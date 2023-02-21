Россия присмотрится к Посланию. В полдень 21 февраля обращение президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию будет транслироваться на крупноформатных цифровых экранах Москвы и региональных столиц. Фотографии опубликованных цитат будут доступны для всех СМИ.