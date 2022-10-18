Танец как источник энергии

Танец как источник энергииСпортивный предприниматель Владимир Волошин беседует с Евгением Папунаишвили
Волошин: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать на вечерний эфир. Меня зовут Владимир Волошин, я спортивный предприниматель. На этой неделе в Сочи состоится грандиозное закрытие российского сезона триатлона, куда уже съезжается большое количество участников, болельщиков вместе со своими семьями и корпоративными командами на фестиваль спорта и активного образа жизни.
В мае этого года вместе с командой «Газпромбанк. Премиум», генеральным партнером соревнования по триатлону IRONSTAR (участники 18+), мы запустили серию прямых эфиров для тех, кто стремится расширять свои возможности, хочет идти к своим целям уверенно, несмотря на внешние обстоятельства, и ищет пути для самореализации. В наше время очень важно искать надежных партнеров, выбирать единомышленников, которые могут поддержать в сложный момент, помочь делом, правильными словами и бесценными рекомендациями. Для «Газпромбанк. Премиум» важно, чтобы, двигаясь поставленным целям, клиенты банка могли быть по-настоящему уверены в своих результатах как в бизнесе, так и в спорте. Именно поэтому наш проект называется «По-настоящему уверен».
Сегодня в нашем эфире Евгений Папунаишвили — российский танцор, хореограф, актер, телеведущий и педагог. Мы поговорим о том, как провести параллели между творчеством и бизнесом, как работают предельная концентрация и многозадачность. И самое главное, мы поговорим о танце как об источнике энергии. Евгений, добрый вечер. Как настроение?
Папунаишвили: Добрый вечер, Владимир. Настроение шикарное. Мне кажется, от настроения очень многое зависит. Важно себя правильно настраивать.
Волошин: Здорово. Я обычно, когда рассказываю, в чем схожесть между мотивацией и прочими достижениями, говорю, что мотивация всегда начинается с настроения, с которым мы подходим к абсолютно любому делу. Если есть правильный настрой, правильный драйв, все будет получаться. Если настроение не очень, лучше его поправить какими-нибудь проверенными способами и потом уже вернуться к делу или к людям для того, чтобы быть положительно настроенным.
Папунаишвили: Это правда. Абсолютно согласен. Я позитивно настроенный человек и получаю удовольствие от разных проектов. Честно вам признаюсь, конечно, бывают разные состояния: и отчаяния, и грусти. Очень важно не оставаться в подобном состоянии, потому что это ни к чему хорошему не приводит. Нужно отвлечься, как вы сказали, улучшить свое настроение, и тогда все станет легче и лучше.
Волошин: Мир зависит от нас и от правильно заряженных людей. Евгений, вы талантливый танцор и предприниматель. Насколько мне известно, у вас есть несколько собственных и партнерских проектов. Можете немного рассказать о них?
Папунаишвили: С удовольствием. Вы знаете, я бы себя не назвал суперталантливым предпринимателем. Что касается бизнеса, связанного с танцами и шоу, на протяжении многих лет все идет неплохо. Было создано очень много танцевальных проектов, о которых мы сегодня с вами поговорим. Но также были и неудачи, в которых мне не стыдно признаваться. Ведь любая неудача — это колоссальный опыт. Были открыты две потрясающие школы танцев, которыми я очень гордился —большие и замечательные. Там занималось огромное количество людей — и взрослые, и дети. Школа танцев — абсолютно для всех, с несравнимой атмосферой. В ней были классные преподаватели и разные направления. Но, к сожалению, они закрылись. Это была серьезная бизнес-неудача именно из-за совершенных ошибок, в том числе в выборе партнеров. Про партнерство мы сегодня с вами также поговорим. Но все это опыт! И как много раз было сказано: когда закрывается одна дверь, открывается сразу много других дверей, и мы двигаемся вперед.
Сейчас у меня очень много проектов. Я преподаю с 15 лет и накопил богатый опыт частной практики. Сейчас она на достаточно хорошем уровне. Мои клиенты — это, как правило, успешные, состоявшиеся люди, политики, бизнесмены, руководители разных компаний. Люди, которые хотят не просто научиться танцевать, а научиться чувствовать свое тело. Это очень крутые взаимодействия, потому что мне безумно приятно видеть, когда появляется определенный результат и у людей, добившихся серьезного успеха в бизнесе. В этот момент они снова становятся учениками. Что-то не получается. Мне очень интересно за этим наблюдать. Я такой же. Очень люблю брать уроки и учиться новому. Помимо нового ощущения тела, удается новые впечатления привнести в бизнес и в личную жизнь. Это мой большой проект.
Также я веду программы, связанные с обучением танцам, для очень крупных компаний и корпораций. Многие нанимают психологов, бизнес-тренеров, устраивают различные спортивные мероприятия для сотрудников. Что касается моей танцевальной терапии, она позволяет улучшить настроение, физическое и эмоциональное состояние, в какой-то степени выйти из зоны комфорта, получить новые ощущения и почувствовать свое тело. Мне очень приятно, что вы также сотрудничаете с «Газпромбанком». Руководители «Газпромбанка» — одни из самых крутых в этом смысле. Я взаимодействую с ними на протяжении долгих лет и знаю, что они делают большой вклад в то, чтобы сотрудники чувствовали себя замечательно и могли развиваться.
Волошин: Женя, они не только танцуют, они еще и в триатлоне участвуют. Как раз в эти выходные команда «Газпромбанка» приедет в Сочи. Я уверен, что мы увидим не только хороший, большой и замечательный состав, но и новые яркие победы. Раскрытие потенциала у людей происходит в разные этапы жизни. Мне очень интересно, у вас была развилка в детстве: выбрать футбол или танцы? Обычные пацаны выбирают футбол, вернее, танцы с мячом. А вы выбрали танцы?
Папунаишвили: Сказать, что я люблю футбол и в принципе спорт, — ничего не сказать. Я его просто обожаю. Это моя неосуществившаяся мечта. Вчера я взял индивидуальный урок по футболу. Сегодня я вообще еле хожу, у меня все болит. В целом в футбол играю, и иногда меня приглашают на матчи с друзьями. Я перфекционист и, например, после последнего матча сильно переживал, что что-то делаю не так, поэтому нашел тренера. Вчера был дождь, но мы с ним все равно встретились на поле. Я выполнял различные упражнения, какие-то лесенки. В итоге я просто еле-еле уполз с тренировки.
Я всегда адекватно оценивал себя, и, скажу честно, у меня просто не очень хорошо получалось играть в футбол, несмотря на то, что я его безумно люблю. Конечно, на вопрос в 90-х и в нулевых: «Чем ты занимаешься?» — я всегда отвечал: «Футболом!» Какие танцы? Ты не мог в районе Тушино сказать, что занимаешься спортивными бальными танцами. Но в тот момент я принял свое первое взрослое решение. Поплакал, попереживал, но сдал футбольную форму — и все. На футбол уже не оставалось времени. Я принимал участие в серьезных танцевальных соревнованиях, где у меня были результаты. А в футболе я был достаточно средним или даже ниже среднего игроком без особых перспектив. Поэтому выбор был таким.
Волошин: Знаете, что мне напомнила эта история? Несколько лет назад вышел документальный фильм про Усэйна Болта. Обожаю документальные фильмы, потому что в них скрывается реальная история. Фильм рассказал о становлении спортсмена, начиная с детства, до результатов, которые поразили мир. Было интересное наблюдение: когда он уже установил мировые рекорды на 100 и на 200 метров, его друзья сказали: «Ты лучший на 100 и на 200, но давай, может быть, попробуем другую дисциплину? Например, 1 или 1,5 км». И он говорит: «Нет, ребята, знаете, я могу быть лучшим только на 100 и на 200 метров. Поэтому не нужны мне ваши идеи». После этого он начал еще играть в любительский футбол, когда завершил карьеру.
Папунаишвили: Да, на любительском уровне, но потом он даже подписал контракт.
Волошин: Совершенно верно. К чему я веду? Что любой профессионал внутри большого мира спорта, легкой атлетики или конкретных дисциплин выбирает то, где он может стать чемпионом. От этого просыпается уверенность в своих силах. Как в танцах раскрыть свою многогранность и встать в один ряд с лучшими?
Папунаишвили: Это очень сложный вопрос, на который я, наверное, не отвечу точно. Думаю, что играет роль совокупность факторов. В мире сотни тысяч танцоров. У меня не было спонсоров, не было большой поддержки. Мы с партнершей пробивались сами — кровью и потом. И вошли то ли в двадцатку, то ли в тридцатку лучших танцевальных пар мира. Это было круто! Мы отличались, были любимчиками публики, очень искренне танцевали, эмоционально и ярко. Для меня было важно не быть серой массой, не быть похожим на всех. Однажды один из моих учителей сказал мне, что самое страшное, если про твой танец скажут «нормально, нормальный танец». Это значит, что он не вызвал вообще никаких эмоций! Есть либо хорошо, либо плохо. Нормально, что твой танец может не понравиться, но главное, чтобы он вызывал эмоции.
Как и в жизни, ты не можешь нравиться всем, и это очевидно. Но, как мне кажется, круто, когда твое искусство, бизнес вызывает эмоции. Приятно, если положительные, но самое главное, что вызывает. Поэтому, что касается того, как стать «кем-то», то в моем случае это было определенное стечение обстоятельств. Мне кажется, это моя предопределенная миссия в жизни и так распорядились звезды. В свое время был сумасшедший кастинг в проект «Танцы со звездами» (6+). Первый сезон состоялся в 2006 году. С того момента моя карьера начала развиваться стремительно. Удалось выделиться среди огромного количества танцоров. Притом что многие из них объективно танцуют гораздо лучше меня. Я абсолютно без стеснения, искренне об этом говорю. Как мне это удалось? Как можно объяснить, чем именно ты нравишься? Наверное, это лучше спросить у зрителей. Но мне удалось, и я этому очень рад.
Волошин: Самое главное в этом процессе — поддерживать ту высокую ноту, которая была взята изначально. Это отнимает огромное количество внутренних ресурсов и требует дополнительной энергии. Откуда вы берете ее?
Папунаишвили: Абсолютно согласен, Владимир. Вы не представляете, какое количество моих коллег буквально один раз показали по телевизору. Казалось, что это верх их карьеры и жизни. После чего они, к сожалению, быстро сдувались. Это и про бизнес: вроде сначала все идет замечательно, а потом сходит на нет, потому что отсутствует энергия для дальнейшего развития, улучшения и даже на поддержание того же уровня. Почему? Наверное, от отсутствия желания. У меня всегда было и есть желание сделать еще лучше, прыгнуть еще выше, заработать еще больше. Я честно об этом говорю. Желание зарабатывать у меня было с детства. И очень здорово, когда есть такая возможность, тем более благодаря любимому делу.
Волошин: Что касается темы наставников, мы иногда проводим параллели между бизнесом и спортом. И я всегда говорю, что еще ни разу не встречал олимпийских чемпионов, которые стали ими самостоятельно. Родился человек, рос, потом потренировался, добился результатов, вышел на Олимпийские игры, завоевал медаль и всем людям сообщил, что он это сделал в одиночку. Наверняка и у вас есть команда, которая либо высвобождает ресурсы, либо, наоборот, подталкивает двигаться вперед. Есть такие люди, которые находятся рядом с вами? И сколько, кстати, у вас было учителей?
Папунаишвили: В моей жизни было много учителей. Я вообще очень благодарный человек и призываю всех быть благодарными. Не только тем учителям, которые на протяжении долгого времени рядом с вами. Мне кажется, что даже если вы взяли только один урок у кого-то, надо быть тоже благодарным, ведь человек отдал вам частичку себя. Парадоксальность ситуации: я, с одной стороны, командный игрок, и мне нравится, когда есть поддержка единомышленников. Но с другой стороны, я в достаточной степени одиночка, и мне сложно это объяснить. Мне всегда легче сделать что-то самому. Мне кажется, что только я прав. Я не всегда могу прислушаться к кому-то и поменять стратегию. Очень часто из-за этого допускаю ошибки. У меня были разные периоды, и разные команды были рядом. Сейчас моя команда — это мой близкий, очень любимый человек. Моя девушка, которая меня поддерживает и поддерживала в самых сложных ситуациях, когда любой другой бы отвернулся, и вообще очень многие отворачивались и предавали. Этот человек просто был со мной, всегда брал меня за руку, мы шли вперед и преодолели огромное количество трудностей. То есть учителя учителями, но еще очень важно, какое у тебя окружение. Прекрасно, если рядом люди, которые могут поддержать и восстановить тебя не только, когда все прекрасно и замечательно, а в абсолютно разных обстоятельствах. Последние два года были, наверное, самыми сложными в моей жизни. И это никак не связано с проблемами в мире. Просто одно наложилось на другое и в бизнесе, и в личной жизни. Все удалось преодолеть в том числе благодаря человеку, который со мной рядом.
Волошин: Мы к этой теме еще вернемся. А я бы хотел перейти к тому, что на этой неделе в Сочи состоится закрытие российского сезона триатлона IRONSTAR, в котором команда «Газпромбанк. Премиум» будет принимать участие. Возник совершенно неожиданный вопрос: среди тех, кто учит танцевать, есть ли те, кто занимается триатлоном и участвует в соревнованиях?
Папунаишвили: У меня занимаются абсолютно разные люди. Однажды на индивидуальные занятия пришла женщина. Мы занимались, и она спросила, не против ли я, если на один урок придет ее супруг. Я ответил: «Конечно, это здорово!» И вот пришел ее супруг. Забегая вперед, скажу, что она потом бросила занятия по определенным обстоятельствам, а супруг продолжил и занимался очень активно. У него за плечами несколько Ironman (участники 18+) — это высшая награда. И он занимается триатлоном. Было очень интересно, когда он сказал, что в танцах включаются совершенно другие группы мышц, и ему было тяжело, несмотря на бешеные нагрузки в триатлоне, справиться с определенными танцевальными нагрузками. Еще, я помню, как-то в школу пришли крепкие ребята, бойцы MMA (участники 18+). Я не трус, но немного напрягся. Оказалось, что им тренер порекомендовал для развития пластичности и координации взять несколько уроков танцев. Таких примеров очень много! У меня занимались и футболисты, и волейболисты, мужчины и женщины. Занятия танцами помогают им.
Волошин: Почему люди думают, что они не умеют танцевать? Насколько я понимаю, если на занятия пришел человек, который занимается триатлоном, футболом, то танцы помогут ему избавиться от зажимов?
Папунаишвили: Абсолютно верно. У каждого человека есть зажимы. И танец, как мне кажется, — один из инструментов, который позволяет работать с ними. Это хорошо понимают руководители, потому что обладают более глубоким видением и по-другому смотрят на вещи. Просто потанцевать и здорово провести время тоже можно, и это отличный инструмент, чтобы отвлечься эмоционально. Но когда идет более глубокая работа со своим телом, то это позволяет, во-первых, определить, где у тебя зажимы. Танцы это прорабатывают. Еще один из плюсов — это то, что существует много видов направлений танцев, и каждое из них может помочь проработать тот или иной зажим.
Волошин: Я могу предположить, что сознание танцора — это удивительная вещь. Там одновременно происходит огромное количество процессов: движение, пластика, музыка, слух, визуальный контроль, периферийное зрение. Мы можем поговорить здесь про концентрацию и умение импровизировать.
Папунаишвили: Об этом можно говорить часами. Вы абсолютно четко определили все моменты. Я думаю, их даже больше. Танцы в этом смысле — уникальное занятие, уникальный вид спорта и развития. Потому что здесь можно проработать очень многое. Когда ты одновременно должен научиться чувствовать и слушать музыку, определять ритм и так далее. Элементарно быть в балансе с самим собой. Чувствовать свое тело. Понимать, где правая нога, где левая. Это и координация, и работа над тем, чтобы становиться пластичнее. Но еще очень важный момент — партнерство. Многие пары приходят заниматься вместе.
Руководители, которые занимаются со мной индивидуально, привыкли, что их все слушают, они ведут. А в танце нужно немного поддаться ведению. И это про партнерство. Очень многие женщины-руководители говорят, что танцы изменили и изменяют их ощущения, в том числе и в бизнесе. Я всегда каждому ученику и ученице говорю: «Постарайтесь те ощущения, которые вы поймали на сегодняшнем уроке, отслеживать в жизни. Те же зажимы. Чувствуете, на переговорах стало некомфортно? Какой-то негатив? У нас есть определенные упражнения и движения. Отойдите куда-нибудь, где вас не видно. Проделайте несколько таких движений, и вы себя совершенно по-другому будете ощущать». Это работает.
Волошин: Женя, вопрос такой. А какие правила танцев работают в бизнесе? Сегодня уже несколько раз прозвучало слово «партнерство». Чему можно научиться в танце?
Папунаишвили: У каждого свои правила бизнеса. Кто-то зарабатывает огромные деньги, будучи нечестным, неискренним, перешагивая через людей и обманывая их. Давайте будем объективны, такие бизнесмены есть. Я верю в то, что бумеранг возвращается, поэтому надо быть честным всегда. На мой взгляд, надо танцевать честно. Надо вести бизнес честно, порядочно, правильно. А что значит честно танцевать? Когда ты искренне танцуешь, нужно научиться растворяться в танце, нужно здорово чувствовать свое тело, владеть им. Ты становишься настолько уверенным в себе! Это как владеть предметом бизнеса, когда есть то, в чем вы как рыба в воде. Если вы этому учились, в это погружались, то честно можете сказать, что вы — эксперт. Когда люди начинают заниматься бизнесом, не владея материалом и делая тяп-ляп, это не сулит ничего хорошего и успеха не будет. Я тоже могу допускать ошибки и в партнерстве, и в бизнесе, и в жизни. Но так бывает, это опыт. Это не значит, что я всегда выбираю идеальных партнеров, но опыт, определенно, помогает.
Волошин: Какие правила танцев работают в бизнесе? Это партнерство, умение почувствовать и довериться, это честность и искренность.
Папунаишвили: Я бы еще добавил, как и в любом бизнесе, так и в любом развитии требуется навык, очень много времени и работы, чтобы достичь результата. Если ты ленив и думаешь, что все получится по щелчку пальцев только потому, что ты талантливый и способный, то нет, не получится. Надо много работать.
Волошин: Я бы хотел вернуться к очень важной вещи, с моей точки зрения, потому что я постоянно рефлексирую на тему того, что у меня в жизни получается, что не получается, в чем я уверен, в чем сомневаюсь. И оно очень часто лежит в поле дисциплины и достижения результатов. Кому-то со стороны мои результаты кажутся высокими. Я лично страдаю перфекционизмом и постоянно думаю, что можно еще больше и лучше. Когда человек проходит разные сложные ситуации, это делает его сильнее. Вы сказали, что два последних года были сложными, и вы справились. В какой-то момент человек использует жизненные ресурсы для выживания, преодоления и поиска решений. Как не сломаться и не бросить все на полпути?
Папунаишвили: Ты просто не имеешь права сдаться. Уныние, как правило, плохо заканчивается. Когда человек сдается, он превращается в овощ и все идет вообще непонятно куда. Очень важно, кто рядом с тобой в этот момент. Важно себя правильно настроить. Были моменты, когда у меня просто опускались руки. Я не знал, что делать. Но все поправимо. Нет безвыходных ситуаций! В определенный момент нужно выдохнуть сколько угодно раз и спокойно подумать, как быть дальше. Выход точно есть.
Я человек очень эмоциональный и на эмоциях не всегда принимаю правильные решения. Иногда эмоции помогают, а иногда нет. Важно найти баланс в момент принятия решения и не наделать глупостей. Ты должен себе сказать: «Это твоя жизнь, нужно двигаться вперед». Я так переживал за школы, за людей, которые некрасиво себя повели, за эмоциональные и финансовые потери. Но уже через год после закрытия школ для меня открылось такое количество возможностей! Даже с финансовой точки зрения — я заработал столько, сколько за восемь лет существования школ не заработал. Как и с какой стороны посмотреть, понимаете? Я пытался их спасти. Пытался до конца. Но в какой-то момент надо отпустить, расширить свое сознание, посмотреть на вещи под другим углом. Возможно, вы увидите новые возможности, познакомитесь с другими людьми, сможете начать новые проекты и так далее.
Волошин: Полностью поддерживаю. У меня как раз было недавно подобное упражнение. Вместе с выпускниками бизнес-школы и предпринимателями мы оказались на Камчатке, в отличных условиях для работы. Разница с Москвой — 9 часов. Все спят, мы работаем, потом мы спим — там люди начинают рабочий день. И это было очень продуктивное время. Мы размышляли о том, как можно развивать свои проекты в условиях неопределенности и турбулентности. Внешние факторы не управляются нами, наоборот, мы должны адаптироваться под новые условия. Здесь Евгений подметил верно, что наша задача была — посмотреть на ситуацию с другой стороны. То есть посмотреть с позиции потребителя, с позиции предпринимателя, с позиции государства или кого-то еще. И когда я пытаюсь взглянуть на то, что происходит, с разных углов, я сразу нахожу кучу выходов. А когда зациклен только на своей единственной позиции, то не способен мыслить иначе. В этом случае всегда буду заложником происшествия, депрессии, чего угодно.
Папунаишвили: Да, Владимир, поддерживаю. Буквально вчера у меня была удивительная встреча, очень приятное знакомство. Мы беседовали по поводу проектов, возможно, в будущем общих. Я услышал очень классное слово — «перепридумать». Мне оно так понравилось. Есть моменты, которые сейчас уже не работают, и надо немного подстроиться, перепридумать. То, что работало 2-3 года назад, сейчас, возможно, уже не работает. То, что работало 5 лет назад, сейчас тем более уже не работает. Это не значит, что оно не нужно, просто нужно изменить подход.
Волошин: Кстати, «перепридумывание» проектов в принципе хорошо происходит только тогда, когда человек постоянно учится. И вот что я заметил, Евгений, что вы постоянно учитесь и еще даже каким-то образом умудряетесь это совмещать с путешествиями. Как это получается?
Папунаишвили: Да, я учусь постоянно. Мне очень нравится быть в роли ученика. Я хороший ученик. Есть много телевизионных проектов, в которых я принимал участие не как наставник, а именно как ученик. Это расширяет мое сознание. Более того, я очень люблю учиться танцевать. И для меня, конечно, абсолютное счастье, что есть возможность улучшать свое мастерство. Во-первых, интереснейший проект — трэвел-шоу «По секрету всему свету» (6+) телеканала «Россия» (6+). Мы путешествуем по всему миру — по России, разным странам Латинской Америки, Африки. В этом проекте приняло участие несколько ведущих. Фишка со мной — это то, что в каждой стране мы находим школу танцев, где я могу научиться национальным танцам, погрузиться в местный колорит и культуру. Это просто вау! Я прошу преподавателей обучить меня, с большим уважением к их искусству и мастерству. У меня многое не получается. И мне это нравится. Это здорово! В рамках одной программы невозможно уместить все, но я получаю невероятное удовольствие от того, что у меня есть возможность погружаться в разные культуры. Говоря о физиологии, задействуются разные группы мышц, потому что танцы народов Севера — это одна история, кавказские танцы, в которых огромное количество разновидностей, — совершенно другая. Латинская Америка — вообще профессиональное счастье.
Волошин: Здорово. Друзья, если вы хотите задать вопрос Евгению, нажимайте на кнопку в Телеграм-канале, в котором вы смотрите прямой эфир, и мы будем рады пригласить вас в эфир.
Папунаишвили: Здравствуйте, Анатолий.
Анатолий: Здравствуйте, уважаемый Евгений Владимирович! Во-первых, благодарю за эту атмосферу позитива. Я разделяю ваш восторг по поводу танца и предпринимательства в одном флаконе. Про это мой вопрос. Какие инструменты вы используете в своей жизни? Я имею в виду, как в предпринимательстве и в отношении к жизни отражается то, чем вы занимаетесь?
Папунаишвили: Танцы — это вся моя жизнь. Я с утра до вечера преподаю: индивидуальная практика либо танцевальные проекты с корпорациями и компаниями. Я также преподаю в одной замечательной частной школе. Кстати говоря, очень интересная история: насколько ее руководитель, человек, который построил эту школу, масштабно мыслит. Он знает, как важно с детства учиться работать в паре и как важно чувствовать свое тело. В рамках школы он построил танцевальный зал и ввел обязательные уроки танцев. Да, многие дети не понимают, зачем это нужно. Им это, может быть, не очень интересно. Но так круто, когда с детства люди приучаются к движению, к работе с партнером и так далее.
Возвращаясь к вашему вопросу, для меня гораздо интереснее, когда я вижу, как меняются предприниматели, с кем я работаю, как у них меняется жизнь, как танцы на них влияют. Прошу меня правильно понять: я не «топлю» исключительно за танцы. Мне кажется, у каждого человека должно быть свое хобби. Кому-то помогает гольф, кому-то теннис, кому-то триатлон, кому-то танцы. Кто-то совмещает. Но очень важно, чтобы была разгрузка. Например, когда обстановка в мире накаляется или в бизнесе что-то идет не так, возникают проблемы — необходима разгрузка. Я настаиваю на том, чтобы было хобби, была возможность на час выключить телефон, отвлечься и посвятить время только себе. А дальше начинается необыкновенный эффект: спина выпрямляется и можно идти на встречу. Вот как это помогает! Ходят все, сутулятся, сгорбившись сидят за столом, едут в машине. Когда люди по-другому чувствуют свою спину, они создают вокруг себя абсолютно другую энергию. Вы можете прийти на встречу в совершенно ином состоянии, и все присутствующие это почувствуют. Обращали ли вы внимание на то, что иногда человек заходит куда-нибудь, он может быть невысокого роста или неприметной внешности, но буквально заполняет все пространство своей энергетикой? Либо, напротив, очень большой, высокий человек, заходя в помещение, остается абсолютно незамеченным.
Анатолий: Евгений, благодарю вас! Теперь буду думать, как совмещать с работой не только бег, но и танцы. Надо будет искать слоты в расписании.
Папунаишвили: Спасибо огромное. Я жду вас.
Волошин: Анатолий, спасибо за ваш вопрос. Я, в свою очередь, коротко отвечу, как спорт помогает мне в бизнесе. В спорте я вижу настоящего человека. В бизнесе очень много «покер-фейсов», которые скрывают истинную личность. А когда бизнесмен находится в ином статусе, например, мы вместе выходим на тренировку и бежим, разговариваем, то все это становится неважным. Он — генеральный директор, который управляет тысячами людей. И кто-то его боится. А здесь он — обычный человек, такой же, как и все остальные. Это чувство позволяет выстраивать наиболее устойчивые, хорошие социальные связи.
Папунаишвили: Владимир, мне очень нравится, как вы чувствуете, как вы говорите, вы очень схожи со мной. Это потрясающий опыт, когда есть возможность работать с топ-менеджментом, президентами крупнейших компаний. Да что говорить, в моей жизни были и уроки с первыми лицами разных стран. Вы абсолютно правы: в этот момент происходит то, о чем вы говорите: настоящее развитие.
Волошин: Я передаю слово Олесе. Олеся, привет! Очень рад тебя видеть и рад буду услышать.
Папунаишвили: Олеся, здравствуйте.
Олеся: Добрый вечер, Владимир и Евгений. Во-первых, я передаю привет вам из Кузбасса, из Сибири. Двенадцать часов ночи, но мы на связи. У меня вопрос к Евгению. Что из последнего увиденного, услышанного, может быть, из мест, которые вы посетили, вам больше всего запомнилось и произвело на вас впечатление?
Папунаишвили: Спасибо большое за вопрос. Я впечатлительный человек. Причем с самого детства. Я очень-очень эмоциональный, реагирую на музыку, в буквальном смысле могу прослезиться от песни. Конечно, каждое путешествие оставляет сильнейшее впечатление и сильно меня заряжает, потому что я люблю людей и знакомства (а во время путешествия я знакомлюсь с разными людьми). Много невероятно позитивной энергии приходит ко мне, потому что обычно я раздаю эту энергию. А тут я вижу, как люди тоже радуются знакомству и делятся эмоциями. Если говорить о музыке, последнее, что на меня произвело впечатление, когда я прослезился: недавно посмотрел детский испанский «Голос» (6+). Люблю итальянский и испанский языки. И вот эти маленькие детишки с таким чувством поют невероятные песни, которые я знаю буквально наизусть, потому что с детства тоже слушаю испанскую и итальянскую музыку… Я понимаю, как воспитывается с детства эта культура, прививается вкус к музыке, к исполнению, насколько они эмоциональны. На меня это производит невероятное впечатление.
Волошин: Спасибо большое, друзья. Не стесняйтесь, задавайте вопросы Евгению. Это хорошая возможность сейчас адресовать Жене то, что вы чувствуете и то, что хотите узнать из первых уст. Сегодня он несколько раз отметил очень важную вещь, которую я для себя зафиксировал: «Быть полезным обществу». Эта фраза значит очень многое. А что она означает конкретно для вас?
Папунаишвили: Я на эту тему много разговаривал со своими наставниками. Уже несколько лет серьезно занимаюсь духовными практиками, медитациями. У меня есть учителя, к которым я летаю в Оренбург специально на практики. Они видят во мне миссию делать мир лучше. Нести правильную энергию, учить, быть наставником для как можно большего количества людей. Я очень сильно в это верю. Речь не про деньги и даже не про работу. Самое главное — это искренняя, светлая мысль. Повторюсь, я делаю акцент на слове «искренне». Искренне нести свой талант, навык людям. Я чувствую, что у меня это хорошо получается. Я очень люблю учить танцевать, чувствовать свое тело — и от этого по-настоящему счастлив. Когда вижу, как у людей меняется жизнь и настроение, я очень радуюсь.
Волошин: Мы буквально вчера встречались с предпринимателями в бизнес-школе, в моей альма-матер, и там меня спросили: «Зачем ты вообще рассказываешь о том, чем занимаешься?» Я ответил: «Мне кажется, что ответственность предпринимателя — донести смысл и ценность того, чем ты занимаешься, до других людей. Это должно происходить естественным образом, чтобы у людей возникло желание примкнуть к такой же большой команде, которая делает полезные вещи». Когда я сейчас слушаю Евгения, у меня просыпается желание идти танцевать и пропадают страхи. А их немало. Когда человек сталкивается с другим, таким же искренним и открытым человеком, у него возникает уверенность в том, что все не так страшно. Ведь у него же получается, он делает все с легкостью! Как вселить эту уверенность в других людей? Благодаря чему это возможно?
Папунаишвили: Честно вам скажу, что не знаю. Тут, наверное, есть момент везения. Это как первый опыт: есть огромное количество непрофессиональных преподавателей. Если не повезет и ты попадешь к непрофессионалу, первый опыт будет неважным. Представьте, вы стеснялись, у вас и так огромное количество зажимов с детства, и тут вам не везет с наставником — зажимы только усилятся. Очень важно найти своего учителя. Если я, например, захочу заниматься триатлоном, бегом, то тоже могу попасть к неправильному преподавателю, который отобьет во мне это желание. Просто-напросто замучает меня на первой же тренировке. К сожалению, не все это понимают. Когда общаешься с некоторыми людьми, иногда слышишь раздраженное: «Ой, эти ваши танцы…» Сейчас, вроде как, не до веселья. Но только по-настоящему крутые предприниматели, люди с глубоким сознанием понимают, что сами «танцы» — это вторично. Процесс гораздо глубже. Прежде всего, для меня танец — про умение чувствовать свое тело. Вы, может быть, обращали, внимание: на вечеринках иногда бывает человек, который, может, несуразно выглядит, фигура, например, своеобразная, но так искренне танцует, так чувствует свое тело, что от него не отвести глаз. А иногда видишь, этот — подготовленный. Явно в детстве занимался. Но есть впечатление какой-то искусственности: движения классные, но смотреть не интересно.
Волошин: Понимаю, о чем вы. Летом мы встречались с группой однокурсников, и один человек нас так сильно удивил! Мы даже не представляли, что он способен так круто двигаться.
Папунаишвили: Танцы дают раскрепощенность. Я с таким удовольствием смотрю, как круто себя чувствуют первые лица стран, миллиардеры, бизнесмены, которые приходят на различные шоу. Например, заиграла музыка — и они эту музыку сразу подхватывают. В этом чувствуется суперуверенность человека в себе. Я вообще намерен, если так можно выразиться, продолжить глобальную миссию: перевернуть сознание в отношении танцев, убрать зажатость.
Волошин: Есть куда стремиться. У нас еще есть вопросы. Сергей Соловьев из города Владимира, добро пожаловать в эфир.
Сергей: Владимир, Евгений, здравствуйте. Я полностью согласен с тем, что спорт и физическая нагрузка помогают бизнесменам развиваться. Мне очень понравилось утверждение про осанку. Я даже в этот момент выпрямил спину, втянул живот, и захотелось задавать вопросы уже более уверенно. Евгений, у меня есть коллега, которому временно запретили заниматься физическими нагрузками, а для него спорт — основная отдушина и возможность перезагрузиться. Если у вас случаются моменты, когда спортом заниматься нельзя, чем вы заменяете эту нагрузку? Какие есть альтернативы?
Папунаишвили: Спасибо за вопрос. Я вспомнил случай, который произошел не так давно. Это была буквально последняя вишенка на торте, потому что у меня тогда действительно начались серьезные проблемы в жизни. Была назначена важная встреча с человеком, попасть к которому очень сложно. Перед выходом к нему я принимал душ, извиняюсь за подробности: наклонился и упал. В первый раз в жизни такое произошло. Буквально немного наклонился — и получил серьезную травму позвоночника. Это выбило меня из колеи, я вообще не мог пошевелиться. Естественно, встречу пришлось перенести, меня отвезли в больницу. Наверное, это нужно было для некой остановки. Во время нахождения в клинике я много читал, смотрел фильмы, выпал из бешеного ежедневного графика. Наверное, Вселенная мне сказала: «Женя, надо выдохнуть и восстановиться. Пауза». Мне это помогло.
Волошин: А в обычной жизни бы так не получилось.
Папунаишвили: Ну да, ты все время куда-то летишь, бежишь, встречи, спорт. А тут — все. Нужно было прожить это время для себя, «позволить себе расслабиться», подумать, какие-то вещи переосмыслить. Мы же, Сергей, будем объективны, иногда даже не успеваем подумать.
Волошин: Сергей, спасибо большое за вопрос. И партнеру скорейшего восстановления, чтобы он снова обрел спорт в своей жизни.
Папунаишвили: Передавайте ему привет.
Волошин: У нас есть вопрос от Анастасии из Москвы. Какие у вас есть методы или секреты хорошего настроения с утра? Как настраивать себя на позитивное начало дня, даже если проснулся не в настроении?
Папунаишвили: Знаете, я по жизни в хорошем настроении. Не всегда это так, естественно, бывают обстоятельства, которые заставляют грустить и нервничать. Что касается совета… Есть определенный комплекс упражнений, которые я прошу делать не только на занятиях. Каждое утро рекомендую выполнять их, чтобы выпрямиться и почувствовать свое тело. Назовем это разминкой. Это не про танец, а больше про правильный настрой своего тела на день. Для улучшения настроения помогает съесть что-нибудь вкусное, включить любимую песню. Обязательно себя надо «разогнать». Поймите, ваше настроение, особенно если вы руководитель, сразу будет передаваться окружающим. Улыбнитесь себе. Я, например, очень люблю музыку. Включаю любимый плейлист и сразу чувствую — пошла жизнь, кипит энергия! Чашечку эспрессо вкусного под сальсу, как один из вариантов. Анастасия, для вас способом поднять себе настроение могут выступить красивое платье или новые туфельки, вкусное пирожное с утра, любимая песня.
Волошин: Настя благодарит за этот ответ, за ваши эмоции. Придумать утренний ритуал — очень хорошо.
Папунаишвили: У меня есть уроки, которые начинаются рано утром, с топ-менеджерами или руководителями больших компаний. Забавно наблюдать, когда утром люди приезжают на занятия немного вялые, а потом раз — и пошла энергия, музыка, движение! И в этом прекрасном настроении человек едет на работу и проводит день гораздо более продуктивно. Анастасия, попробуйте с утра потанцевать, побегать или поплавать. Уверен, вам понравится!
Волошин: Полностью поддерживаю. Хорошее настроение сильно зависит от смыслов в жизни. Каждый день, каждое утро нам нужно эти новые смыслы собирать и искать. Это исключительно наша роль. Никто за нас эту работу не выполнит. Нам необходимо хранить ритуалы, преумножать, делиться с другими людьми, приглашать их в утреннее время, например, вместе потанцевать. Это про партнерство, про то, чтобы поделиться энергией друг с другом. Настя, кстати, написала, что она обожает танцевать.
Папунаишвили: Очень здорово. Я советую, как бы это банально ни звучало, принять себя таким, какой вы есть, такой, какая вы есть. Столько комплексов из-за этого! Это не значит, что надо забыть про планомерное развитие. Конечно, всегда нужно над собой работать и развиваться. Но сомнения людей по поводу их возраста, веса, физической подготовки… Плевать на это! Ко мне приходят танцевать люди и старше 60 лет. Не так давно пришла учиться танцам совершенно потрясающая женщина, которой за 70. И это прекрасно!
Волошин: Я предлагаю взять последний вопрос. Александр, Санкт-Петербург, задавайте свой вопрос.
Папунаишвили: Александр, вы — тренер по бегу?
Волошин: Еще какой.
Папунаишвили: Дадите мне потом пару советов?
Александр: Обязательно. Как только появится возможность, сразу сделаю это. Вопросов у меня на самом деле нет! Я могу сказать только одно, что любое занятие, особенно танец, заставляет душу танцевать. Мы сами входим в кураж, когда занимаемся спортом и танцуем. Вот и все.
Волошин: В любом случае, Саша, спасибо большое. До встречи в Петербурге, совсем скоро планирую туда приехать.
Друзья, я безумно рад, что наш сегодняшний эфир смог поддержать Евгений, наш великий российский танцор, хореограф, актер, телеведущий, педагог и замечательный человек, который готов делиться своей положительной энергией со всеми, кто сейчас был в прямом эфире. Вы сможете посмотреть эфир в записи или прочитать о нем на страницах нашего партнера «Ведомости. Спорт» (16+), особенно те, кто на этой неделе собирается в славный город Сочи, чтобы очень круто и ярко закрыть российский сезон триатлона вместе с командой IRONSTAR. Я надеюсь, команда «Газпромбанк. Премиум» покажет хорошие результаты и принесет большое количество позитивных эмоций всем тем, кто будет за нее болеть.
Сегодня Женя поделился с нами очень ценными инсайтами, которые запомнятся на всю жизнь. Несколько раз он упомянул о том, что важно искать надежных партнеров, а танец помогает раскрыться и почувствовать партнера, который находится рядом. И я подумал, а почему бы не украсить этот вечер подарком для Евгения от меня и от наших друзей? Я сейчас читаю книгу «Тандемократия» (16+) — про искусство «рулить» вдвоем. Про работу с партнерами. Гор Борисович Нахапетян, с которым мы работали несколько лет бок о бок в сообществе выпускников, — один из авторов этой книги. Коротко скажу, что в нашей жизни всегда есть партнеры, благодаря которым все складывается наилучшим образом. И когда мы теряем таких людей, мы начинаем замечать, как все начинает рассыпаться. Поэтому, Евгений, эту книгу я отправлю вам — про партнерство, про тандемократию, про то, как управлять вдвоем как в танце, так и в бизнесе. Хочу сказать вам огромнейшее спасибо за то, что были в этот вечер с нами, делились и вдохновляли.
Папунаишвили: Владимир, и вам огромное спасибо. Для меня большая радость была с вами пообщаться. Когда тебе хорошо, очень быстро пролетает время. Вы очень крутой, и я желаю удачи вам, а также всем сотрудникам «Газпромбанк Премиум» на предстоящем состязании. И всего самого хорошего сегодняшним нашим слушателям и друзьям! Давайте постараемся не падать духом, настраивать себя правильно. Как мы сегодня сказали, надо разогнаться.
Волошин: Разогнаться и собраться.
Папунаишвили: Собраться и, может быть, придумать что-то новое.
Волошин: Придумать себя, свое будущее, свои новые смыслы. Спасибо огромное. Удачи вам всем, хорошего вечера и отличного настроения. Пока-пока!
*Эфир прошел 04.10.2022 г. в телеграм-канале Владимира Волошина https://t.me/voloshinsport
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