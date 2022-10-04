Цифровизация школ. Еще один удачный эксперимент

В некоторых школах на входе установлены системы контроля и управления доступом (СКУД), которые пропускают учеников в школу по магнитным картам. При проходе школьника через турникет система отправляет родителям ученика СМС с временем его входа и выхода из школы. Используются и камеры видеонаблюдения, которые ведут запись разных локаций внутри и снаружи здания. Правда, в них нет функции «распознавания», а значит, преступники все-таки имеют возможность беспрепятственно проникнуть в здание через центральный вход.