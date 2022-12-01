Инвесторы задумались о семейном капитале
В последние годы среди розничных инвесторов, приходящих на фондовый рынок, преобладают люди в возрасте до 40 лет. Старшее поколение менее охотно вкладывается в биржевые инструменты, хотя именно зрелым семейным людям наиболее важно сохранить и приумножить свой капитал для будущих поколений. Посоветовать, как это сделать, могут брокерские компании, рекомендации которых помогут инвестору выбрать оптимальные инструменты для семейных инвестиций. В частности, сейчас аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции обращают внимание таких инвесторов на портфели из краткосрочных рублевых облигаций, долгосрочных замещающих бондов и не забывать про акции крупных компаний.
Зрелый охват
Стремительный рост числа клиентов — физических лиц на брокерском обслуживании позволяет говорить об инвестиционном буме, происходящем в России. Но пока фондовый рынок в большей степени стал прибежищем молодого поколения. Так, по данным Банка России, самой большой группой клиентов брокеров являлись граждане в возрасте от 30 до 40 лет. На инвесторов из этой возрастной группы приходится 32,4% от общего объема клиентов, имеющих счета. На втором месте идут инвесторы от 20 до 30 лет (28,4%). Также были достаточно активны совсем молодые инвесторы, которых у брокеров было почти 5%.
Бумные годы
Согласно данным Банка России, с 2019 года по сегодняшний день число клиентов на брокерском обслуживании выросло более чем в шесть раз и превысило 25 млн. Однако если взглянуть на объем активов, находящихся на брокерских счетах физлиц, то этот рост кажется не столь позитивным. К примеру, за первые полгода 2022 года число клиентов-физлиц на брокерском обслуживании выросло на 27%, объем же их активов сократился на 35%, до 5,4 трлн рублей. Естественно, влияние оказала отрицательная переоценка российских бумаг из-за рыночной неопределенности, но эти цифры свидетельствуют и о том, что приходящие на рынок инвесторы не вносят больших сумм на свои брокерские счета.
Старшее же поколение в большей степени продолжает ориентироваться на традиционные для России средства сбережения средств в виде банковских депозитов. «Российский инвестор, прежде всего, моложе, чем на развитых рынках. Он привлечен через массмаркет с посылом, что инвестировать — это просто. Естественно, такой клиент брокера обладает соответствующим уровнем доходов», — отмечает независимый финансовый советник Наталья Смирнова. По ее словам, прежде всего клиент российских брокеров ориентирован на цифровые продукты и «для него, в отличие от западных стран, фондовый рынок — это скорее «проба пера»».
Развитые рынки «в возрасте»
На развитых рынках, в отличие от российского, инвесторами выступают в большей степени люди уже состоявшиеся. Так, в США наиболее активными игроками на бирже является поколение в возрасте от 35 до 64 лет. Согласно данным Pew Research Center, в возрастной группе от 35 до 44 лет в фондовый рынок инвестировали свои средства 56% американцев, от 45 до 54 лет — 57%, в возрастном диапазоне от 55 до 64 лет — 58%, тогда как до 35 лет лишь 41%.
Но и для зрелых клиентов, ищущих большие доходности при сохранении достаточно консервативного риск-профиля, биржа становится все более привлекательна. Уже сейчас среди всех граждан, имеющих брокерские счета, на когорту от 40 до 60 лет приходится 27,6%, то есть более четвертой части всех инвесторов, торгующих на бирже, — это уже достаточно состоявшиеся, семейные люди, для которых биржа уже не является «пробой пера», а является инструментом управления уже заработанными средствами.
Доходность превыше всего
Фондовый рынок может предложить состоявшимся гражданам и их семьям сохранение и приумножение накопленных средств. В частности, один из крупнейших банковских конгломератов HSBC (OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)) рекомендует начинать инвестировать, когда на счетах есть сумма, равная по меньшей мере трем — шести месячным тратам, и если перед вами стоят долгосрочные цели, такие как, например, обучение детей или получение определенной суммы пассивного дохода в будущем.
По мнению HSBC, предполагаемый минимальный срок вложений должен быть равен пяти годам. Именно многолетние вложения — чем дольше, тем лучше — в различные биржевые инструменты, несмотря на экономические и политические кризисы, периоды финансовой нестабильности и повышенной инфляции, могут обеспечить домохозяйствам доходы, опережающие рост цен, а также доходности ультраконсервативных финансовых инструменты в виде банковских депозитов.
В частности, Стивен Эннес из инвестиционного фонда Invesco Select Trust в ноябрьской колонке в Financial Times (16+) приводит пример периода с января 1973 года по июль 1987 года — затяжного отсутствия роста индекса S&P 500, когда тот вначале рухнул из-за нефтяного кризиса, а восстановился только спустя 14 лет. Несмотря на это, доход инвестора за этот период составил почти 400% (или порядка 11,6% в год) при условии, если бы тот реинвестировал полученные дивиденды от акций компаний, входящих в индекс. В реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) доход был скромнее — 86%, или 4,3% в год. То есть даже в кризисный период инвестор не только может сохранить свои средства, но и приумножить их, обеспечив себе достижение долгосрочных целей. При этом традиционно вложения в банковские продукты с фиксированной доходностью — вклады — на долгих периодах, в отличие от фондового рынка, проигрывают инфляции.
Надежные инструменты
Чтобы скопить деньги на пенсию, обучение детей, для получения пассивного дохода или же для каких-то иных долгосрочных целей, необходим правильный выбор классов активов и инструментов. Обычно брокерские компании, помимо доступа к торгам, предоставляют услуги инвестиционных советников. Благодаря им клиент может выбрать те активы, которые наилучшим образом соответствуют его инвестиционным целям. При этом такие услуги полезны как новичкам, только что пришедшим на рынок, так и инвесторам, у которых уже накоплен опыт. Аналитическая команда брокера имеет больше ресурсов для анализа рынка и инструментов, которые на нем торгуются.
Смена инструмента
Инвестор либо должен самостоятельно следить за своими вложениями и корректировать стратегию, либо пользоваться советами брокерских компаний, содержащихся в индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Ведь в разные периоды более выгодны разные инструменты. Например, в период с 2000 года по 2020-й на американском рынке долгосрочные облигации переиграли рынок акций. За двадцать лет среднегодовая доходность индекса S&P 500 составила 5,4%, а длинных казначейских облигаций (с дюрацией свыше десяти лет) — 8,3%. Хотя традиционно на более долгих периодах именно акции оказываются выгоднее инструментов с фиксированной доходностью.
«Индивидуальный инвестор, как правило, имеет основной вид деятельности, не связанный с рынком. Уделять достаточно времени анализу конкретных эмитентов и ситуации на рынке достаточно проблематично. Поэтому хотя бы прислушаться к мнению профессионалов лишним точно не будет. Вы можете с ним не согласиться, но хотя бы будете знать их мнение», — говорит руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции (18+) Андрей Ванин. По его словам, состоятельные клиенты, пришедшие на рынок не для «игры», имеют горизонт инвестиций от пяти лет и дольше: в основном они «формируют семейный капитал, планируют будущее для своей семьи и детей».
Таким инвесторам, по мнению Андрея Ванина, подойдут низкорисковые инструменты. В частности, в «идеальный портфель» должны входить номинированные в рублях и валюте облигации. «На рынке сегодня есть облигации, номинированные как в дружественных, так и недружественных валютах, по которым инфраструктурные риски исключены — например, замещающие облигации», — отмечает он. При этом сейчас, как считает эксперт, лучше выбирать рублевые бумаги с относительно короткой дюрацией. «В связи с закрытым периметром замещающие облигации в «недружественной» валюте сегодня дают интересную доходность. Особенно длинные бумаги. Но риски присутствуют», — предупреждает Андрей Ванин.
Но и долевые инструменты тоже должны содержаться в долгосрочном портфеле людей, решивших копить много и вдолгую, но прежде всего это должны быть акции крупных компаний. «Исторически рынок акций дает чуть большую доходность. Однако и волатильность на нем выше», — замечает эксперт. При этом, по его словам, начинать инвестировать можно даже во времена кризиса: «Для долгосрочного инвестора с холодной головой возможности получения реальной доходности есть даже сейчас». «Чем больший срок инвестиций, тем более реальная возможность получить хорошие доходности. Любые кризисы проходят», — говорит Андрей Ванин.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000. Подробно с информацией об ООО «Ньютон Инвестиции» можно ознакомиться на https://gazprombank.investments/broker/disclosure/ .