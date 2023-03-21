«Болезнь деловых людей»: как избежать неприятных последствий офисной работы

XX век принес нам такое явление, как «офисная болезнь»: многие из нас ежедневно проводят за компьютером по несколько часов подряд, не вставая даже на 10-15 минут. А это связано с различными проблемами, самые известные из которых – сухость глаз, расширение вен ног, остеохондроз. Есть и более экзотичные – например, туннельный синдром запястья, возникающий от особенного положения руки, управляющей «мышкой». Но стесняемся мы, конечно, не их, а той деликатной проблемы, лечением которой занимается врач-колопроктолог.