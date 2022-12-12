Управляя временем: советы ритейлерам по планированию линейного персонала

Несмотря на ценность персонала, сети не стремятся на 100% заполнить штат, ведь, как правило, при таком формате всегда придется переплачивать за простой. За оптимальный уровень комплектности штата в ритейле принято сегодня считать 90%, недостающие кадры пополняются их числа самозанятых, аутсорсинга или за счет подработок для своих же сотрудников (внутреннее совмещение). Однако за последние два года уровень комплектности у доли компаний падал ниже 80%, что существенно влияет на сервис, NPS покупателей и, в итоге, на выручку магазина. Именно в ритейле сложнее всего прогнозировать потребность в персонале и строить графики, ведь картина всегда разная. Здесь особую роль играет фактор сезонности, когда летом люди уезжают за город, а у клиентов есть разные периоды покупательской активности. Недавняя пандемия и политические решения, повлиявшие на количество трудовых мигрантов в стране, также рисуют не очень радужную картину ситуации с персоналом в отрасли.