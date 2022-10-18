Как выбрать надежного поставщика из Китая. 5 правил начинающих импортеров

Нередко представители компаний, с которыми можно переписываться на Alibaba, переводят общение в WeChat — китайский мессенджер. Условия поставки и спецификацию товара фиксируйте в договоре, а вот связаться с представителем компании можете и по видеосвязи. Контрагент не готов показать производство или вовсе отказывается от звонка? Это еще один признак того, что с вами общается посредник или даже мошенник.