Инвесторы задумались о семейном капитале

В частности, Стивен Эннес из инвестиционного фонда Invesco Select Trust в ноябрьской колонке в Financial Times (16+) приводит пример периода с января 1973 года по июль 1987 года — затяжного отсутствия роста индекса S&P 500, когда тот вначале рухнул из-за нефтяного кризиса, а восстановился только спустя 14 лет. Несмотря на это, доход инвестора за этот период составил почти 400% (или порядка 11,6% в год) при условии, если бы тот реинвестировал полученные дивиденды от акций компаний, входящих в индекс. В реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) доход был скромнее — 86%, или 4,3% в год. То есть даже в кризисный период инвестор не только может сохранить свои средства, но и приумножить их, обеспечив себе достижение долгосрочных целей. При этом традиционно вложения в банковские продукты с фиксированной доходностью — вклады — на долгих периодах, в отличие от фондового рынка, проигрывают инфляции.