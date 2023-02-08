Цены на квартиры премиум-класса: какую недвижимость покупают в 2023 году
Исторический центр, довольно закрытое сообщество резидентов с определенным статусом и клубная инфраструктура — далеко не полный перечень требований, способных удовлетворить довольно взыскательные запросы покупателей, в том числе имеющих возможность сравнения с престижными зарубежными проектами.
Курс на индивидуальный комфорт: чем привлекают клиентов девелоперы?
Одна из наиболее ярких тенденций высокобюджетной недвижимости — это стремление к максимально возможному уровню комфорта, который начинается от удобной локации – рядом с центром, ключевыми транспортными артериями, крупными городскими парками, торгово-развлекательными и спортивными центрами, культурными объектами для досуга, а заканчивается дополнительными сервисами. Еще один важный фактор, задающий новые тренды — это возраст покупателей. Если раньше статусные квартиры могли себе позволить преимущественно люди в возрасте от 45 лет и старше, то сегодня все чаще дорогую недвижимость приобретают на 30-летнем рубеже, что повышает ценность современных технологий — умных автоматизированных систем и мобильных приложений.
«Клиентов привлекают современные планировки лотов, отделка квартир от дизайнеров с мировым именем, наличие собственного парка для прогулок и масштабная собственная инфраструктура как одно из следствий пандемии в мегаполисе, цифровая экосистема и расширенный сервис, обеспечивающий удобство повседневной жизни, – считает Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development. Последовательная проработка любых жизненных сценариев обеспечивает персонализированный подход к потребностям резидентов». Эти принципы застройщику удалось воплотить в жилом квартале Prime Park на Ленинградском проспекте. Проект на протяжении пяти лет стабильно является лидером среди самых продаваемых премиальных проектов Москвы по данным риэлторской компании «Метриум».
Архитекторы разработали более 80 вариантов планировочных решений, включая коллекционные двухуровневые квартиры и пентхаусы. Под частный парк с фонтаном, прогулочными аллеями, детскими и спортивными площадками эксклюзивно для жителей было отдано 3 гектара — более 50% от общего паркового пространства квартала. Внутреннюю инфраструктуру квартала составят детский сад, школа с углубленным изучением иностранного языка, фитнес-центр с 25-метровым бассейном и спа, магазины, салоны красоты, кафе и рестораны. На подземном паркинге открылся детейлинг-центр с автомойкой и шиномонтажем.
Развитие премиальных сервисов — одно из наиболее востребованных направлений с высоким потенциалом. На сегодняшний день только 5% кварталов Москвы готовы предложить своим резидентам расширенный список услуг. Персонал квартала Prime Park помогает принять интернет-заказы, оформить пропуск и встретить гостей, припарковать автомобиль и решить другие насущные задачи. А при помощи мобильного приложения жители могут буквально в пару кликов вызвать клининг, химчистку, догситтера или инженерных специалистов, связаться с консьержами и беллменами. Как отмечает Дмитрий Голев, вдохновением для создания квартала с полноценным отельным сервисом послужили премиальные зарубежные небоскребы, в том числе на Манхэттене, где впервые были введены и успешно реализованы подобные практики.
Взлеты, падения и перетекание спроса
Прошлый год запомнится рынку недвижимости как один из самых непредсказуемых не только для покупателей, но и самих застройщиков — от взлета ключевой ставки до 20% и резкого роста цен в марте 2022 года до продолжения программ льготной ипотеки и невиданных скидок на квартиры, что тем не менее не спасло его от стагнации.
Несмотря на то, что премиальная недвижимость остается одним из наиболее стабильных секторов отрасли, объем этого рынка, согласно данным консалтинговой компании «Метриум», сократился на треть по сравнению с 2021 годом и составил 42,8 млрд рублей. При этом 65,7% реализованных площадей пришлась на топ-10 премиальных проектов. 14% общей доли — всего более 21 тыс. кв. метров — была продана в Prime Park, который по итогам 2022 года в очередной раз возглавил рейтинг самых популярных проектов столицы премиум-класса.
К концу года средняя цена жилого квадрата в премиальных новостройках Москвы достигла 604,2 тыс. рублей. В том числе, анализируя кризисные ситуации последних лет, вряд ли удорожание высокобюджетных квартир будет ниже темпов инфляции. Во многом, такая ситуация стала причиной еще одного тренда — перетекания спроса покупателей из элитного в премиальный сегмент, что обусловлено более практичным подходом к покупке недвижимости.
Средняя цена квадратного метра по итогам декабря в Prime Park составила 644,4 тыс. рублей. Адекватное рынку ценообразование (средняя стоимость за кв. метр в топ-10 премиальных проектов достигла 1,2 млн руб.) в сочетании с высоким уровнем комфорта, обеспечивает высокий потенциал для сохранения и преумножения денежных средств покупателей.
Недвижимость была и остается одной из самых востребованных и надежных инвестиций. Если в прошлом году в связи с геополитической ситуацией пик подорожания пришелся на март, то прогноз экспертов на текущий год остается осторожно стабильным. Январь — февраль традиционно отличаются снижением деловой активности и считаются наиболее удачным сезоном для покупки квартир, в то время как весной цены вновь могут устремиться вверх.
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