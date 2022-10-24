Как обнаружить злоумышленника с помощью анализа трафика

С указанными угрозами может справиться продукт-визионер для анализа трафика и обнаружения атак, созданный компанией Positive Technologies. Еще в 2016 году мы создали PT Network Attack Discovery (PT NAD) (0+) — программное решение класса NTA. Это система, которая позволяет выявлять вредоносные действия как внутри сети, так и на ее периметре, анализируя проходящий в сети трафик. Отличительной особенностью системы является то, что она записывает весь трафик внутри компании, чтобы во время расследования аналитики могли найти в трафике артефакты атаки, которые ранее могли быть неизвестны. Кроме того, система отслеживает аккаунты сотрудников, от которых идут соединения; страны, трафик которых есть в сети; имена файлов, которые передаются внутри и вовне сети; а затем отправляет файлы на проверку во внешние системы, например в песочницы (в портфеле Positive Technologies — PT Sandbox).