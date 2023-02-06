Уникальные форматы квартир или что сейчас в тренде?

Особенно интересный формат – квартиры с собственными патио, где можно оказаться на природе, не выходя из дома. Патио представляет собой открытую террасу, на которой можно организовать зону барбекю или лаундж-пространство с гамаками и шезлонгами. Покупатели таких квартир получают аналог загородной резиденции в историческом районе Москвы. Редкая возможность для жителя столицы выйти из своей гостиной на свежий воздух и устроится в кресле с чашечкой кофе на своем приватном участке.