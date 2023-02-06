На огромных экранах появились люди, выигравшие битву за жизнь

На огромных экранах появились люди, выигравшие битву за жизнь4 февраля, в День борьбы с онкологическими заболеваниями, в России стартовала масштабная кампания в поддержку проекта «Химия была, но мы расстались»
В России почти 4 миллиона человек в настоящий момент болеют раком, 80% онкобольных нуждается в психологической поддержке. Проект «Химия была, но мы расстались» способствует успешному лечению и реабилитации онкологических пациентов, используя фототерапию как метод психологической помощи. Рак —довольно табуированная тема, и проект направлен на дестигматизацию этого заболевания, призван разрушить ложные стереотипы и страхи в отношении людей с онкологическим диагнозом, сделать общество более толерантным и гуманным.
В апреле 2023 года проекту «Химия была, но мы расстались» исполнится два года. Первые фотосессии состоялись в Москве, Казани и Сургуте. Фотографии подготовлены фотографами-волонтерами из «Лиги онкофотографов». В нее входит более 50 фотографов из 26 городов. Все фотомастера обладают опытом работы с онкопациентами.
В первый год работы проекта «Химия была, но мы расстались» его участниками были только женщины. Во время знакомства с ними открылись ужасные вещи: большинство скрывали свой диагноз от родных, их увольняли с работы, от них уходили мужья. И целью проекта стало снятие табу с этой темы, перестать скрывать, потому что рак — это не стыдно.
В этом году к проекту присоединились мужчины. Именно их портреты можно увидеть на больших экранах в Москве и в крупнейших городах России в феврале 2023 года: коммуникационный партнер проекта медиахолдинг MAER предоставил свои медиафасады в Москве, Волгограде, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Перми и т.д.
«Истории, разместившиеся на экранах, заставляют нас соприкасаться с этой битвой, принимать в ней участие. Этот проект прямо сейчас помогает тысячам людей бороться с болезнью и искать поддержку в борьбе за жизнь. С помощью крупноформатных медиафасадов мы дали участникам проекта шанс стать «звездой с обложки». А миллионам зрителей в разных городах России — возможность увидеть и лучше узнать этих смелых и красивых людей».
Портреты участников проекта легли в основу фотовыставок, которые состоялись, в том числе на таких крупных площадках, как московский метрополитен и ВДНХ. Сегодня в формате фотовыставки проект представлен в Башкирии, Бурятии и Санкт-Петербурге. С начала проекта в разных городах России было организовано более 25 выставок, а участниками фотосессий стали более 200 человек.
«Мы верим, что фототерапия — это эффективная форма психологической поддержки. Она помогает достичь правильного эмоционального настроя, чтобы дальше успешно проходить лечение. Портреты наших героев на огромных медиаэкранах доказывают, что рак — не приговор, это еще один большой шаг в направлении снижения стигмы в отношении онкопациентов и формирования культуры открытого диалога о раке в обществе».
Центром сообщества проекта стал сайт мояфототерапия.рф. Здесь участники проекта рассказывают о том, как они приняли онкологический диагноз, делятся своим опытом борьбы с раком. Кроме мотивирующих фотографий, на сайте размещается полезная информация, контакты помогающих организаций, советы экспертов. Различные НКО и пациентские организации, работающие в нашей стране с онкологическими пациентами, стали партнерами проекта и готовы оказывать различного рода помощь и поддержку участникам.
«Врачи — профессиональные «воины» и опытные «полководцы» в борьбе за жизнь человека, заболевшего раком. Но победы невозможны без пациентов. Без их силы духа, без их веры в победу, без их терпения и готовности быть соратниками и помощниками своего врача. Особое восхищение вызывают женщины — их стойкость поражает! Их красота не подлежит сомнению! Их вдохновение помогает другим пациентам собраться с силами и победить рак. Спасибо проекту «Химия была, но мы расстались» за то, что рассказываете об этих людях, за то, что помогаете выиграть человеку битву за жизнь!»