На площадке ВЭФ-2022 «Русская Медиагруппа» предложила создать единый маркетинговый центр по продвижению Дальнего Востока
Дальний Восток – уникальный край, обладающий огромным туристическим и инвестиционным потенциалом. Его дальнейшее развитие, популяризация знаний о регионе, укрепление его уникальной культурной идентичности и ее интеграция в общероссийскую – важные задачи, стоящие перед медиа, общественными, коммерческими и государственными структурами. Как консолидировать их работу и в чем особенность функционирования креативных индустрий на Дальнем Востоке, обсудили спикеры на организованном «Русской Медиагруппой» Public Talk* «Восточная Россия — культурный код опережающего развития?», прошедшем в рамках ВЭФ-2022.
Сегодня Дальний Восток – территория стремительного и всестороннего развития. Все больше людей рассматривают его и как цель для путешествий, и как локацию для переезда и жизни. И именно туризм стал одним из драйверов этих преобразований. Как отметил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, 42% россиян в возрасте старше 18 лет говорят, что хотели бы посетить Дальний Восток, а среди молодежи эта цифра и того выше – 55%. Туризм позволяет создавать в регионе новые рабочие места, вносит существенный вклад в бюджет края, показатели налоговых отчислений от туристической отрасли здесь в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по стране.
По мнению собравшихся на Public Talk экспертов, существенный вклад в дальнейшее развитие туризма, а вместе с ним и всего дальневосточного региона, могли бы внести креативные индустрии: создание на Дальнем Востоке полноценной развлекательной инфраструктуры и филиалов крупнейших культурных центров не только привлечет путешественников – в том числе из Азии – но и сделает жизнь в регионе привлекательнее для молодежи: так она сможет чувствовать себя в центре событий, жить в культурном контексте, ради которого люди нередко переезжают из регионов в Москву или Санкт-Петербург.
Конечно же, такие преобразования не будут простыми. Например, очевидную проблему, с которой столкнулся регион при, казалось бы, таком позитивном явлении, как наплыв туристов, озвучил директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай: «Статус одного из крупнейших центров туризма для Владивостока, в частности, непривычен, так как город этот — изначально военно-морская база, поэтому на туристический рынок регион вышел не вполне подготовленным. Также сегодня нужно говорить и о том, что Россия равно Сибирь и Дальний Восток, и о том, что же большая страна может взять у Дальнего Востока и привнести в ту Россию, где живет 120 миллионов человек».
Действительно, вопрос самоидентификации жителей дальневосточных территорий, встраивание культуры края в общероссийский код – большая дискуссионная тема, которой спикеры коснулись в рамках Public Talk. По мнению участников, создание в ДФО филиалов крупнейших культурных центров, таких как Третьяковская галерея или Эрмитаж, смогло бы решить сразу ряд проблем: они повысили бы туристическую привлекательность региона (в том числе и для путешественников из Азии) и помогли бы местным жителям ощутить себя частью России, да и в целом улучшили бы качество жизни в регионе.
Присутствующая на мероприятии генеральный директор, ФГБУК «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» Зельфира Трегулова заметила, что невероятная удалённость Владивостока от Москвы и Петербурга, молодой возраст города мешают живущим здесь в их самоидентификации, как людей, выросших в парадигме русской культуры. «И мы включились в работу по созданию филиала Третьяковки, потому что мы понимали, что этот комплекс принесёт в город именно то, чего ему так не хватает», – рассказала Трегулова.
Как подчеркнул декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий, «культура существует в повседневности, она не замкнута в музеи. Должны быть кинотеатры, театры, музеи. Но самое главное — это создание новой идентичности, которая была бы интегрирована с другими, вписана в иерархию. И это важнейшая задача в развитии региона».
«Культура — это совокупная забота общества, государства и бизнеса. И, когда все они объединяются, когда есть база, креативные индустрии начинают интенсивно развиваться, — отметила заместитель председателя правления Федерации креативных индустрий Вероника Пономарева. — Культурный код существует в условиях конкуренции. Сильные вытесняют слабых. И мы должны с большим вниманием отнестись к той исторической точке, в которой находимся».
Конечно же, любое развитие упирается в бюджеты. Финансирование на Дальнем Востоке – задача, которую на сегодняшний день решают и государство, и частные структуры. Динамика, безусловно, положительная. По темпу прироста инвестиций Дальний Восток уже много лет примерно на тридцать процентов опережает Российскую Федерацию в среднем. Но если говорить о креативных индустриях, есть в регионе одна особенность: доминирующая роль здесь принадлежит частному бизнесу.
«Люди, которые живут на Дальнем Востоке, должны иметь все возможности для полноценного развития, – рассказал председатель Совета директоров Транспортной группы FESCO* Андрей Северилов. – Следуя этой логике, мы реализуем несколько социальных программ: грантовый конкурс «Море возможностей», помогающий развитию некоммерческих организаций, обширную программу взаимодействия с Третьяковской галереей — мы профинансировали магистерскую программу здесь в ДВФУ, так мы участвуем в формировании кадров для музейных и культурных учреждений региона, сейчас мы договорились о создании временного представительства Третьяковской галереи. Запустили создание интерактивного музея Дальневосточного морского пароходства и Владивостокского морского торгового порта».
Перед креативными индустриями на Дальнем Востоке сейчас стоит задача интеграции дальневосточного культурного кода в общероссийский. «Синтез федеральных компетенций и инвестиции в локальные таланты сформируют взаимное проникновение новой и старой дальневосточной культуры и большой великой традиции, русского кода. Также мы предлагаем создать единый маркетинговый центр по продвижению Дальнего Востока при Корпорации развития Дальнего Востока и Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, который позволит консолидировать усилия медиа, креативных индустрий, бизнеса, волонтёров для популяризации информации об этом крае в стране», — резюмировал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.
*Паблик ток, ФЕСКО