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В России празднуют День Государственного флага
Сегодня, более 5 млн россиян увидят на улицах крупнейших городов и регионах России медийную кампанию в честь Дня Государственного флага России.
«Эта традиционная для медиахолдинга праздничная акция: День Государственного флага объединяет весь многонациональный российский народ. Прогноз охвата кампании составляет более 5 млн человек, а OTS (количество визуальных контактов аудитории с рекламой) – 36,5 млн человек», – сообщил владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.
Напомним, что медиахолдинг MAER является одним из крупнейших операторов крупноформатной цифровой наружной рекламы в России и входит в состав системообразующих компаний. Суточный эксклюзивный OTS MAER превышает 76 млн.