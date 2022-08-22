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В России празднуют День Государственного флага

Сегодня, более 5 млн россиян увидят на улицах крупнейших городов и регионах России медийную кампанию в честь Дня Государственного флага России.

«Эта традиционная для медиахолдинга праздничная акция: День Государственного флага объединяет весь многонациональный российский народ. Прогноз охвата кампании составляет более 5 млн человек, а OTS (количество визуальных контактов аудитории с рекламой) – 36,5 млн человек», – сообщил владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.

Напомним, что медиахолдинг MAER является одним из крупнейших операторов крупноформатной цифровой наружной рекламы в России и входит в состав системообразующих компаний. Суточный эксклюзивный OTS MAER превышает 76 млн.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных