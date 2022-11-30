Когда инвестиции становятся образом жизни

— Я не детский психолог и не могу сказать, сможет ли подросток в этом возрасте все осознать, не подходить к инвестициям, как к забаве. Я бы все же рекомендовал начинать в студенческие годы, в возрасте до двадцати пяти лет. Например, родители дали десять тысяч рублей только на инвестиции. Для студента это большая сумма — он и эмоции испытает, и разные активы попробует, и даже в криптовалюты залезет. Скорее всего, он потеряет эти десять тысяч, но за эту сумму он приобретет бесценный опыт. Главное, чтобы плечи не использовал (не покупал бумаги на заемные средства — Прим. ред.) и не ушел в глубокий минус. Хорошо будет, если часть средств у юного инвестора будут свои собственные. Потому что действительно печально, когда солидные люди 40+ с солидным капиталом решают заняться инвестициями и, не разобравшись толком и не желая разбираться, спускают весь этот капитал. Например, купившись на обещание «дяди в костюме в красивом офисе» доходности 50% в месяц. Так что, повторю за классиком, «учиться, учиться и еще раз учиться».