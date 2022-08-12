ВЗО представил самообучающуюся виртуальную помощницу Нейру (18+) на конференциях в Москве

«ВЗО всегда стремится дать людям максимум пользы. Мы постоянно спрашиваем себя, как можно улучшить наш сервис с помощью программирования. Нейросеть обладает безграничными возможностями, потому что может обучаться и находить персональные решения. Нейра будет иметь приятную внешность и голос. Эти параметры делают процесс общения с пользователем максимально живым и дружеским. Эта технология, несомненно, сделает портал ВЗО в разы удобнее и эффективнее, а жизнь наших клиентов комфортнее, потому что сделает шаг к решению их главной проблемы — отказ в получении кредитных средств», — рассказал исполнительный директор компании ВсеЗаймыОнлайн Артур Карайчев.