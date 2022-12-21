Управляемый занос: как изменился рынок логистики России в эпоху санкций
Отрасль грузовых автомобильных перевозок в этом году оказалась наиболее уязвимой: Евросоюз закрыл границы для перевозки товаров, рухнул рынок новых автомобилей, прекратились поставки оригинальных запасных частей. Однако крупные перевозчики оперативно перестроили логистику и смогли нарастить обороты даже под санкционным давлением.
Рынок грузоперевозок в 2022 году вырастет на 5%
После введения санкций Европейским союзом, когда были закрыты границы для перевозки грузов с Россией, логистика находилась в подавленном состоянии. Цепочки были разорваны, ставки на рынке снизились, очевидной стала проблема с обслуживанием автомобильных парков.
Однако, худшие прогнозы не сбылись. Данные за январь-октябрь говорят, что отрасль в целом справилась с ситуацией. Так, по информации Росстата, уровень автомобильных грузовых перевозок, а это один из индикаторов и в целом развития экономики, находится в положительной зоне. За первые 10 месяцев этого года пробег автокомпаний составил 239,9 млрд тонно-километров – на 1,9% больше, чем годом ранее.
Рынок растет и «в деньгах». По расчетам аналитиков транспортной компании Delko, в 2022 году объем рынка FTL-перевозок (Full Truck Load, в переводе – полностью загруженный грузовик) составит 1,9 трлн рублей. Это на 5% больше, чем в 2021 году.
«Бизнес FTL-перевозок вырос, несмотря на все сложности, – комментирует генеральный директор Delko Санджар Ашуралиев, – при этом более половины рынка перешло от инвестиционной к операционной модели деятельности. Если раньше часть доходов компании получали от перепродажи техники, то сейчас, когда новые европейские машины на российский рынок не поступают, предприятия повышают эффективность ведения бизнеса за счет выстраивания новых логистических схем».
Ставки упали в направлении Запад-Восток и выросли в обратном
Вместе с тем, ставки на рынке в течение года были для перевозчиков неблагоприятными. По данным индекса сервиса ATI.SU, в начале года стоимость перевозок резко снизилась. Ко второму кварталу они начали восстанавливаться, затем наступил период высокой волатильности.
Пик падения пришелся на апрель-май. И только в середине ноября ставки перешли к устойчивому росту. К началу декабря индекс ATI.SU FTL РФ составлял 1312 пунктов – это на 4% больше, чем годом ранее, но все равно на 7,5% ниже, чем на начало года. Участники рынка ожидают, что в следующем году ставки продолжат расти.
Сама компания Delko ориентировалась на отрасли, которые наиболее устойчивы к негативному влиянию кризисов, в том числе на розничную торговлю, включая маркетплейсы, производство пищевых продуктов, химической продукции. Компания заключила крупные контракты с предприятиями из этих сфер, в том числе производителями напитков, кондитерских изделий, мясоперерабатывающей промышленности.
Перестройка логистики и привлечение новых клиентов позволили компании нарастить грузоперевозки в январе-октябре на 23% – до 8 млрд тонно-километров.
На рынок заходят «китайцы»
Еще одна существенная проблема, с которой столкнулись перевозчики – падение рынка новых грузовых автомобилей. По данным экспертов Delko, в январе-сентябре 2022 года на рынок поступило около 30 тыс. новых автомобилей полной массой свыше 12 тонн – на 36% меньше, чем годом раньше. Из них на седельные тягачи – основу FTL-перевозок – пришлось только 10 тыс. машин – в 2,6 раза меньше, чем за первые 9 месяцев 2021 года.
Однако в денежном выражении, по расчетам компании, новый рынок грузовиков снизился только на 21%. Если в январе-сентябре прошлого года стоимость 47 тыс. автомобилей оценивалась в 381 млрд рублей, то за тот же период 2022 года 30 тыс. грузовых машин стоили 302 млрд рублей. Это говорит о существенном подорожании техники.
При этом предложение на вторичном рынке в России также упало. Если в январе-сентябре 2021 года было продано 124 тыс. подержанных грузовых автомобилей, в этом году только 85 тыс. – снижение на 32%. Причем в денежном выражении этот рынок сократился только на 18% – до 267 млрд рублей. То есть, б/у машины по факту тоже подорожали.
Совокупно парк грузовых автомобилей в сегменте FTL в России сейчас насчитывает около 225 тыс. автомобилей – это машины в возрасте до 12 лет. Наиболее эффективный автопарк – в возрасте до трех лет, как у компании Delko. Таких автомобилей в России около 59 тыс., они могут проходить до 15 тыс. километров в месяц. Далее с каждым годом работоспособность техники снижается. В России количество машин в возрасте от 3 до 6 лет – почти 81 тыс. единиц, от 6 до 12 лет – еще 77 тыс. автомобилей. Если не будет притока на рынок новых машин, парк автомобилей будет устаревать и становиться все более неэффективным.
В то же время позиции на рынке начали занимать китайские производители. Раньше их автомобили в магистральных перевозках в России практически не использовались, так как по ряду характеристик уступали грузовикам из Европы. В этом году на дороги вышло около 1,5 тыс. седельных тягачей из Поднебесной – в 7,7 раза больше, чем год назад.
Однако использование такой техники будет пока проблематичным из-за отсутствия сети сервисного обслуживания китайских тягачей. Да и в целом рынку FTL нужно около 20 тыс. новых автомобилей в год, а в условиях санкций будет накапливаться отложенный спрос. Сможет ли китайская промышленность его удовлетворить и как скоро это произойдет – пока открытые вопросы.
«Китайские автомобили только начинают заходить на российский рынок, но их эксплуатационные характеристики пока не изучены. Это одна из главных проблем, – говорит Санджар Ашуралиев. – Поэтому мы взяли в тестовую эксплуатацию автомобили китайского производства, чтобы оценить возможности техники при эксплуатации в России. То, что китайские производители будут занимать свою нишу, сомнений нет. Мы же будем производить омологацию машин и уверены, что, в том числе благодаря нашей экспертизе, на отечественном рынке появятся модели, соответствующие требованиям российских грузоперевозчиков».
Впереди будут компании, создавшие систему оценки качества поставщиков
В условиях, когда прекращены поставки не только автомобилей из ЕС, но и оригинальных комплектующих к ним, самый главный вопрос для перевозчиков – как обеспечить автопарк запасными частями.
«Автозапчасти в этом году подорожали в 1,5 раза. У нового парка автомобилей основная потребность в расходных материалах: шинах, маслах и фильтрах, – уточняет Санджар Ашуралиев. – Мы ведем переговоры на уровне федеральных властей о расширении параллельного импорта, стимулировании отечественного производства запасных частей и материалов. Также мы работаем и с зарубежными производителями в дружественных странах, изучаем их продукцию, тестируем и разрабатываем собственную систему оценки качества поставщиков. Впереди будут те компании, которые смогут это сделать».
Сразу после объявления санкций в компании Delko было создана структура внешнеэкономической деятельности, которая решает вопросы с запасными частями – на сегодня предприятие ими полностью обеспечено, и привлекает новых партнеров-поставщиков за рубежом.
Исходя из своего опыта, компания инициировала предложения на федеральном уровне в интересах всей отрасли. В числе первых она выступила за легализацию параллельного импорта, направив обращения в государственные органы, а после запуска этого механизма Delko сформировала список из более чем 200 позиций, чтобы расширить перечень ввозимых товаров.
Кроме того, компания предложила пересмотреть тарифную политику за пользование платными автодорогами, чтобы сделать ценообразование более гибким. Большой блок инициатив предложений связан с увеличением пропускных возможностей для грузоперевозчиков на границах России, открытием паромных переправ в Турцию и Азербайджан.
Кризис – это новые возможности
Анализ рынка говорит о том, что сейчас ситуация в отрасли достаточно стабильная, продолжает перестраиваться логистика, появляются новые направления.
Крупные транспортные компании адаптируются к новым реалиям и перестраивают бизнес-процессы. Например, в Delko была повышена эффективность управления ликвидностью, в том числе за счет балансировки размера автопарка и пересмотра кредитной нагрузки.
Также была налажена система управления рисками: компания стала работать на их упреждение и заблаговременно нивелирует вопросы, возникающие на рынке. «Каждый квартал мы проводим оценку угрозы возникновения той или иной проблемы на рынке и ее критичность. Под конкретную задачу составляется план действий, который позволяет решить ее», – поделился Санджар Ашуралиев.
Негативные последствия этого года компании позволил преодолеть антикризисный план. В соответствии с ним компания целенаправленно работала в наиболее устойчивых сегментах экономики. «Это не только обеспечило бесперебойную работу нашего автопарка, но и позволило нарастить грузооборот и заключить контракты с новыми крупными клиентами. То есть в вызовах, которые обозначили санкции, мы нашли новые возможности для развития компании», – подчеркнул гендиректор Delko.