Управляемый занос: как изменился рынок логистики России в эпоху санкций

Совокупно парк грузовых автомобилей в сегменте FTL в России сейчас насчитывает около 225 тыс. автомобилей – это машины в возрасте до 12 лет. Наиболее эффективный автопарк – в возрасте до трех лет, как у компании Delko. Таких автомобилей в России около 59 тыс., они могут проходить до 15 тыс. километров в месяц. Далее с каждым годом работоспособность техники снижается. В России количество машин в возрасте от 3 до 6 лет – почти 81 тыс. единиц, от 6 до 12 лет – еще 77 тыс. автомобилей. Если не будет притока на рынок новых машин, парк автомобилей будет устаревать и становиться все более неэффективным.