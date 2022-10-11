Торговый эквайринг — суть услуги и приобретаемые выгоды

Банковский расчётный счёт открывает бизнесу доступ к такой услуге, как торговый эквайринг. В переводе с английского это слово имеет смысл «приобретение, получение». Действительно, все стороны, участвующие в процессе, получают своё: покупатель – товар, банк – процент, продавец – прибыль. Поговорим подробнее о том, как это работает, и какие возможности таит в себе подключение безналичных расчётов для увеличения прибыли компании или ИП.