Новые горизонты премиальных сварочных технологий КЕРАМАКС

Компания «КЕРАМАКС»(16+) инвестировала в 2022 году свыше 250 миллионов собственных средств в модернизацию и совершенствование оборудования. С начала 2023 года общая мощность 2-х производственных линий «КЕРАМАКС» составит 16,2 тысячи тонн продукции в год.