«Телек» сказал, что он в шоке

«Фантастика» стала адаптацией американского музыкального конкурса Alter Ego (6+), который год назад запустил телеканал Fox (16+). Несмотря на то, что проект набрал миллионы просмотров, он «заморожен»: по данным СМИ, к финалу первого сезона число зрителей упало на треть. Однако «Первый канал» верит, что российская версия придет к успеху благодаря таланту не только музыкантов, но и своих IT-специалистов. Представители телеканала отмечают, что производство программы заняло почти год, и для него используется множество технологий, «которых до этого не было ни у кого». Над каждым аватаром трудилась команда из 20 человек, производством проекта занимались три студии плюс «программеры» и фрилансеры.