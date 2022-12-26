Электроэнергетические компании становятся одними из стратегических работодателей на российском рынке

И на российском рынке есть игроки, которые в таких непростых реалиях только укрепляют свой бизнес и свои команды, используя накопленный опыт и результат трансфера знаний и технологий от иностранных поставщиков. К примеру, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (правопреемник ПАО «Энел Россия»), генерирующая компания, которая обеспечивает электро- и теплоснабжение промышленных предприятий и бытовых потребителей в 5 регионах страны: Свердловской области, Тверской области, Ставропольском крае, Ростовской области, Мурманской области, в том числе, используя потенциал возобновляемых источников энергии. Один из объектов «ЭЛ5-Энерго» Кольская ВЭС (201 МВт) – крупнейшая ветроэлектростанция в мире за Полярным кругом ‒ не только важна для энергообеспечения региона (она способна обеспечить электроэнергией около 300 тысяч домохозяйств, что сопоставимо со всей Мурманской областью), но и становится местом притяжения для туристов, а также местом трудоустройства, позволяющим приобрести уникальный опыт работы с самыми современными технологиями в сфере генерации электроэнергии. Несмотря на суровые климатические условия, долгую полярную ночь, сложности с доставкой оборудования, 1 декабря 2022 года ПАО «ЭЛ5-Энерго» удалось успешно ввести в эксплуатацию первую очередь ВЭС (170,4 МВт из 201). Кроме того, у компании уже есть опыт эксплуатации объектов возобновляемой энергии: полтора года назад «ЭЛ5-Энерго» запустила свой первый ветропарк – Азовскую ВЭС (90 МВт) в Ростовской области.