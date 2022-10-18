Как выбрать надежного поставщика из Китая. 5 правил начинающих импортеров
«Закажу в Китае и перепродам в 10 раз дороже» — идея, не теряющая популярности. Однако для многих понять, по каким законам живет бизнес на Востоке, ничуть не легче, чем выучить китайский. Сложно ли найти надежного поставщика? Шансы есть, рассказывает Александр Голубев, руководитель направления «Веб-сервисы для бизнеса» в Контуре.
Многие предприниматели хоть раз задумывались о бизнесе с Китаем. Найти поставщика на самом деле не так сложно. Китай давно вышел в онлайн, поэтому продавцов самых разных товаров достаточно на Alibaba и Taobao. Но можно ли доверять им? Для российского предпринимателя это один из самых сложных вопросов. Однозначного ответа нет — и это останавливает многих.
Все наслышаны о пресловутом китайском качестве. О том, что поставщики присылают отличные образцы, а сама партия оставляет желать лучшего. Мы пообщались с пользователями Контур.Фокуса, сервиса для проверки контрагентов, которые запрашивают информацию о китайских компаниях. Делимся советами по проверке поставщиков на основе собственного опыта и опыта наших клиентов. В статье собрали 5 правил, которые помогут начать работу с партнером из Китая быстрее и безопаснее.
Правило № 1. Проверяйте по USCC или регистрационному номеру, а не только по названию
У большинства китайских компаний нет официального англоязычного названия. Четких регламентов по переводу тоже не существует, поэтому в разных сервисах наименования одной и той же компании могут отличаться. Как сориентироваться? Есть очевидный способ — искать название на китайском или попробовать проверить фирму по регистрационному номеру или USCC.
Регистрационный номер китайской компании состоит из 15 знаков. Организация получает его при регистрации в местном налоговом органе. Номер можно сравнить с ОГРН в России. Он тоже уникален, дается один раз.
Еще с 2015 года китайские компании начали получать другой идентификатор — Единый код социального кредита (Unified Social Credit Code), состоящий из 18 цифр. Его организациям присваивает Управление промышленности и торговли (Administration for Industry and Commerce). USCC — своего рода аналог ИНН в России.
Именно этот номер найдете в бизнес-лицензии нового образца. Вы можете запросить ее у представителя фабрики. В бизнес-лицензии, кроме самого номера и USCC, также будут указаны:
● название организации;
● организационно-правовая форма;
● местонахождение;
● руководитель;
● размер уставного капитала;
● дата основания;
● сроки разрешения на ведение деятельности;
● сфера деятельности;
Еще в бизнес-лицензии найдете QR-код, который ведет на страницу организации на сайте Корпоративной кредитной информационной системы.
Поиск компании по USCC и регистрационному номеру — самый точный. Он доступен на сайте National Enterprise Credit Information Publicity System — системы распространения информации о кредитоспособности предприятий Китая. Ресурс работает из России, выписки бесплатные. Единственный минус — документ вы получите на китайском. Правда, информации немного. Вот что узнаете:
● статус предприятия (действующее или нет);
● дату создания;
● название;
● организационно-правовую форму;
● имя законного представителя;
● налоговый регистрационный номер, USСC.
Даже небольшой набор данных полезен для проверки поставщика. Если у фабрики есть налоговый регистрационный номер, значит, она зарегистрирована по всем правилам. Дата создания показывает, как давно компания вышла на рынок.
Получить больше информации можно через сайты местных ведомств (не все они доступны в России) или специальные сервисы. Гораздо быстрее запросить бизнес-справку в Контур.Фокусе. Сервис предоставит подробный отчет на русском и английском языках.
Интересно, что в Китае данные о счетах организаций считаются открытой информацией. Например, в России получить такие сведения нельзя — это банковская тайна. Попробуйте сверить реквизиты в источнике с теми, что выслал представитель фабрики. Но если данные не совпадут, не спешите считать партнера мошенником. При регистрации китайская компания должна предоставить банковские реквизиты, а вот актуализировать их закон не обязывает.
Правило № 2. Убедитесь, что компания может вести ВЭД
В отличие от российских предприятий, китайские компании не имеют права заниматься экспортом без специальной лицензии. В ней указано, в какие страны фабрика может поставлять продукцию. Запросите этот документ у потенциального контрагента. Если лицензии нет или она получена на другую фирму, все поставки пойдут через посредника. А значит, нужно проверять и его.
Лицензия на экспорт подтверждает, что фабрика ориентируется в том числе на внешний рынок. Косвенно указывает на опыт и наличие производственных мощностей.
Правило № 3. Получите данные о директоре
Представитель фабрики, который вышел на связь на Alibaba, чаще всего не имеет полномочий подписывать документы от лица компании. Переписку ведут менеджеры по продажам или агенты. Обратите внимание, кто участвует в диалоге и кто указан как законный представитель в бизнес-лицензии. Обязательно запросите у представителя фабрики полную информацию о директоре и его контакты. Если менеджер скрывает данные — это тревожный сигнал.
Российские предприниматели нередко упоминают, что китайские партнеры небрежно относятся к документообороту. Могут прислать документ без подписи и печати. Тщательно проверяйте, кто упоминается в договоре и подписан ли он в принципе.
Правило № 4. Позвоните по телефону и уточните email
Нередко представители компаний, с которыми можно переписываться на Alibaba, переводят общение в WeChat — китайский мессенджер. Условия поставки и спецификацию товара фиксируйте в договоре, а вот связаться с представителем компании можете и по видеосвязи. Контрагент не готов показать производство или вовсе отказывается от звонка? Это еще один признак того, что с вами общается посредник или даже мошенник.
Но представитель может выйти на связь не с собственной фабрики. В онлайне этого не проверить, поэтому можно просто позвонить по стационарному телефону, указанному в документах компании. Все китайские предприятия обязаны его зарегистрировать. Если в ходе разговора выяснится, что директор не в курсе о ваших договоренностях или фабрика вообще не выпускает такую продукцию, перспективы сотрудничества под вопросом.
Случается, что мошенники перехватывают домены и ведут переписку от лица компании. Обычный звонок по стационарному телефону поможет снизить эти риски.
Правило № 5. Договоритесь об аудите и запросе образцов
Заключительный пункт проверки — самый ресурсозатратный. Если речь идет о крупной поставке и выстраивании долгосрочных отношений, без своего человека в Китае не обойтись. Можно отправить сотрудника со знанием китайского в командировку или обратиться в консалтинговое агентство, чтобы провести аудит.
Категорический отказ будущего бизнес-партнера пропускать вас на фабрику — однозначный стоп-фактор. Еще стоит насторожиться, если контрагент требует предоплату в размере 100%. Обычная деловая практика — 70/30.
На получение пробной партии рассчитывать на стоит. Если вы не эксклюзивный клиент, китайские партнеры на это не пойдут. Для них выпуск пробной партии означает переустройство линии, следовательно, потерю времени и денег. Можно запросить один образец, но и это не гарантия надежности. Качество продукции в партии может оказаться не таким безупречным. Свой человек в Китае понадобится еще и для того, чтобы проконтролировать отгрузку товара.
Отмечу, что любая сделка, особенно с иностранным контрагентом, — это риски. Однако предварительная проверка помогает ими управлять и добиваться прозрачности во взаимодействии с поставщиком. Чем выше сумма контракта, тем больше способов проверки рекомендуем применить.
АО «ПФ «СКБ Контур» (16+)