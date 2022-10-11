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Торговый эквайринг — суть услуги и приобретаемые выгоды

Банковский расчётный счёт открывает бизнесу доступ к такой услуге, как торговый эквайринг. В переводе с английского это слово имеет смысл «приобретение, получение». Действительно, все стороны, участвующие в процессе, получают своё: покупатель – товар, банк – процент, продавец – прибыль. Поговорим подробнее о том, как это работает, и какие возможности таит в себе подключение безналичных расчётов для увеличения прибыли компании или ИП. 

Суть эквайринга

Безналичный расчёт между продавцом и покупателем происходит через посредничество финансовых организаций. Средства списывают с одного счёта и зачисляют на другой. Для проведения операции необходимо специальное оборудование — POS-терминал или SMART-система. 

Схематично процесс эквайринга выглядит так: 

- Банковская карта клиента

- Продавец набирает необходимую сумму на устройстве.

- Клиент вставляет или прикладывает банковскую карту (смартфон) к терминалу. Если сумма покупки значительная, то клиента просят ввести пин-код.

- Банк продающей стороны (эквайер) запрашивает сведения и разрешение на списание средств у банка оплачивающей стороны (эмитента).

- Если всё нормально (карта рабочая и денег на ней достаточно), то средства списывают.

- Терминал информирует об успешной транзакции на экране, одновременно выдавая чек-подтверждение.

- На баланс продавца средства поступают в течение нескольких дней.

- Банк-эквайер с каждой операции снимает небольшую комиссию. 

Обратите внимание, что чек, выдаваемый терминалом, не фиксирует куплю-продажу определённого товара, а является подтверждением движения средств между финансовыми организациями. 

Преимущества для бизнеса 

Подключение торгового эквайринга выгодно для любого вида торговли. А именно: 

- Люди активнее тратят деньги с карты, чем отдают наличные. Средний чек растёт на 15-20 %.

- Магазин, салон или кафе без возможности безналичного расчёта посещают менее охотно. По статистике более 70% покупок совершается при помощи торгового эквайринга.

- Продавцам и кассирам требуется меньше времени на обслуживание одного клиента.

- Исключение из сделки наличных страхует от обмана, ошибок при расчёте, получения фальшивых купюр. 

Торговый эквайринг привлекает покупателей, способствует увеличению выручки и снимает риски, неизбежные при работе с наличными деньгами. Бизнес становится клиентоориентированным, что повышает его престижность и репутацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных