Следующий шаг – Nextons

Следующий шаг – NextonsКоманда Dentons в России завершает процесс выхода из глобальной группы и меняет название
Российская команда международной юридической фирмы Dentons выходит из состава глобальной группы и меняет название на Nextons. Смена бренда не потребует от существующих клиентов перезаключения договоров. Практически вся команда Dentons остается в штате.
В новый год с новым брендом
В первом квартале 2023 года команда Dentons, работающая в России более 30 лет, сменит бренд на Nextons. Таким образом, российские офисы компании выйдут из состава глобальной группы, продолжив работать в независимом статусе. По сути, Dentons передает всю российскую часть бизнеса Nextons.
Название нового бренда отражает желание российской команды двигаться вперед, совершая необходимые следующие шаги (next от англ. – следующий), несмотря на глобальные изменения.
«Мы не спешили, хотели сделать весь процесс максимально грамотным, своевременным и комфортным для наших клиентов. С Dentons мы остаемся в прежних дружеских отношениях. Будем и дальше работать над совместными проектами, в том числе зарубежными, где это возможно. Мы продолжим предоставлять полный комплекс юридических услуг российским и международным компаниям как в России, так и за рубежом. В чисто локального консультанта превращаться не планируем. Мы также сохраняем все наработанные ноу-хау Dentons, начиная от тренинговых программ для наших юристов, заканчивая самыми современными решениями в лигал техе», ‒ рассказал «Ведомостям» управляющий партнер Nextons Алексей Захарько.
В России Nextons становится официальным партнером фирмы Dentons, которая располагает 206 офисами в 81 стране. Nextons также является членом сети независимых юридических фирм Nextlaw Refferal Network, в которую входят 750 фирм из 200 стран мира.
Российские офисы Nextons продолжат работать в Москве и Санкт-Петербурге. У команды большой опыт присоединения и интеграции новых партнеров и практик. Nextons рассматривает для себя как расширение бизнеса в России, так и экспансию в новые юрисдикции с учетом потребностей клиентов. Не исключено, что первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в 2023 году.
Команда сохраняется
В 2022 году в российской практике Dentons работали около 140 юристов. Большинство из них остаются в Nextons.
«Наши существующие клиенты изменений не заметят. Не нужно будет переделывать договоры или что-то менять в них. Состав партнеров, команда юристов и в целом штат сотрудников будут практически прежними. Ключевые контакты клиентов Dentons в России останутся с ними и в Nextons. Просто в какой-то момент произойдет ребрендинг и Nextons станет отдельной организационной структурой по отношению к Dentons», ‒ говорит Алексей Захарько.
«В отличие от вновь создаваемых фирм, где разным командам приходится притираться друг к другу и которые сталкиваются с риском неслаженности в работе, мы продолжаем оставаться стабильным, комфортным, компетентным советником для наших клиентов, которые могут продолжать доверять нам решение своих проблем. Клиенты не ищут новизны, они ищут комфорта и защищенности, подтверждения того, что мы продолжим их обслуживать так же, как это делали всегда, ищут подтверждение продолжения доверительных отношений», ‒ добавляет Алексей Захарько.
Процесс ребрендинга находится в финальной стадии и завершится к концу этого года.
Сегодня особенно востребованы такие практики, как корпоративное право и сделки M&A, налоговое право, трудовое право, интеллектуальная собственность и технологии, недвижимость и сопровождение судебных споров. Nextons продолжит работу в этих направлениях, при этом развивая и другие. В целом команда будет, как и прежде, работать в формате юридического сопровождения «полного цикла» как для корпоративных клиентов, так и для собственников бизнеса.
Вызовы нового времени
«Одним из основных драйверов юридического рынка России в этом году были выходы различных компаний из российского бизнеса, ‒ отмечает Алексей Захарько. Мы активно сопровождаем такие проекты и консультируем как международные компании, так и приходящих на их место российских инвесторов. Отсюда и повышенная загрузка по трудовым вопросам».
По мнению управляющего партнера Nextons, существующие драйверы рынка будут актуальны и в 2023 году. При этом, если кризисные явления в российской экономике продолжатся или ускорятся, это также повлечет за собой рост количества сложных финансовых реструктуризаций, продаж бизнесов с большими дисконтами, а также «разбор полетов» на долгие годы в иностранных арбитражах по многим проектам уходящей эпохи. Несмотря на то что некоторые международные фирмы ушли с юридического рынка, конкуренция между оставшимися игроками остается очень высокой.
Впрочем, существующие и новые вызовы Nextons не пугают.
«Мы с большим оптимизмом смотрим на наши перспективы. Мы ставили перед собой несколько целей в рамках этого процесса: максимально сохранить существующую команду, остаться крупнейшим участником на юридическом рынке в России и сохранить все стандарты первоклассного клиентского сервиса», ‒ заключает Алексей Захарько.
*Некстонс