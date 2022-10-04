Цифровизация школ. Еще один удачный эксперимент

Цифровизация школ. Еще один удачный экспериментСергей Андронов, директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет», рассказал о том, почему школам нужна цифровизация и как это отразится на безопасности учащихся
Школы, колледжи и университеты с каждым годом становятся все более технологичными. На замену меловым доскам приходят интерактивные смартборды. Для презентаций своих первых проектов ученики используют современные мультимедийные системы с презентационным оборудованием. Обучение онлайн с помощью облачных сервисов становится требованием нового времени.
Прыжок в технологическое будущее образования можно обозначить тремя этапами.
Общая оцифровка
Безбумажная концепция ― перевод бумажного документооборота в электронный формат. Такой подход позволяет быстрее обновлять учебные материалы. Благодаря этому родители могут ежегодно экономить на покупке новых учебников, а детям не приходится носить тяжелые рюкзаки. Общая оцифровка бумажной документации ― это еще и оптимизация рабочего времени учителей.
Геймификация образования
Интерес учащихся к точным и естественным наукам начали подогревать с помощью робототехники и технологий дополненной реальности. В дополнение к этому некоторые преподаватели начали заводить аккаунты в социальных сетях и снимать видеоконтент. Например, ролики учителя физики, который доступным языком объясняет смысл второго закона Ньютона, уже набрали под миллион просмотров.
Усиление систем безопасности
В некоторых школах на входе установлены системы контроля и управления доступом (СКУД), которые пропускают учеников в школу по магнитным картам. При проходе школьника через турникет система отправляет родителям ученика СМС с временем его входа и выхода из школы. Используются и камеры видеонаблюдения, которые ведут запись разных локаций внутри и снаружи здания. Правда, в них нет функции «распознавания», а значит, преступники все-таки имеют возможность беспрепятственно проникнуть в здание через центральный вход.
«Цифровой охранник» на страже школьников
В 2021 году по инициативе Администрации Краснодара одна из школ города на три месяца стала площадкой для тестирования цифровой системы безопасности с применением умной видеоаналитики. Наши специалисты из «Инфосистемы Джет» обеспечили внедрение этого программно-аппаратного комплекса.
Видеокамеры, датчики, программное обеспечение — всё это компоненты системы умной видеоаналитики, которая собирает, анализирует и хранит данные. Такую систему можно назвать «цифровым охранником». Он никогда не устает и не отвлекается, может одновременно следить за безопасностью учащихся на разных этажах и контролировать обстановку внутри и снаружи школы 24 часа в сутки.
Вместе с администрацией школы мы выбрали пять зон для тестирования:
1. Прилегающая территория (дорога и тротуар вдоль школьного забора)
2. Внутренний периметр, входные калитки и ворота
3. Школьный двор
4. Турникеты на входе в школу
5. Холл внутри школы
Получается, что 150–200 метров вокруг школы находятся под наблюдением системы. Она проводит мониторинг поведения людей, распознает долгое нахождение человека возле забора, а также сканирует госномера автомобилей. Что особенно важно: по заданным параметрам система распознает людей с поднятыми руками или лежащих на земле и за считаные секунды уведомляет об этом инциденте охрану школы.
От «цифрового охранника» не скроются хулиганы, перелезающие через школьный забор. Служба охраны будет знать о пересечении ограды еще до того, как злоумышленники с нее слезут. Видеоаналитика распознает лица людей и, если кого-то нет в базе учащихся или родителей, моментально уведомит охранников, что на территорию школьного двора вошел посторонний человек.
Быстрое реагирование умной видеоаналитики стало самым основным ее достоинством. Мы настроили систему таким образом, чтобы при выявлении угрозы с высокой степенью риска уведомления об этом сразу получали службы спасения и правоохранительные органы.
Помимо распознавания угроз, «цифровой охранник» считает количество входящих учеников. В целом, такая функция полезна для того, чтобы учителя и родители знали, во сколько ребенок вошел или вышел из школы. Но эти данные можно также использовать и для подсчета необходимого количества порций для школьной столовой.
Мы не просто установили видеоаналитику в школе, но и поместили специальные датчики на турникетах во входной зоне для измерения температуры входящих учеников. Это может помочь в борьбе с массовыми заболеваниями в период эпидемии гриппа или коронавируса.
В помощь видеоаналитике мы также установили оборудование для бесконтактного контроля входа в школу. То есть, помимо распознавания лиц, специальные датчики на турникетах на входе в здание «узнавали» учеников по рисунку вен ладони. Это было сделано также для того, чтобы в случае сбоя одной системы вторая могла ее на время заменить.
Что система видеоаналитики увидела в школе
За несколько месяцев работы «цифровой охранник» пару раз помог нам пресечь школьные драки на начальном этапе. На дворовой территории и в холле школы система распознавала людей с поднятыми руками или лежащих. Также система видеоаналитики помогла предотвратить две попытки кражи самокатов на территории школы. За три месяца было зафиксировано 12 попыток учащихся перелезть через забор и 10 случаев нарушения порядка внутри образовательного учреждения. Всего система умной видеоаналитики зафиксировала 30 различных инцидентов разной степени опасности. На монитор школьной службы охраны выводились оповещения обо всех угрозах. Благодаря этому охранники вовремя реагировали на инциденты.
В тандеме с ИТ-решениями школьная служба безопасности сможет работать в разы эффективнее. С помощью системы умной видеоаналитики можно предотвращать несчастные случаи, пожары, кражи, драки там, где за этим не всегда уследит человек. Программа умеет распознавать признаки задымления на изображении с видеокамер. Это позволит оперативно реагировать на возникающие возгорания, своевременно вызывать пожарных и эвакуировать учащихся. Также видеоаналитика может распознавать признаки паники, когда большое количество людей бежит в одном направлении.
В случае использования цифровой системы безопасности школа не берет на себя дополнительные функции по контролю учащихся. Каждый специалист занимается своей работой: учителя обучают, завучи управляют учебным процессом, а охранники при помощи системы видеоаналитики обеспечивают безопасность детей в школе.
Такой программно-аппаратный комплекс внедряется за три месяца, и его можно применить не только в школах, но и в вузах, колледжах, детских садах. Подобные комплексы можно масштабировать до уровня района, города или региона. Это действительно работающее решение, которое может помочь сделать образовательные учреждения безопасными.
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