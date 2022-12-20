Отрасль негосударственного пенсионного обеспечения продолжает работать без сбоев

Что это означает? Сегодня НПФ объявляет доходность каждый год, и она не может быть отрицательной. С одной стороны, это хорошо для клиента. Но, с другой стороны, такие ограничения не позволяют нам более активно инвестировать в рисковые финансовые инструменты, например на рынке акций, так как негосударственные пенсионные фонды обязаны гарантировать безубыточность каждый год. А рынок акций является волатильным: иногда он проседает, а иногда растёт. Данный законопроект расширяет горизонт безубыточности с 1 года до 5 лет. Это по-прежнему обязывает НПФ гарантировать безубыточность, но в рамках 5 лет. Фондам такая мера даст возможность предлагать различные инвестиционные стратегии для клиентов, а они уже будут выбирать подходящую им стратегию ‒ более консервативную или агрессивную.