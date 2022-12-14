Следующий шаг – Nextons

«Мы не спешили, хотели сделать весь процесс максимально грамотным, своевременным и комфортным для наших клиентов. С Dentons мы остаемся в прежних дружеских отношениях. Будем и дальше работать над совместными проектами, в том числе зарубежными, где это возможно. Мы продолжим предоставлять полный комплекс юридических услуг российским и международным компаниям как в России, так и за рубежом. В чисто локального консультанта превращаться не планируем. Мы также сохраняем все наработанные ноу-хау Dentons, начиная от тренинговых программ для наших юристов, заканчивая самыми современными решениями в лигал техе», ‒ рассказал «Ведомостям» управляющий партнер Nextons Алексей Захарько.