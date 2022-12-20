Отрасль негосударственного пенсионного обеспечения продолжает работать без сбоев
О том, как развивается рынок НПФ в 2022 году, какие законодательные изменения происходят и как они повлияют на отрасль, а также о последних продуктовых трендах пенсионных фондов рассказал заместитель председателя Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Александр Зарецкий.
Итоги и тренды
- Александр, этот год был непростым, в том числе и для пенсионного рынка. Какие итоги, на ваш взгляд, можно считать важными и ключевыми для отрасли?
Главным положительным итогом 2022 года стало то, что интерес россиян к пенсионным программам сохранился и где-то даже показал рост. На это повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, произошло резкое сужение линейки инструментов и продуктов на финансовом рынке прежде всего за счёт продуктов, связанных с глобальными рынками, – паевых фондов, деривативов. Это привело к тому, что у продуктов пенсионных фондов появилось больше места и возможностей на рынке.
Во-вторых, свою роль сыграло и то, что пенсионные фонды в инвестиционной политике ориентируются на российский финансовый рынок. Пенсионные продукты не связаны с иностранными биржами и депозитариями, они более понятны клиентам и, как следствие, стали вызывать больше интереса.
Статистика подтверждает эти выводы. Согласно данным регулятора, по итогам первого полугодия число участников добровольной пенсионной системы хоть и небольшими темпами (в среднем на 0,2 %), но росло.
Показатели одного из крупнейших среди негосударственных пенсионных фондов СберНПФ также говорят об этих тенденциях: число оформленных в этом году индивидуальных пенсионных планов (более 35 тысяч) не уступает аналогичным показателям 2021 года. Притом больше половины этих клиентов открыли пенсионные продукты в «цифре»: на сайте или в мобильном приложении СберБанк Онлайн (ПАО Сбербанк, 16+).
Еще один положительный аспект, на который я хотел бы обратить внимание, ‒ несмотря на непростую ситуацию, в экономике сохраняется интерес работодателей к корпоративным пенсионным программам. Мы видим, что большинство корпоративных клиентов не прекратили программы. Исключение – работодатели, которые приняли решение полностью уйти с российского рынка.
- Таким образом, можно ли сказать, что пенсионный бизнес показал себя в период турбулентности устойчиво и стабильно?
- Да, действительно. Отрасль продолжает работать без сбоев, мы не видим каких-либо негативных сигналов, банкротств. При этом важно, что НПФ в полной мере выполняют свои социальные обязательства перед клиентами наряду с ростом обращений. Так, например, за 11 месяцев СберНПФ выплатил клиентам 12 млрд рублей, что больше аналогичных показателей прошлого года почти в 2 раза. Этому есть несколько причин. Первая – портфель НПФ растёт. Вторая – портфель становится более зрелым, на нашем языке это называется «старение портфеля», всё больше людей подходит к пенсионному возрасту и убеждается в надежности системы негосударственного пенсионного обеспечения, получая положенные им выплаты.
Из отрицательных моментов этого года нельзя не отметить падение фондовых рынков в мире, в том числе и в нашей стране. Нас касается исключительно Россия, потому что мы инвестируем в отечественный фондовый рынок. Такое снижение рынка может привести к снижению доходности, которое будет объявлено в следующем году. Но, когда рынок придет в себя, восстановленная стоимость вернётся клиенту повышенной доходностью в последующем периоде. Формирование пенсионного капитала подразумевает долгосрочные сбережения, нужно смотреть на более длительный период.
Законодательные подвижки
- Эксперты нередко обращают внимание на то, что законодательство в сфере негосударственного пенсионного обеспечения требует изменений. Удалось ли достичь каких-либо движений в этом направлении участникам рынка?
- В этом году мы смогли сделать большой шаг на пути реформирования и модернизации законодательства. Года четыре до этого не было заметных продвижений, а в этом году нам удалось внести три законопроекта в Госдуму, один из которых на данный момент прошел третье чтение.
Во-первых, речь идет о законопроекте, который предусматривает систему гарантирования прав участников НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) на базе АСВ. Фактически вводится та же система страхования в отношении негосударственного пенсионного обеспечения, которая сейчас работает в части пенсионных накоплений и банковских вкладов. Пенсионные сбережения в пределах 1,4 млн рублей будут застрахованы на случай, если НПФ будет испытывать финансовые проблемы и попадёт в ситуацию банкротства. В целом для отрасли это позитивный фактор, который повысит доверие россиян к негосударственному пенсионному обеспечению. Помимо этого, в законопроекте есть положение, которое расширяет горизонт инвестирования, горизонт безубыточности по НПО с 1 года до 5 лет.
Что это означает? Сегодня НПФ объявляет доходность каждый год, и она не может быть отрицательной. С одной стороны, это хорошо для клиента. Но, с другой стороны, такие ограничения не позволяют нам более активно инвестировать в рисковые финансовые инструменты, например на рынке акций, так как негосударственные пенсионные фонды обязаны гарантировать безубыточность каждый год. А рынок акций является волатильным: иногда он проседает, а иногда растёт. Данный законопроект расширяет горизонт безубыточности с 1 года до 5 лет. Это по-прежнему обязывает НПФ гарантировать безубыточность, но в рамках 5 лет. Фондам такая мера даст возможность предлагать различные инвестиционные стратегии для клиентов, а они уже будут выбирать подходящую им стратегию ‒ более консервативную или агрессивную.
Второй законопроект – это поправки к Налоговому кодексу, отменяющие НДФЛ по программам, которые открываются в пользу ближайших родственников, например для неработающих супругов или родителей. Взимание НДФЛ по таким программам совершенно неправильно, потому что это передача денег в рамках одной семьи, и по другим финансовым продуктам такая передача денег в рамках ближайших родственников никаким НДФЛ не облагается. Мы должны убрать рудимент, оставшийся из старого налогового законодательства, что позволит разнообразить продуктовую линейку НПФ.
И третий законопроект даст возможность расширить виды деятельности, которыми могут заниматься НПФ. Сегодня законодательство ограничивает нас только двумя направлениями – это обязательное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. У нас же есть потребность предлагать дополнительные продукты и сервисы, которые, как пазл, впишутся в пенсионные программы. Например, речь идет о страховой защите, ДМС, услугах по телемедицине, бесплатной доставке лекарств и др.
Сервисы ‒ драйверы рынка
- Одним из основных стоп-факторов для развития индустрии, который, в том числе отмечает ЦБ, является снижение доверия россиян к пенсионной индустрии. Как вы считаете, какими способами можно было бы изменить эту ситуацию?
- Доверие рождается тогда, когда есть понимание. Мы видим, что в нашей стране пока низкий уровень понимания того, как устроена российская пенсионная система и из каких составляющих она складывается. Отрасль работает над этим, в том числе разрабатывает и запускает сервисы и программы, способствующие повышению финансовой грамотности.
Хороший пример – сервис «Пенсионная витрина» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Раздел позволяет пользователю совершенно бесплатно увидеть основные составляющие его пенсии на сегодня: выплаты по страховой пенсии, механизмы расчета, стаж, в том числе дает информацию о накопительной пенсии. Часть россиян не знает, какая организация управляет их накопительной пенсией, сервис «Пенсионная витрина» позволяет получить и эту информацию. Данные аккумулируются благодаря интеграции с сервисом «Госуслуги». Это позволяет получить точную информацию по пенсиям пользователей.
За год «Пенсионную витрину» посетило более 35 млн пользователей. И ежемесячно полученная информация стимулирует более 2 тыс. россиян оформлять индивидуальный пенсионный план. В сервисе также предусмотрен пенсионный калькулятор, с помощью которого можно посчитать размер взноса для желаемой пенсии.
- Очевидно, что одним из трендов этого года продолжает быть ориентир на цифровизацию, пенсионная сфера не исключение. Что, на ваш взгляд, стоит выделить?
- Постепенно НПФ оцифровывают свои услуги: у передовых фондов запущены сервисы, которые помогают клиентам получить документы для оформления налогового вычета в дистанционном режиме, работают сервисы для правопреемников, позволяющие, например, подавать заявления о выплате средств пенсионных накоплений онлайн. Некоторые фонды внедряют алгоритмы искусственного интеллекта. Например, СберНПФ начинает применять распознавание пакетов клиентских документов, используя методы искусственного интеллекта. Это позволяет значительно сократить время на обработку документов и формирование электронных баз данных для последующего обслуживания клиентов.
Перспективы на 2023 год
- Поделитесь планами на следующий год, какие задачи можно назвать приоритетными?
Есть две важные вещи, по которым мы должны продвинуться в 2023 году. Во-первых, введение отдельного налогового вычета для долгосрочных сбережений. Планировалось, что на первом этапе под такой вычет размером в 400 тыс. рублей подпадут именно программы негосударственного пенсионного обеспечения.
Вторая важная тема – это концепция дополнительного развития НПО, которая предусматривает внедрение так называемого стандартного пенсионного договора (СПД). Предполагается, что в этом случае государство введет систему софинансирования для таких договоров. Если гражданин сделает определённые взносы, то по итогам каждого года государство софинансирует в том же объёме до определённого предела взносы гражданина.
Также предполагается, что граждане смогут перевести свои «замороженные» пенсионные накопления как первоначальный взнос в этот стандартный пенсионный договор. Сегодня все эти деньги по закону являются государственной собственностью. При переводе гражданином средств в стандартный пенсионный договор средства станут юридически собственностью гражданина.
Если говорить о приоритетах участников рынка на примере НПФ Сбербанка, то речь идет о дальнейшем развитии розничных пенсионных программ. Есть растущий интерес россиян и к соответствующим предложениям таких программ. Мы видим, что НПФ могут расширять свою продуктовую линейку и предлагать нишевые продукты для тех или иных сегментов клиентов через розничные каналы.
Второй приоритет – дальнейшая цифровизация. Большой пласт работы нам предстоит реализовать в части автоматизации процессов.
И, конечно, будем делать апдейт наших инвестиционных стратегий, потому что очень важно, чтобы инвестиционные стратегии НПФ отражали те реальности, с которыми им сегодня приходится сталкиваться на рынке.