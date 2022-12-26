Электроэнергетические компании становятся одними из стратегических работодателей на российском рынке
В 2022 году рынок труда в России переживает шторм, многие компании сокращают сотрудников в одних сферах и необычайно активно ищут специалистов в других. Сами соискатели все чаще выбирают работодателя именно с точки зрения возможности обеспечения стабильности, и инфраструктурные компании в этом плане выглядят наиболее перспективно.
Наступившая новая экономическая реальность привела к уходу многих зарубежных компаний из России и срыву ряда партнерских проектов в сфере электроэнергетики. Однако некоторым отечественным игрокам это дало дополнительные стимулы для развития и роста. В особом положении оказалось такое новое для российского рынка направление, как развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Раньше работа в сфере ВИЭ обеспечивалась с использованием зарубежных поставок оборудования и привлечением иностранных специалистов. Сейчас компании находят новые пути, локализуют производства и обучают персонал.
И на российском рынке есть игроки, которые в таких непростых реалиях только укрепляют свой бизнес и свои команды, используя накопленный опыт и результат трансфера знаний и технологий от иностранных поставщиков. К примеру, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (правопреемник ПАО «Энел Россия»), генерирующая компания, которая обеспечивает электро- и теплоснабжение промышленных предприятий и бытовых потребителей в 5 регионах страны: Свердловской области, Тверской области, Ставропольском крае, Ростовской области, Мурманской области, в том числе, используя потенциал возобновляемых источников энергии. Один из объектов «ЭЛ5-Энерго» Кольская ВЭС (201 МВт) – крупнейшая ветроэлектростанция в мире за Полярным кругом ‒ не только важна для энергообеспечения региона (она способна обеспечить электроэнергией около 300 тысяч домохозяйств, что сопоставимо со всей Мурманской областью), но и становится местом притяжения для туристов, а также местом трудоустройства, позволяющим приобрести уникальный опыт работы с самыми современными технологиями в сфере генерации электроэнергии. Несмотря на суровые климатические условия, долгую полярную ночь, сложности с доставкой оборудования, 1 декабря 2022 года ПАО «ЭЛ5-Энерго» удалось успешно ввести в эксплуатацию первую очередь ВЭС (170,4 МВт из 201). Кроме того, у компании уже есть опыт эксплуатации объектов возобновляемой энергии: полтора года назад «ЭЛ5-Энерго» запустила свой первый ветропарк – Азовскую ВЭС (90 МВт) в Ростовской области.
Несмотря на эти и другие внешние факторы, в 2022 году в компании «ЭЛ5-Энерго» сохранены рабочие места, а основной фокус сделан на персонале и его поддержке.
Специалисты в сфере ВИЭ осваивают самые передовые технологии в сфере генерации электроэнергии. Ведь речь идет не только об обслуживании и управлении, но и о производстве ветроустановок, чем также успешно занимается целый ряд отечественных компаний. Эти процессы требуют привлечения квалифицированных специалистов. В сложившихся условиях их необходимо растить с нуля, используя передачу накопленного опыта и передовые российские образовательные практики. Так, например, «ЭЛ5-Энерго» поддерживает энергетические техникумы и вузы в регионах своего присутствия и запускает программы наставничества среди персонала, обеспечивая передачу опыта молодым специалистам. В программу вовлечены 38 % руководителей компании, при этом количество часов обучения на человека в год на 28 % выше среднеотраслевого (64 часа против 50 часов).
Анализируя процессы работы, компания обратила внимание, что в промежутке с 2019-го по 2022 год и общая, и добровольная текучесть персонала стабильно снижалась (почти в два раза), что свидетельствует о повышении привлекательности компании для сотрудников, доверии к работодателю и уверенности в завтрашнем дне. А производительность труда, наоборот, постепенно выросла с 2010 года на 77 % (с 8,5 ГВтч/чел в 2010 до 15,1 ГВтч/чел в 2022-м) благодаря успешно реализованным инвестиционным проектам, оптимизации бизнес-процессов и повышению организационной эффективности. В ноябре этого года компания заняла третье место в рейтинге лучших российских работодателей по версии РБК (16+), а также стала лидером среди энергетических компаний, представленных в рейтинге (https://employers.rbc.ru/). Компании ‒ участницы рейтинга оцениваются по 24 критериям, учитывающим как условия труда для сотрудников, так и усилия компаний для будущего развития и ответственность ведения бизнеса.
Для сохранения своей устойчивости крупные игроки продолжают развивать свой ESG-профиль, в котором буква S (Social) часто выходит на первый план. Так, компания «ЭЛ5-Энерго» дает своим сотрудникам возможность расти и профессионально развиваться в зависимости от выбранного ими профиля и личных карьерных устремлений. По словам ее представителей, усилен акцент на развитие и сохранение вовлеченности сотрудников на протяжении всего цикла их работы в компании. Ключевыми компетенциями в компании считаются ответственность за результат, командность, взвешенное принятие решений и управление рисками. А наивысшими ценностями ‒ доверие, открытость и проактивность.
На всех уровнях в компании эффективно действует комплексная система преемственности для выявления и развития талантов, а также лидерского потенциала. В периметр планирования преемственности попали все руководители от генерального директора до руководителей среднего звена производственных филиалов (около 100 позиций), а большинство ключевых назначений в 2021 и 2022 годах на должности высшего и среднего уровня реализованы из пула преемников.
Большое внимание уделяется поддержке гендерного баланса и среди руководящего состава (порядка 20 % руководителей – женщины), и при подборе новых сотрудников в целом (более 50 % кандидатов – женщины). Штат компании состоит из более 1400 сотрудников, при этом около 1200 сотрудников заняты в основной (производственной и коммерческой) деятельности на более чем 200 уникальных должностях в периметре производственных функций тепловой генерации и более чем 30 уникальных должностях в периметре ветряной генерации.
Преимущества компании на сегодняшний день понятны. Среди них, например, стабильное развитие, широкая база производственных активов, диверсифицированная как географически (5 динамично развивающихся регионов), так и с точки зрения технологий: традиционные проверенные и надежные технологии тепловой генерации советской эпохи, высокоэффективные современные парогазовые установки с отлаженными системами автоматизации и управления, новейшие разработки в области отечественной ветрогенерации под управлением молодых, но уже закаленных в перипетиях строительства и пуско-наладки команд.
И, конечно же, фокус на благополучии сотрудников: сбалансированный пакет социального обеспечения (коэффициент сравнения оплаты сотрудника с целевым уровнем оплаты на аналогичной должности на рынке труда стабильно растет), ежегодные исследования внутреннего климата, регулярные опросы в части вовлеченности сотрудников, поощрение сотрудников за проактивный подход и реализация инициатив в области управления рисками на рабочем месте.