Россия присмотрится к Посланию. В полдень

Россия присмотрится к Посланию. В полдень21 февраля обращение президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию будет транслироваться на крупноформатных цифровых экранах Москвы и региональных столиц. Фотографии опубликованных цитат будут доступны для всех СМИ.
Сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к российскому парламенту. Начало выступления запланировано на 12 часов дня. В послании Федеральному собранию Владимир Путин даст оценку специальной военной операции на Украине (СВО), ситуации на международной арене и расскажет о перспективах развития страны.
Главные цитаты из речи президента будут размещены на крупноформатных экранах, расположенных на улицах российских городов. Оператором трансляции традиционно выступит оператор цифровой наружной рекламы медиахолдинг MAER.
Для освещения события MAER задействует весь крупноформатный инвентарь: медиафасады и суперсайты. Трансляция состоится в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Тюмени, Сочи, Волгограде и других городах.
В помощь СМИ, освещающим послание президента, MAER предлагает воспользоваться фотографиями главных цитат президента, размещенных на цифровых экранах. Они будут безвозмездно доступны в день мероприятия по ссылке.
Первые фотографии будут загружены уже через 30 минут после начала обращения президента. Уникальные кадры помогут СМИ разнообразить публикации — тем самым избежать однотипности и привлечь внимание читателей.
СМИ также смогут использовать медиаэкраны для проведения соцопросов и интервью на фоне цитат президента. Узнать адреса медиафасадов MAER в своём городе можно здесь.
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Владеет федеральной сетью медиаэкранов. Расчет эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет дополнительно транслировать рекламный контент в интернете, для повышения конверсии и снижения стоимости привлечения клиентов. Совокупное количество визуальных контактов рекламного контента с аудиторией превышает 80 млн в сутки.