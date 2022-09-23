На площадке ВЭФ-2022 «Русская Медиагруппа» предложила создать единый маркетинговый центр по продвижению Дальнего Востока

Конечно же, такие преобразования не будут простыми. Например, очевидную проблему, с которой столкнулся регион при, казалось бы, таком позитивном явлении, как наплыв туристов, озвучил директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай: «Статус одного из крупнейших центров туризма для Владивостока, в частности, непривычен, так как город этот — изначально военно-морская база, поэтому на туристический рынок регион вышел не вполне подготовленным. Также сегодня нужно говорить и о том, что Россия равно Сибирь и Дальний Восток, и о том, что же большая страна может взять у Дальнего Востока и привнести в ту Россию, где живет 120 миллионов человек».