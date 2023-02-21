Президентские технологии

Президентские технологии21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Российские СМИ разобрали выступление президента на цитаты, а самые яркие были показаны на центральных улицах российских городов. Их транслировали на крупнейших цифровых экранах страны.
Курс развития России
В послании Федеральному собранию Владимир Путин дал оценку специальной военной операции на Украине (СВО), ситуации на международной арене и рассказал о перспективах развития страны. За речью президента следили миллионы.
Одной из ключевых тем послания стало сохранение российской экономики в условиях беспрецедентных санкций. По словам президента, в 2022 году ВВП страны снизился лишь на 2,1%, несмотря на прогнозируемы Западом 20-25%. «Российский бизнес перестроил логистику, укрепил связи с ответственными предсказуемыми партнёрами, а таких много, в мире таких большинство», — отметил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что добиться экономической стабильности удалось за счёт инвестиций отечественных компаний в проекты России, и призвал не останавливаться: «Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. И тогда мы действительно создадим прочную, самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества».
В послании к парламенту президент также заявил, что санкции Запада не мешают России развивать инфраструктуру, в том числе — в присоединенных в 2022 году регионах. Не осталась в стороне и социальная повестка. Так, глава государства обратился к правительству с просьбой создать специальный государственный фонд для оказания помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. Кроме того, поручил установить для участников спецоперации 14-дневный регулярный отпуск не реже одного раза в полгода.
Место притяжения взглядов
Трансляция главных цитат из послания президента прошла на крупноформатных цифровых экранах России. Для трансляции в режиме реального времени использовались цифровые экраны и технологии медиахолдинга MAER. Судьбоносные решения президента транслировались в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Сочи, Тюмени, Волгограде и других городах.
Крупноформатные экраны в день президентского послания стали местом притяжения особого внимания, в том числе журналистов. Они использовали экраны для получения эксклюзива: проводили здесь соцопросы и репортажи, проводили интервью.
Трансляция главных цитат из президентской речи продолжилась до позднего вечера 21 февраля и в среду 22 февраля. По прогнозам медиахолдинга MAER, их увидели более 15 млн россиян.
Четырехлетний рост
Для проведения трансляции на крупноформатных экранах медиахолдинг MAER задействовал микс собственных разработок. Трансляция впервые прошла с использование видеосигнала, который передавался на экраны MAER непосредственно с места события — Гостиного двора. Визуальная динамика помогла привлечь внимание к словам президента, которые появлялись на экранах практически сразу, как Владимир Путин их произносил.
Текстовые сообщения размещались через программу моментальной сборки креатива Lightborn (12+), разработанную MAER для использования в наружной рекламе. Эти и другие технологические решения для обработки и хранения аналитики были запатентованы MAER в 21-22 годах.
Владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор:
«Мы ежегодно совершенствуем рекламные технологии, чтобы достойно проводить трансляцию цитат президента России. Мы отчетливо понимаем всю ответственность этой работы, насколько высока планка. 21 февраля трансляция подверглась нескольким крупным DDoS-атакам, из-за чего видеопоток несколько раз прерывался, и мы вынуждены были экстренно перестраивать работу всей команды. Мы с правились с этим вызовом, работу всех служб удалось вернуть в штатный режим. За 2 дня трансляции цитат президента с ними познакомились 15 млн россиян».
Федеральный рекламный оператор MAER показывает выступление главы государства четвёртый год подряд. С каждым годом охват российской аудитории растёт за счёт увеличения количества цифровых медиаэкранов холдинга.
*Lightborn (пер. с англ. светорождённый) — платформа для оперативной смены рекламного креатива.
*DDoS-атака — хакерская атака на компьютерную систему.
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Владеет федеральной сетью медиаэкранов. Расчёт эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет дополнительно транслировать рекламный контент в интернете, для повышения конверсии и снижения стоимости привлечения клиентов. Совокупное количество визуальных контактов рекламного контента с аудиторией превышает 80 млн в сутки.