуальная помощница ВЗО — это российский продукт, что особенно актуально в период санкционного давления на Россию и развития отечественного производства
Кому и для чего нужна Нейра
Уникальная нейронная сеть разработана и обучена с целью оказания помощи людям всех возрастов в получении кредита без лишних действий. Она сможет подобрать для вас оптимальные предложения по кредитам и посоветует, как сделать лучше свою кредитную историю. Сервис бесплатно продемонстрирует ваш кредитный рейтинг и сформирует прогноз о том, какой банк выдаст кредит с высокой степенью вероятности. Виртуальная помощница повысит уровень вашей финансовой грамотности и поможет получить кредит.
«ВЗО всегда стремится дать людям максимум пользы. Мы постоянно спрашиваем себя, как можно улучшить наш сервис с помощью программирования. Нейросеть обладает безграничными возможностями, потому что может обучаться и находить персональные решения. Нейра будет иметь приятную внешность и голос. Эти параметры делают процесс общения с пользователем максимально живым и дружеским. Эта технология, несомненно, сделает портал ВЗО в разы удобнее и эффективнее, а жизнь наших клиентов комфортнее, потому что сделает шаг к решению их главной проблемы — отказ в получении кредитных средств», — рассказал исполнительный директор компании ВсеЗаймыОнлайн Артур Карайчев.
ИП Виноградов Виталий Геннадьевич
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