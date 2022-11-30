Когда инвестиции становятся образом жизни
Руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции Андрей Ванин — о секретах инвестиций во время кризисов, необходимой толерантности к риску и о том, чем плох перегоревший инвестор.
Андрей Ванин, Руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции.
В 2022 году из-за высокой турбулентности на рынке многие клиенты брокерских компаний потеряли часть портфеля и стали более настороженно, если не сказать негативно, относиться к инвестициям в ценные бумаги. По мнению руководителя управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции (18+) Андрея Ванина, занимающегося инвестициями пятнадцать лет, потери бывают во все кризисы, а подход с «холодной головой» к происходящим событиям позволит инвестору даже в такой непростой период выбрать верную стратегию и получить дополнительный доход.
— Если судить по официальной биографии, в финансовую сферу вы пришли работать сразу после института, пятнадцать лет назад. Вы с самого начала занялись инвестициями или же сначала был опыт работы в банках с розничными или корпоративными клиентами?
— С инвестициями меня свели обстоятельства. Родился и учился я в Курске, и так совпало, что именно в этом городе Воронежская инвестиционная палата решила открыть свой филиал. Открытие этого филиала, организация его работы — это и была та самая точка, с которой я начал свой путь в брокерской компании. Потом были другие места работы, но, даже трудясь в банках, я все равно работал с фондовым рынком.
— Набрав в поисковике ваше имя и фамилию, в первых строках выдачи будет не о топ-менеджере сервиса Газпромбанк Инвестиции, а об Андрее Ванине — преподавателе, популярном финансовом блогере, авторе множества статей по инвестициям. То есть о человеке, который несет знания об инвестициях в массы. И возникает закономерный вопрос: зачем? Почему это стало частью вашего образа жизни?
— Когда я пришел на фондовый рынок пятнадцать лет назад, мне рассказали, что существует лишь один способ работы с ценными бумагами — спекулятивный. Я долго пытался действовать в этой парадигме, но получалось не очень. И только на третьем-четвертом году работы на фондовом рынке от более опытных коллег из топ-менеджмента я с удивлением узнал о существовании инвестиционного подхода, и именно он в моем случае оказался очень успешен. Инвестиционный путь для меня был как некое озарение. Первым желанием было поделиться этим новым знанием с другими: чем отличается путь инвестора от пути спекулянта, какая в нем заложена философия, для чего инвестору нужно изучать отчетность и как ее читать. Поэтому и сейчас, несмотря на работу в сервисе Газпромбанк Инвестиции, я стараюсь делиться своими знаниями, чтобы у начинающих инвесторов был выбор.
— Что изменилось на фондовом рынке за последние пятнадцать лет, в первую очередь — как менялась психология розничных инвесторов?
— Когда я приходил на рынок, большой популярностью пользовались форекс-компании и сам по себе фондовый рынок рассматривался как что-то азартное, рискованное и спекулятивное. Тогда, когда я только начал делиться своими знаниями об инвестициях с окружающими, было очень мало информации и мало людей, которые популяризировали инвестиционный подход. Сейчас ситуация изменилась кардинально, популярность инвестиций возросла, и многие знакомые — бывшие трейдеры — стали инвесторами. Трейдинг тоже «никуда не ушел», но сейчас по крайней мере есть выбор. Рост интереса к инвестициям привел на фондовый рынок больше людей, многие если не вкладывают средства, то хотя бы имеют общие представления о том, что такое ценные бумаги и брокерский счет. То есть случился некий инвестиционный бум.
— А в 2022 году из-за понятных событий интерес к инвестициям не угас?
— Некоторые люди действительно стали относиться к фондовому рынку с большей осторожностью. Но один раз попробовав инвестирование, отказаться невозможно — это становится частью образа жизни. Поэтому, продолжая разговор об изменениях за последние годы, также хочу отметить в качестве важной вехи развития рынка появление индивидуальных инвестиционных счетов. Это очень серьезный шаг со стороны государства в пользу популяризации рынков за счет налоговых вычетов. Еще не могу не отметить, что за последние годы значительно улучшился уровень сервиса на российском рынке ценных бумаг: те же удобные мобильные приложения с легким открытием счета, переводом денег — все это есть далеко не во всех развитых странах.
— За пятнадцать лет на фондовом рынке вы видели, наверное, немало кризисов: 2008 год, 2014-й, 2020-й. Помог ли вам опыт прошлых кризисов в 2022 году? Спокойнее ли вы вошли в 2022 год?
— Да, безусловно, я спокойнее, хотя сегодняшний кризис по многим показателям не похож на предыдущие, и спрогнозировать его окончание крайне сложно.
— Можно нескромный вопрос: во что вам обошелся кризис 2022 года? Многие инвесторы теряли деньги, вы тоже? И если потеряли, то какая была реакция: «все пропало» или «жить можно»?
— В моей интерпретации точно «жить можно», но не потому, что минус маленький, а потому, что быть в минусе в кризис – это нормально. С начала года я потерял примерно 25% от портфеля. Много это или мало? Для меня действительно много, с учетом моего долгого и уже большого портфеля. Но, опять же, в кризис минусы бывают даже у опытных инвесторов, но опыт как раз в том и заключается, чтобы не паниковать и четко знать, что делать и даже скорее чего не делать…
— Не делать?
— Да. Например, не продавать, не выходить из активов и спокойно докупать то, что, по мнению инвестора, либо переживет кризис, либо будет восстанавливаться, когда кризис уйдет.
— Хотела спросить про потери прошлых лет, но, судя по вашей толерантности к риску, потери были, вы знаете, как действовать, идете дальше и не боитесь. Правильно я поняла?
— Да. Например, в кризис 2020 года портфель сильно просел. Но, понимая, что это классический экономический кризис, я не продавал, а наоборот — максимально активно усиливал позиции. И тогда минус превратился в новые возможности и позволил неплохо заработать.
— Сейчас инвесторам давали бы советы использовать схожую стратегию?
— Сейчас я не уверен, что стоит форсировать события. Например, сейчас оптимально держать в портфеле акций и облигаций 50 на 50, чтобы увеличить подушку безопасности. При этом советы инвестору сейчас сильно зависят от того, с каким портфелем человек подошел к 2022 году. Если полностью акции, сейчас вообще не надо инвестировать, лучше накапливать подушку безопасности, у кого все средства в депозите — разумно инвестировать часть средств.
— Вы, насколько я понимаю, много общаетесь с состоятельными людьми. Как повлиял на них кризис 2022 года, изменил ли инвестиционные подходы?
— Стратегия инвестирования вообще не зависит от размера капитала. Эмоции захватывают и состоятельных, и не очень, особенно когда инвестор недавно на фондовом рынке. Распространенный случай: человек давно в бизнесе, оперирует крупными суммами, а на фондовом рынке новичок, в результате чего очень нервничает от любых изменений. И поведение инвестора зависит прежде всего от опыта и толерантности к риску, подверженности эмоциям. Понимающие, что деньги на рынке можно как заработать, так и потерять, в кризисной ситуации вырабатывают какой-то очередной новый план, то есть пытаются использовать ситуацию. Те же, кто испытывает больше эмоций по поводу текущих событий, при виде снижающегося портфеля выбирают стратегию либо все продавать, либо убрать руки от приложения и ничего не делать.
— А какая стратегия инвестирования у вас? Консервативная, рискованная? Откроете секрет, какие бумаги у вас в портфеле?
— Если говорить про инвестиционный подход, то мой личный портфель — это агрессивное инвестирование, потому что у меня все в акциях. Соотношение на текущий момент где-то 35–40 процентов — российские бумаги, а вторая часть — иностранные бумаги, при этом за 2020 год я как раз нарастил долю российских бумаг. Сразу оговорюсь, что иностранные бумаги несут инфраструктурные риски, и потому держать их в портфеле стоит лишь тем, кто готов их принять.
— У инвестирования могут быть разные мотивы: кто–то хочет сберечь средства для будущих поколений, кому-то нравится сама идея приумножения капитала или даже возможность владения бизнесом (пусть в размере имеющихся акций), кому-то инвестиции дают драйв. Что они для вас? Только доход или нечто большее?
— У меня, как и у большинства других инвесторов с большим опытом работы на фондовом рынке, история с увлечением за годы немного атрофировалась, и инвестиции стали просто заработком, источником пассивного дохода. Но на начальных этапах был и интерес, и азарт.
— То есть получается, что путь инвестора — от горящих глаз к просто доходу?
— Да, частая история, когда изначально людьми движет интерес. И очень важно, чтобы он быстро не пропал, чтобы стал топливом, побуждающим разбираться, продираться сквозь дебри отчетности. И очень хорошо, когда на интересе человек доходит до конца, когда изучил отрасль, компании, появилось понимание экономики. Хотя все меняется, но серьезные тренды остаются плюс-минус те же, поэтому инвестор может просто раз в месяц вкладывать часть средств и зарабатывать.
Хуже, когда интерес уходит при первых сложностях. Человек загорелся, начал изучать, потом открыл отчетность и «ой, это скучно», обзоры, отчеты — «нет, не хочу». Такой перегоревший инвестор не может сформировать портфель, поскольку он еще сам не разобрался, нет интереса, приходится себя заставлять.
— И такой потерявший интерес человек уходит с фондового рынка?
— Необязательно, скорее всего, он обращается к специалистам за консультацией. Существуют разные варианты: можно подписаться на чью-то аналитику, воспользоваться услугами брокера-консультанта, перейти на премиум-обслуживание и так далее.
— А во что сейчас в принципе стоит вкладывать деньги? Например, стоят ли внимания инвесторов такие хайповые вещи, как криптовалюта, NFT-токены? Стоит ли вложить в них часть средств и если да, то какую часть от портфеля?
— Если хочется вложить, можно вложить. Но подобные вложения и инвестиции — разные вещи. Если актив не приносит пассивного дохода от самого факта владения, это не инвестиционный актив. Например, по депозиту доход — проценты, по облигациям — купоны, по акциям — дивиденды. И как бы ни корректировались эти активы в цене, если у эмитента все хорошо, вы пассивный доход получите. У криптовалют и NFT нет пассивного дохода, тут надежда только на то, что сам актив вырастет в цене, а нет роста — нет дохода… Если есть желание поиграть с изменением цены, то почему бы не поиграть, но владельцу капитала важно понимать, что он делает. Хуже, когда человек этого не понимает и ждет постоянного гарантированного дохода там, где его не может быть априори.
— Покупка золота (в слитках, например) — это тоже не инвестиция?
— Не инвестиция. Но золото исторически защищает вас от инфляции, в долгосрочной перспективе золото с большой вероятностью будет расти в цене, так как исторически денег создается и печатается больше, чем добывается золота. Но, на мой взгляд, если хочется вложиться в золото, то лучше купить акции золотодобывающей компании, чтобы было и золото, и дивиденды.
— Получается, что хранение денег наличными в трех валютах в банковской ячейке — тоже не инвестиция?
— Да, вы правильно заметили, валюта — это не инвестиционный инструмент. Деньги — это средство платежа, а не средство сбережения. Понятно, что доллар исторически укрепляется к рублю, но доллар же сам по себе тоже имеет инфляцию и тоже обесценивается, просто медленнее, чем рубль. И если владелец капитала, не будучи инвестором, не знает, что делать с деньгами, лучше купить облигации, которые можно продать в любой момент. Но держать деньги в деньгах — это худшая инвестиционная история, которая из-за инфляции имеет отрицательную доходность.
— Нередко слышу мнение, что приучать к инвестициям нужно с юных лет. Согласны ли вы с такой позицией? И если да, то с каких лет и с какой суммы стоит начинать «пробу пера»?
— Инвестиции — важная часть жизни. Какая бы ни была профессия у человека, он должен знать основные правила инвестирования и обращения с деньгами. Конечно, пока человек молодой и тратит всю зарплату в течение месяца, ему инвестирование не нужно, но к более зрелому возрасту знания и навыки уже нужны. Потому как часто случается, когда человек в возрасте 30+ с капиталом делает первые шаги в инвестициях, набивает шишки, оперируя всей суммой капитала... В итоге человек теряет больше, чем мог бы, и приходит к выводу, что фондовый рынок — это казино, выиграть там нельзя, а потому нечего и пытаться. Это равносильно тому, как не умеющий водить человек сел за руль, разогнался, врезался в дерево, а после всем рассказывает об опасности вождения. Поэтому учиться надо с раннего возраста и реальных брокерских счетов.
— Лет с четырнадцати-пятнадцати?
— Я не детский психолог и не могу сказать, сможет ли подросток в этом возрасте все осознать, не подходить к инвестициям, как к забаве. Я бы все же рекомендовал начинать в студенческие годы, в возрасте до двадцати пяти лет. Например, родители дали десять тысяч рублей только на инвестиции. Для студента это большая сумма — он и эмоции испытает, и разные активы попробует, и даже в криптовалюты залезет. Скорее всего, он потеряет эти десять тысяч, но за эту сумму он приобретет бесценный опыт. Главное, чтобы плечи не использовал (не покупал бумаги на заемные средства — Прим. ред.) и не ушел в глубокий минус. Хорошо будет, если часть средств у юного инвестора будут свои собственные. Потому что действительно печально, когда солидные люди 40+ с солидным капиталом решают заняться инвестициями и, не разобравшись толком и не желая разбираться, спускают весь этот капитал. Например, купившись на обещание «дяди в костюме в красивом офисе» доходности 50% в месяц. Так что, повторю за классиком, «учиться, учиться и еще раз учиться».
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