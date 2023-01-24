Начать с головы: каким должен быть бизнес-менеджмент в новой реальности

– KPI защищает бизнес от сотрудников, которые работают из под палки, а сотрудников – он смены настроений своего руководителя, – комментирует предприниматель. – Когда я работал под руководителем, то общался с ним только на языке цифр. Неважно, нравился я ему или нет. Важно, что я каждый месяц приносил компании деньги. Когда вы знаете свои показатели, то вас не тревожит, что вы как-то не так улыбнулись руководителю.