Танец как источник энергии

Папунаишвили: В моей жизни было много учителей. Я вообще очень благодарный человек и призываю всех быть благодарными. Не только тем учителям, которые на протяжении долгого времени рядом с вами. Мне кажется, что даже если вы взяли только один урок у кого-то, надо быть тоже благодарным, ведь человек отдал вам частичку себя. Парадоксальность ситуации: я, с одной стороны, командный игрок, и мне нравится, когда есть поддержка единомышленников. Но с другой стороны, я в достаточной степени одиночка, и мне сложно это объяснить. Мне всегда легче сделать что-то самому. Мне кажется, что только я прав. Я не всегда могу прислушаться к кому-то и поменять стратегию. Очень часто из-за этого допускаю ошибки. У меня были разные периоды, и разные команды были рядом. Сейчас моя команда — это мой близкий, очень любимый человек. Моя девушка, которая меня поддерживает и поддерживала в самых сложных ситуациях, когда любой другой бы отвернулся, и вообще очень многие отворачивались и предавали. Этот человек просто был со мной, всегда брал меня за руку, мы шли вперед и преодолели огромное количество трудностей. То есть учителя учителями, но еще очень важно, какое у тебя окружение. Прекрасно, если рядом люди, которые могут поддержать и восстановить тебя не только, когда все прекрасно и замечательно, а в абсолютно разных обстоятельствах. Последние два года были, наверное, самыми сложными в моей жизни. И это никак не связано с проблемами в мире. Просто одно наложилось на другое и в бизнесе, и в личной жизни. Все удалось преодолеть в том числе благодаря человеку, который со мной рядом.