Бескомиссионный выход

К покупке «на низах», как и к любой инвестиционной возможности, стоит относиться осторожно и расчетливо. «Входить сейчас в акции я рекомендую лишь тем, кто готов положить деньги минимум на пять лет и кто при этом готов принять риски просадки их стоимости при негативном развитии ситуации на 15‒30 %», ‒ говорит независимый финансовый советник Наталья Смирнова. «Я бы рекомендовал уже имеющим опыт инвестиций обратить внимание на сектора экономики, где будет рост. В первую очередь, это те отрасли, которые связаны с инфраструктурой, в том числе создаваемой в рамках «поворота на Восток», ‒ говорит профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. По его словам, есть потребность в расширении транспортных путей, а это, в свою очередь, например, вызывает потребность в продукции металлургического сектора.