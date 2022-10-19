«Телек» сказал, что он в шоке
Медиахолдинг MAER вывел цифровые аватары героев шоу «Фантастика» (12+) на крупные форматы. 3D-персонажей шоу «Первого канала» (6+) презентовали в общественных местах городов-миллионников страны.
«Фантастика» — оригинальный музыкальный проект «Первого канала», в первом сезоне которого 12 артистов выступают с вокальными номерами инкогнито. Их внешность спрятана внутри уникальных 3D-аватаров, которые уже покорили многих зрителей. Это персонажи из разных миров: от кибер-путешественника во времени «Сталкера» до похожей на старуху Шапокляк «Розы Марковны Кляк».
Телезритель, как и жюри шоу, видит лишь аватары артистов. Высокие технологии стерли грань между цифровой вселенной и реальной жизнью, чем не только вызвали восторг у публики, но и усложнили задачу жюри: в каждом выпуске судьи выбирают самого слабого участника, после чего должны догадаться, звезда это или новичок. Если отгадывают — он покидает проект, а если нет — состав артистов не меняется. Происходящее с цифровой непосредственностью комментирует «Телек», еще один 3D-персонаж шоу.
В пятницу вечером 21 октября зрители увидят пятый выпуск «Фантастики». До сих пор его сцену оставили лишь два участника: «болтливый супергерой Триггер», под которым скрывался певец и актер Ив Набиев, и «человек-летучая мышь Эхо» — певица Миа Бойка.
«Фантастика» стала адаптацией американского музыкального конкурса Alter Ego (6+), который год назад запустил телеканал Fox (16+). Несмотря на то, что проект набрал миллионы просмотров, он «заморожен»: по данным СМИ, к финалу первого сезона число зрителей упало на треть. Однако «Первый канал» верит, что российская версия придет к успеху благодаря таланту не только музыкантов, но и своих IT-специалистов. Представители телеканала отмечают, что производство программы заняло почти год, и для него используется множество технологий, «которых до этого не было ни у кого». Над каждым аватаром трудилась команда из 20 человек, производством проекта занимались три студии плюс «программеры» и фрилансеры.
На интригующий многих вопрос о том, что же на самом деле видят люди, когда лично присутствуют на шоу, авторы проекта ответили: то же, что и телезрители, потому что перед ними — дополненная реальность на экранах. Но все происходит в режиме реального времени: артисты выступают вне студии, в костюме motion capture (метод анимации персонажей и объектов). Он оснащен специальными датчиками, благодаря которым двигается цифровая проекция.
Чтобы о «Фантастике» узнало как можно больше россиян, «Первый канал» прибегнул к высоким технологиям в наружной рекламе: презентация аватаров шоу прошла на цифровых экранах медиахолдинга MAER. Героев шоу в огромном формате увидели жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Перми, Волгограда, Тюмени и других крупнейших городов России. По данным медиахолдинга, презентация шоу «Первого канала» на улицах российских городов охватила почти 11 млн человек.
«Фантастика» — это головокружительно технологичное шоу и новая эра телевизионной индустрии, еще и социальный проект. Мы давно наблюдаем за тем, кого зрители и жюри выбирают в разных шоу, и часто это бывают не объективно сильнейшие, а самые симпатичные или вызывающие сочувствие. «Фантастика» дает возможность выступать на равных известным и неизвестным, красивым и не очень, уверенно чувствующим себя на сцене и тем, для кого это стресс. Став внешне кем-то совсем другим, наши участники получают абсолютную, если не сказать волшебную свободу самовыражения».
«Сегодня технологии как никогда определяют лидерство в бизнесе. Создатели российского шоу «Фантастика» показали, каким может быть телевидение будущего. В рекламном продвижении «Фантастики» мы постарались применить все свои актуальные технологии: для качественного показа сложных аватаров и ретаргетинга на целевую аудиторию в онлайне».
«Мы благодарны медиахолдингу MAER за столь масштабную поддержку проектов «Первого канала». Начало сотрудничеству положила офлайн-трансляция запуска космического корабля 5 октября 2021 года с кинематографической миссией на борту. В этот раз на экранах большой сети MAER появились герои нового шоу «Фантастика». В условиях высокой конкуренции, каждому телеканалу важно привлекать к просмотру своих программ как можно больше зрителей. И эффективным инструментом здесь выступают современные крупноформатные экраны, которые способны масштабно и без искажений передать уличному зрителю высокотехнологичные задумки».
Медиахолдинг MAER — федеральный оператор крупноформатной цифровой наружной рекламы. Владеет сетью цифровых экранов — медиафасадов и суперсайтов — в Москве и ключевых регионах России. Количество визуальных контактов аудитории с экранами медиахолдинга превышает 80 млн. в сутки.