Бескомиссионный выход

Бескомиссионный выходБиржевые брокеры стали активнее конкурировать за клиента
В этом году российские ценные бумаги изрядно подешевели. И покупка «на низах» вполне может стать инвестиционной идеей для не боящихся рисковать. В то же время доходность наиболее надежных облигаций ощутимо превышает ставки по вкладам, что делает инвестиции привлекательными даже для самых консервативных граждан. Другим фактором, который благоприятствует росту интереса к инвестициям, особенно со стороны новичков, стала активная конкуренция брокеров за клиента, которая приводит к снижению тарифов и развитию инвестиционных сервисов.
Время новых возможностей
Российский фондовый рынок в уходящем году пережил непростые времена, сопровождавшиеся долгосрочной приостановкой торгов, высокой волатильностью, уходом целого класса инвесторов, разрывом связей между западной и российской финансовыми инфраструктурами, а также блокировкой многих зарубежных инструментов. Как результат, с январских максимальных уровней в 3892,33 пункта индекс Мосбиржи упал в октябре до 1775,04 пункта, скатившись к показателям более чем шестилетней давности.
В то же время сейчас ситуация изменилась. Как сообщили «Ведомостям» [1] в пресс-службе Мосбиржи, сейчас появился интерес к российскому рынку как со стороны локальных инвесторов, так и со стороны эмитентов. «После некоторого спада весной этого года к осени активность инвесторов приблизилась к уровням прошлого года, ‒ отмечают в Мосбирже. ‒ С августа 2022 года ежемесячно сделки на фондовом рынке совершают более 2 млн человек, растет доля частных инвесторов в объеме торгов: в ноябре она достигла 80 % на рынке акций и 24 % на рынке облигаций».
Объем размещений ОФЗ с начала года составил 2,6 трлн рублей, из которых 2,5 трлн рублей были размещены с октября. Корпоративные эмитенты привлекли с начала года 1,95 трлн рублей. Также на рынке появились новые инструменты, например замещающие облигации и облигации в юанях, которые пользуются высоким спросом у розничных инвесторов, отмечают в пресс-службе Мосбиржи.
Хотя в ноябре – декабре рынок немного и отыграл падение, закрепившись на уровне чуть выше 2000 пунктов, но все равно это в два раза ниже тех уровней, где рынок был в конце прошлого года. В то же время инвестиции в ценные бумаги «на низах» могут принести в будущем хорошую доходность. Известный американский инвестор Джим Роджерс недавно отмечал, что терпеливый инвестор, вкладывающий деньги в страну, такую как Россия, в период турбулентности, при должном терпении обычно много получает.
Выбор актива
К покупке «на низах», как и к любой инвестиционной возможности, стоит относиться осторожно и расчетливо. «Входить сейчас в акции я рекомендую лишь тем, кто готов положить деньги минимум на пять лет и кто при этом готов принять риски просадки их стоимости при негативном развитии ситуации на 15‒30 %», ‒ говорит независимый финансовый советник Наталья Смирнова. «Я бы рекомендовал уже имеющим опыт инвестиций обратить внимание на сектора экономики, где будет рост. В первую очередь, это те отрасли, которые связаны с инфраструктурой, в том числе создаваемой в рамках «поворота на Восток», ‒ говорит профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. По его словам, есть потребность в расширении транспортных путей, а это, в свою очередь, например, вызывает потребность в продукции металлургического сектора.
Для новичков, как отмечает Наталья Смирнова, в текущих условиях на более краткосрочном периоде лучше присмотреться к облигациям. «Ставка там все еще привлекательная, риски ниже. Поэтому-то сейчас в этот инструмент можно входить даже начинающим инвесторам», ‒ полагает она. «Ставки по гособлигациям в этом году все еще привлекательные, и потому начинающим инвесторам я рекомендовал бы облигации федерального займа (ОФЗ) и бонды качественных, надежных компаний, что обеспечивает доходность на 1‒3 процентных пункта выше, чем по депозитам», ‒ говорит Евгений Коган, уточняя, что в первую очередь стоит присмотреться именно к долговым инструментам со средней дюрацией в 3‒5 лет.
Таким образом, сейчас существуют широкие возможности для входа на фондовый рынок даже для начинающих инвесторов – это вопрос целеполагания, осторожности и сроков вложений. Граждане, которые уже знакомы на практике с рынком, также могут воспользоваться нынешней ситуацией для ребалансировки портфеля.
Окно возможностей
Именно конец года ‒ оптимальное время для входа на фондовый рынок. Связано это с механизмом индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Открыв ИИС первого типа (на взнос) в декабре, уже в январе можно оформить вычет с внесенной за календарный год суммы в размере 13 %, уплаченного НДФЛ – максимум 52 тысячи рублей с пополнения на 400 тысяч. Но чтобы получить такой вычет, необходимо держать счет открытым не менее трех лет, в противном случае полученные средства нужно будет вернуть государству, а также заплатить пени.
Вычет можно оформить уже на следующий календарный год после пополнения. Например, если вы пополнили ИИС в декабре, то уже в январе следующего года можно оформлять налоговый вычет. Таким образом, если вы открыли счет в декабре 2022-го и вносили каждый год (включая 2022 год) определенную сумму, а закрыть ИИС решили в январе 2026 года, то вы получите налоговый вычет четыре раза (каждый раз получая 13% от внесенной суммы), хотя продержали средства на счете лишь три года с небольшим.
Но механизм ИИС-1 хотят отменить, напоминает Наталья Смирнова. «Связано это с тем, что в 2024 году планируют ввести ИИС нового типа с минимальным сроком от пяти лет, который, к тому же будет увеличиваться», ‒ отмечает она. Поэтому, по ее словам, открывать ИИС «однозначно стоит». «Причем сделать это нужно даже тем, кто готов инвестировать совсем небольшую сумму: 10 тысяч рублей, 5 тысяч рублей, ограничений нет», ‒ говорит эксперт [2].
Охота за новичком
Исходя из статистики Московской биржи, действительно, сейчас многие россияне решили воспользоваться моментом, чтобы войти на рынок. Так, в ноябре количество физлиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, увеличилось почти на 470 тысяч человек, а в октябре превысило это число. Такой наплыв новых клиентов порождает активную конкуренцию между брокерами, предоставляющими доступ гражданам на биржу. Прежде всего, она связана с комиссиями, которые они берут, и услугами, которые компании готовы предоставлять. «Существует тренд на снижение комиссионных вознаграждений у брокерских компаний. Он доходит до того, что некоторые из них готовы даже обнулять тарифы», ‒ отмечает Наталья Смирнова.
Например, по такому пути пошел российский брокер АО «ФИНАМ», который ввел специальный тарифный план для начинающих инвесторов – FreeTrade. «Это специальный тариф для новичков, впервые дистанционно открывающих счет у брокера и инвестирующих на торговой платформе FinamTrade [3]. В нем не взимается брокерская комиссия за операции с российскими акциями и облигациями», ‒ говорит директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. По его словам, этот тариф «оптимально подходит для сделок c простыми инструментами с низким и умеренным уровнем риска», то есть именно для человека, впервые выходящего на рынок.
Кроме того, «Финам» предложил дополнительные преимущества инвесторам, которые решили оформить ИИС. В рамках программы лояльности «Финам Бонус» новым клиентам, которые откроют и пополнят ИИС на сумму от 400 000 рублей, компания готова начислить 2500 бонусных баллов, каждый из которых равен рублю; действующим же клиентам «Финам» обещает при выполнении соответствующих условий подарить 1000 баллов [4].
Ориентация на сервисы
«Финам» продолжает развивать свои сервисы, чтобы обеспечить инвесторам максимально широкие возможности управления капиталом, и, по словам Ярослава Кабакова, брокеру это удается. В этом году компания вышла в лидеры по торговым оборотам на всех основных рынках Мосбиржи: фондовом, срочном, валютном. «В «Финам» приходят инвесторы, которые уже получили первичный опыт на фондовом рынке в другой компании и понимают, что им нужно», ‒ характеризует переток клиентов топ-менеджер. По его словам, это объясняется тем, что, «несмотря на очень высокий уровень автоматизации бизнес-процессов», компания не отказывается от клиентских менеджеров. «Инвесторы в любой момент могут получить качественную консультацию специалиста», ‒ подчеркивает он.
Другим ноу-хау «Финама» является его торговый терминал. «Во-первых, FinamTrade – наша собственная разработка, что позволяет нам быть гибкими при доработке приложения, лучше учитывать обратную связь пользователей. Во-вторых, в нашем приложении удобно интегрированы основные продукты «Финама». В-третьих, FinamTrade имеет очень широкий функционал и удобный интерфейс», ‒ комментирует руководитель отдела разработки мобильных приложений ФГ «Финам» Валерий Бакушин.
Наконец, немаловажным фактором для инвесторов, привыкших вкладывать средства в зарубежные активы, является сохранение доступа брокера к международным биржам и финансовым инструментам. «Конечно, количество доступных иностранных площадок в этом году сократилось, но мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить клиентам максимально широкие инвестиционные возможности», ‒ отмечает Ярослав Кабаков.
[1] 16+
[2] Условия управления активами и сведения о лице, осуществляющем управление активами по ссылке: www.finam.ru/landings/iis
[3] 18+
[4] «Срок проведения акции «Финам Бонус» с 12.01.2022 по 31.12.2022. Источник информации об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.finam.ru/landings/bonus-finam