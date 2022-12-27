Ставка на инновации: как TECNO завоевывает российский рынок

Такой подход позволил TECNO продвинуться и прочно закрепиться на российском рынке. По данным исследования аналитической компании Canalys, годовой рост продаж холдинга Transsion, ключевым брендом которого является TECNO, составил +1877%. Еще во втором квартале этого года TECNO вошел в список брендов с самой высокой динамикой продаж в штуках. По данным «Марвел-дистрибуции», продажи TECNO в мае-июне 2022 года выросли более чем в 20 раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.