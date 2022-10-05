Самый крупный 3D-медиафасад на ТТК

«Несмотря на новую экономическую реальность, основная часть клиентов, у которой есть бюджет для размещения на 3D-медиафасадах, – игроки банковского сектора и рынка ритейла, что закономерно: такой контент – дорогая инвестиция. Но это тренд! И если упустить его сейчас, то потом можно и не догнать! Как профиль заказчика изменится в дальнейшем – будем следить внимательно, и теперь для нас это станет еще проще. Сейчас мы запускаем в Москве новый 3D-медиафасад, который даст колоссальный охват. Он расположен на центральном пересечении одной из ключевых магистралей. Его отлично видно со всех направлений движения, практически с любых людных мест района. Как бы ни было сложно рекламному рынку, MAER намерен только расти. Лишь такой подход может гарантировать клиентам стабильность!»

Константин Майор владелец медиахолдинга MAER