Уникальные форматы квартир или что сейчас в тренде?
В элитной недвижимости мало кого удивишь уже большими площадями, окном в ванной и мастер-спальней. Современные технологии строительства позволяют создавать уникальные форматы. Функционал квартиры расширяется, потребности людей меняются, что дает пространство девелоперам для реализации своего потенциала и новых трендов в недвижимости.
В элитном ЖК Victory Park Residences,* расположенном напротив парка Победы, Ant Development* предлагает по-настоящему уникальную коллекцию квартир.
Особенно интересный формат – квартиры с собственными патио, где можно оказаться на природе, не выходя из дома. Патио представляет собой открытую террасу, на которой можно организовать зону барбекю или лаундж-пространство с гамаками и шезлонгами. Покупатели таких квартир получают аналог загородной резиденции в историческом районе Москвы. Редкая возможность для жителя столицы выйти из своей гостиной на свежий воздух и устроится в кресле с чашечкой кофе на своем приватном участке.
Пентахусы являются визитной карточкой Victory Park Residences. Эксклюзивные лоты с высокими потолками, панорамными окнами и просторными всесезонными террасами, с которых открываются потрясающие виды на Кутузовский проспект и парк Победы, позволят насладиться чувством свободы.
Редкий, но не менее интересный формат – квартиры с угловым остеклением. Благодаря такому архитектурному решению в квартиру проникает больше солнечного света, она визуально расширяется и увеличивается в высоту, а из окон открываются впечатляющие виды. Снаружи такое решение придает зданию оригинальность и престижность.
В современных домах все чаще традиционному балкону не находится места, а вот французские балконы – еще один тренд в элитной недвижимости. Они помогают преобразить и визуально расширить жилое пространство, наполнить его светом, а благодаря современным технологиям строительства удается гармонично интегрировать их в пластику фасада.
Архитектурному бюро Sergey Skuratov Architects* удалось создать элегантный проект, наполненный воздухом и светом. Разнообразные планировки и уникальная квартирография дают возможность подобрать квартиру, идеально соответствующую потребностям. В концепции комплекса Victory Park Residences также предусмотрена богатая инфраструктура с безопасной внутренней территорией и приватным садом, экспириенс-центром, в котором есть все для отдыха, спорта, шопинга и развлечений всей семьей.
Веб адрес места нахождения проектной декларации: наш.дом.рф
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Victory Park Residences – «ВикториПаркРезиденсес»
Ant Development – «ЭнтДевелопмент»
Sergey Skuratov Architects – «СергейСкуратовАркитектс»