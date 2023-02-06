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Уникальные форматы квартир или что сейчас в тренде?

В элитной недвижимости мало кого удивишь уже большими площадями, окном в ванной и мастер-спальней. Современные технологии строительства позволяют создавать уникальные форматы. Функционал квартиры расширяется, потребности людей меняются, что дает пространство девелоперам для реализации своего потенциала и новых трендов в недвижимости.

В элитном ЖК Victory Park Residences,* расположенном напротив парка Победы, Ant Development* предлагает по-настоящему уникальную коллекцию квартир.

Особенно интересный формат – квартиры с собственными патио, где можно оказаться на природе, не выходя из дома. Патио представляет собой открытую террасу, на которой можно организовать зону барбекю или лаундж-пространство с гамаками и шезлонгами. Покупатели таких квартир получают аналог загородной резиденции в историческом районе Москвы. Редкая возможность для жителя столицы выйти из своей гостиной на свежий воздух и устроится в кресле с чашечкой кофе на своем приватном участке.

Пентахусы являются визитной карточкой Victory Park Residences. Эксклюзивные лоты с высокими потолками, панорамными окнами и просторными всесезонными террасами, с которых открываются потрясающие виды на Кутузовский проспект и парк Победы, позволят насладиться чувством свободы.

Редкий, но не менее интересный формат – квартиры с угловым остеклением. Благодаря такому архитектурному решению в квартиру проникает больше солнечного света, она визуально расширяется и увеличивается в высоту, а из окон открываются впечатляющие виды. Снаружи такое решение придает зданию оригинальность и престижность.

В современных домах все чаще традиционному балкону не находится места, а вот французские балконы – еще один тренд в элитной недвижимости. Они помогают преобразить и визуально расширить жилое пространство, наполнить его светом, а благодаря современным технологиям строительства удается гармонично интегрировать их в пластику фасада.

Архитектурному бюро Sergey Skuratov Architects* удалось создать элегантный проект, наполненный воздухом и светом. Разнообразные планировки и уникальная квартирография дают возможность подобрать квартиру, идеально соответствующую потребностям. В концепции комплекса Victory Park Residences также предусмотрена богатая инфраструктура с безопасной внутренней территорией и приватным садом, экспириенс-центром, в котором есть все для отдыха, спорта, шопинга и развлечений всей семьей.

Веб адрес места нахождения проектной декларации: наш.дом.рф

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Victory Park Residences – «ВикториПаркРезиденсес»

Ant Development – «ЭнтДевелопмент»

Sergey Skuratov Architects – «СергейСкуратовАркитектс»

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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