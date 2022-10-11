Торговый эквайринг — суть услуги и приобретаемые выгоды
Банковский расчётный счёт открывает бизнесу доступ к такой услуге, как торговый эквайринг. В переводе с английского это слово имеет смысл «приобретение, получение». Действительно, все стороны, участвующие в процессе, получают своё: покупатель – товар, банк – процент, продавец – прибыль. Поговорим подробнее о том, как это работает, и какие возможности таит в себе подключение безналичных расчётов для увеличения прибыли компании или ИП.
Суть эквайринга
Безналичный расчёт между продавцом и покупателем происходит через посредничество финансовых организаций. Средства списывают с одного счёта и зачисляют на другой. Для проведения операции необходимо специальное оборудование — POS-терминал или SMART-система.
Схематично процесс эквайринга выглядит так:
- Банковская карта клиента
- Продавец набирает необходимую сумму на устройстве.
- Клиент вставляет или прикладывает банковскую карту (смартфон) к терминалу. Если сумма покупки значительная, то клиента просят ввести пин-код.
- Банк продающей стороны (эквайер) запрашивает сведения и разрешение на списание средств у банка оплачивающей стороны (эмитента).
- Если всё нормально (карта рабочая и денег на ней достаточно), то средства списывают.
- Терминал информирует об успешной транзакции на экране, одновременно выдавая чек-подтверждение.
- На баланс продавца средства поступают в течение нескольких дней.
- Банк-эквайер с каждой операции снимает небольшую комиссию.
Обратите внимание, что чек, выдаваемый терминалом, не фиксирует куплю-продажу определённого товара, а является подтверждением движения средств между финансовыми организациями.
Преимущества для бизнеса
Подключение торгового эквайринга выгодно для любого вида торговли. А именно:
- Люди активнее тратят деньги с карты, чем отдают наличные. Средний чек растёт на 15-20 %.
- Магазин, салон или кафе без возможности безналичного расчёта посещают менее охотно. По статистике более 70% покупок совершается при помощи торгового эквайринга.
- Продавцам и кассирам требуется меньше времени на обслуживание одного клиента.
- Исключение из сделки наличных страхует от обмана, ошибок при расчёте, получения фальшивых купюр.
Торговый эквайринг привлекает покупателей, способствует увеличению выручки и снимает риски, неизбежные при работе с наличными деньгами. Бизнес становится клиентоориентированным, что повышает его престижность и репутацию.
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