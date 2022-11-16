Новые горизонты премиальных сварочных технологий КЕРАМАКС
В связи с глобальным изменением конъюнктуры рынка, спровоцировавшим нарушение сложившихся производственно-логистических цепочек поставок и последовавшим уходом ряда иностранных игроков, а также для удовлетворения спроса Российских компаний качественной отечественной продукцией, предприятие «КЕРАМАКС» инициализировало ускоренную модернизацию существующей и монтаж дополнительной линии по производству керамических флюсов.
Компания «КЕРАМАКС»(16+) инвестировала в 2022 году свыше 250 миллионов собственных средств в модернизацию и совершенствование оборудования. С начала 2023 года общая мощность 2-х производственных линий «КЕРАМАКС» составит 16,2 тысячи тонн продукции в год.
Технологии и мощности предприятия позволяют производить широкую номенклатуру керамических флюсов, учитывая требования заказчика, которые охватывают около 90% всех сегментов сварочных агломерированных флюсов в мире и полностью удовлетворяют спрос отечественных трубных предприятий, строительных организаций, выполняющих монтаж магистральных газопроводов и предприятий металлоконструкций.
Более 70 % ТБД изготовлены с помощью керамического флюса, произведенного на ООО «КЕРАМАКС», включая такие значимые национальные проекты как: «Северный поток», «Сила Сибири», «Южный коридор», «Центральная Азия-Китай» и др.
На данный момент освоено производство 9 марок керамического флюса, аттестованные НАКС. Ведется постоянная работа по улучшению качественных характеристик и свойств керамических флюсов с использованием самого современного лабораторного сварочного комплекса центра исследований.
Под брендом «КЕРАМАКС» реализуется стальная сварочная проволока марок: СВ-08ГА, СВ-08Г2С, КМ-S2Mo, СВ-10НМА. Эта проволока предназначена для механизированной сварки (наплавки) низкоуглеродистых и углеродистых сталей под слоем флюса, а также для изготовления электродов: UE-46, UE-13/55, UE-МР-3С.
Сварочная проволока «КЕРАМАКС» применяется для автоматической сварки под флюсом углеродистых сталей: конструкций мостов, опор, труб, трубопроводов при отрицательных температурах и котлов, работающих при высоких давлениях и температурах.
Основная идея компании «КЕРАМАКС» – это клиентоориентированность, упор на долгосрочное сотрудничество, экспертные консультационные услуги специалистов предприятия и индивидуальный подход к требованию заказчика по физико-химическим параметрам, поэтому каждый этап производства и способ доставки продукции до заказчика продуман и тщательно контролируется:
Для лучшей сохранности проволоки на время транспортировки технические специалисты команды «КЕРАМАКС» разработали уникальную упаковку проволоки, состоящую из полипропиленового рукава с антикоррозийной ингибированной бумагой;
Также клиент может обратиться с техническим заданием по сварке изделия с определенными характеристиками, либо пригласить специалистов «КЕРАМАКС» к себе на предприятие для настройки сварочных станов. В каждом конкретном обращении компания «КЕРАМАКС» предоставит клиенту оптимальное экспертное решение;
Разработанная главным технологом компании «КЕРАМАКС» новая марка флюса UF-0,7.01. хорошо сочетается не только с обычными, но и с криогенными марками стали;
Высокоточное оборудование исследовательской лаборатории «КЕРАМАКС» способно проводить тестирование кристаллической решетки наплавленного металла, что позволяет получить анализ качества сварки на атомном уровне.
Для выпуска высокотехнологичной качественной премиальной продукции на предприятии внедрена система контроля качества: 100% контроль сырьевых материалов, промежуточный контроль сухой смеси, контроль производственной линии и тестирование готовой продукции на физико-химические и физико-технические характеристики.
По словам Председателя Совета Директоров ООО «КЕРАМАКС» Комарова Артёма Андреевича: «Российская компания «КЕРАМАКС» прочно зарекомендовала себя на рынке сварочных решений. Спрос на продукцию под нашим брендом растет ежегодно, что позволяет расширять производство за счёт собственных средств компании, без привлечения внешних инвестиций, разрабатывать новые востребованные решения и предлагать нашим клиентам полный комплекс премиальных сварочных технологий».