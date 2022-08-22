В России празднуют День Государственного флага

«Эта традиционная для медиахолдинга праздничная акция: День Государственного флага объединяет весь многонациональный российский народ. Прогноз охвата кампании составляет более 5 млн человек, а OTS (количество визуальных контактов аудитории с рекламой) – 36,5 млн человек», – сообщил владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.