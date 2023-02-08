Цены на квартиры премиум-класса: какую недвижимость покупают в 2023 году

Одна из наиболее ярких тенденций высокобюджетной недвижимости — это стремление к максимально возможному уровню комфорта, который начинается от удобной локации – рядом с центром, ключевыми транспортными артериями, крупными городскими парками, торгово-развлекательными и спортивными центрами, культурными объектами для досуга, а заканчивается дополнительными сервисами. Еще один важный фактор, задающий новые тренды — это возраст покупателей. Если раньше статусные квартиры могли себе позволить преимущественно люди в возрасте от 45 лет и старше, то сегодня все чаще дорогую недвижимость приобретают на 30-летнем рубеже, что повышает ценность современных технологий — умных автоматизированных систем и мобильных приложений.