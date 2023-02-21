Президентские технологии

В послании к парламенту президент также заявил, что санкции Запада не мешают России развивать инфраструктуру, в том числе — в присоединенных в 2022 году регионах. Не осталась в стороне и социальная повестка. Так, глава государства обратился к правительству с просьбой создать специальный государственный фонд для оказания помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. Кроме того, поручил установить для участников спецоперации 14-дневный регулярный отпуск не реже одного раза в полгода.