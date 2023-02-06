На огромных экранах появились люди, выигравшие битву за жизнь

«Врачи — профессиональные «воины» и опытные «полководцы» в борьбе за жизнь человека, заболевшего раком. Но победы невозможны без пациентов. Без их силы духа, без их веры в победу, без их терпения и готовности быть соратниками и помощниками своего врача. Особое восхищение вызывают женщины — их стойкость поражает! Их красота не подлежит сомнению! Их вдохновение помогает другим пациентам собраться с силами и победить рак. Спасибо проекту «Химия была, но мы расстались» за то, что рассказываете об этих людях, за то, что помогаете выиграть человеку битву за жизнь!»

Иван СТИЛИДИ хирург-онколог, академик РАН, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина