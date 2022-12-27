Ставка на инновации: как TECNO завоевывает российский рынок
Международный производитель смартфонов и умных устройств TECNO добился стремительного роста в России, сосредоточившись на развитии премиальных технологий и выходе в новые рыночные ниши. Одним из плодов обновленной стратегии бренда стала новая флагманская линейка PHANTOM X2 (ФАНТОМ ИКС ДВА).
В настоящий момент российский рынок смартфонов и умных устройств переживает серьезные перемены. Официальный уход ряда основных производителей освободил лакуны, которые поспешили заполнить новые бренды. Между ними быстро развернулась ожесточенная конкуренция, которая затронула каждый сегмент рынка, от аппаратов доступного класса до премиальных флагманов.
Ярким игроком в новых реалиях стал бренд TECNO. Один из десяти крупнейших мировых производителей смартфонов, TECNO уже занял одну из лидирующих позиций по продажам на африканском, индийском и латиноамериканском рынках благодаря гибкой адаптации к потребностям локальной аудитории, разнообразию модельных линеек и смелым решениям в области дизайна. Несмотря на изменившиеся обстоятельства, TECNO остался верным своим клиентам в России и повысил приоритет российского рынка до стратегически важного.
«В 2022 году на рынке появились новые возможности для растущих брендов. В контексте ситуации мы сфокусировались на узнаваемости и, можно сказать, перезапустили бренд заново: обновили коммуникационную стратегию, вывели ряд более дорогих и технологичных устройств, запустили новую продуктовую линейку ноутбуков», – отметил Виктор Колесниченко, руководитель российского офиса TECNO.
Такой подход позволил TECNO продвинуться и прочно закрепиться на российском рынке. По данным исследования аналитической компании Canalys, годовой рост продаж холдинга Transsion, ключевым брендом которого является TECNO, составил +1877%. Еще во втором квартале этого года TECNO вошел в список брендов с самой высокой динамикой продаж в штуках. По данным «Марвел-дистрибуции», продажи TECNO в мае-июне 2022 года выросли более чем в 20 раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
В третьем же квартале TECNO вошел в пятерку лидеров рынка в России. Так, бренд занял четвертое место по продажам в натуральном выражении. Доля TECNO в РФ достигла 11% в штуках и 6% в деньгах, что стало самым высоким показателем в его истории в стране.
Среди заметных конкурентных преимуществ TECNO на поле технологических инноваций – солидный научно-исследовательский штат. У бренда есть лаборатория с более чем 200 сотрудников, занимающаяся исследованиями в сфере мобильной фотографии. Помимо развития аппаратной составляющей – к примеру, новых RGBW-матриц, разработанных в партнерстве с Samsung и увеличивающих светопоглощение на 208% – особое внимание уделяется программному аспекту.
Заметным трендом в развитии мобильной фотографии становится снижение роли количества камер и мегапикселей в смартфоне. В ближайшие годы основной задачей для производителей смартфонов и графических процессоров станет обработка и улучшение кадров с помощью искусственного интеллекта. Именно этот фактор стал одним из решающих при разработке новейшего флагмана TECNO – PHANTOM X2, который появится в России 26 декабря.
«Новый флагманский смартфон TECNO PHANTOM X2 Pro (ФАНТОМ ИКС ДВА Про) оснащен уникальным выдвижным портретным объективом. За основу разработки была принята профессиональная зеркальная камера. Такой объектив выдерживает идеальное фокусное расстояние для портретной фотографии и создает снимки с естественным эффектом боке. Модуль также оснащен наиболее широкой диафрагмой в индустрии F/1.49», – прокомментировал Виктор Колесниченко.
Однако действительно инновационным в PHANTOM X2 является мощный процессор MediaTek Dimensity 9000 5G – первый в мире 4-нанометровый вычислитель на 15.3 млрд транзисторов. Он дополнен блоком обработки изображений Imagiq 790 ISP 7-ого поколения, который обрабатывает 9 миллиардов пикселей в секунду, что расширяет фото- и видеовозможности смартфона.
Само собой, преимущества процессора не ограничиваются фотографией – в совокупности с объемом памяти 8 ГБ + 256 ГБ он обеспечивает высокую производительность смартфона в целом. А в сочетании с алгоритмами оптимизации в смартфоне всегда остается запас свободной оперативной памяти для повышенной многозадачности. Встроенная память UFS 3.1 позволяет с легкостью обмениваться большими файлами и сохранять их на высокой скорости.
Еще одна интересная технология, задействованная при разработке старшей модели линейки, PHANTOM X2 Pro – использование биоразлагаемых материалов в конструкции задней части смартфона. Корпус PHANTOM X2 Pro на 50% состоит из переработанного пластика, который был собран в Индийском океане. Он полностью разлагается без ущерба для окружающей среды, что безусловно важно в свете растущей значимости экологической повестки.
Виктор Колесниченко отметил, что в развитии TECNO – мирового лидера в производстве среднебюджетных смартфонов – PHANTOM X2 становится новым этапом, который позволит бренду закрепиться во флагманском сегменте и отражает последние технологические достижения компании.
«Теперь бренд охватывает новую аудиторию с более требовательными запросами. Бренд TECNO каждый день демонстрирует внушительный рост на российском рынке. В июне продажи смартфонов TECNO превысили отметку 5000 штук в день, а в ноябре достигли исторического рекорда и превысили 15 000 проданных смартфонов в день. По сравнению с началом второго полугодия дневные продажи выросли в три раза», – отмечает руководитель российского офиса бренда.