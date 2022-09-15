Большой бизнес с большим сердцем

«Способов помогать достаточно много: от пожертвований до информационных кампаний и волонтерства. Мы рады, что благотворительность становится неотъемлемой частью жизни друзей и партнеров фонда. Наша инициатива «События со смыслом» – как раз тот способ помощи, который доступен и понятен и всем. Первый раз многие сомневаются, как близкие воспримут инициативу. Но после публикации и рассказа о том, что любой вклад имеет значение, получают положительные отклики. Быть добрым и помогать – это модно, как бы смешно не звучало. И мы рады, что Константин сделал из личного праздника традицию помощи нашим подопечным», – рассказали в пресс-службе Фонда. За 14 лет работы он помог 4 тыс. подопечных. Участниками его реабилитационных проектов стало 10 тыс. человек.