«Болезнь деловых людей»: как избежать неприятных последствий офисной работы
XX век принес нам такое явление, как «офисная болезнь»: многие из нас ежедневно проводят за компьютером по несколько часов подряд, не вставая даже на 10-15 минут. А это связано с различными проблемами, самые известные из которых – сухость глаз, расширение вен ног, остеохондроз. Есть и более экзотичные – например, туннельный синдром запястья, возникающий от особенного положения руки, управляющей «мышкой». Но стесняемся мы, конечно, не их, а той деликатной проблемы, лечением которой занимается врач-колопроктолог.
Почему малоподвижный образ жизни – это фактор риска и что делать, если… объясняет Дарья Трубицына, практикующий специалист медицинского холдинга «СМ-Клиника».
Сегодня сидение за монитором или просто за столом кажется настолько естественным, что воспринимается уже как норма. Согласно статистике, в России 45% граждан заняты сидячей работой[1]. Что часто приводит к развитию различных проктологических заболеваний – прежде всего, появлению геморроя.
Почему же ОН появляется?
Примерно в половине случаев пациенты обращаются к врачу-колопроктологу именно с этой проблемой. Причин для его развития несколько (не только сидячая работа, конечно – хотя во многих случаях именно она). Как правило, для развития и обострения хронического геморроя должны совпасть несколько факторов:
· избыточная масса тела;
· наследственный фактор;
· несбалансированное питание;
· плотный стул (запоры) / многократный жидкий стул
· избыточные физические нагрузки на зону брюшного пресса и нижних конечностей в спортзале
Дополнительным фактором риска становится длительное сидение на унитазе, натуживание во время дефекации. Колопроктологи рекомендуют, чтобы этот период не превышал 3 минут.
Когда обращаться к врачу
Любой дискомфорт в анальной зоне (зуд, жжение, наличие болезненных «шишек», кровь после дефекации) – повод записаться к врачу-проктологу. Действительно, пациенты испытывают ряд неприятных чувств: стеснение, страх, стыд, однако все это легко забывается на приеме у грамотного колопроктолога, при применении современных методов безболезненной диагностики и комплексного лечения. Экстренного обращения к врачу требует такой симптом, как кровотечение из анального канала. Оно может быть различной интенсивности: от незначительного отпечатка кровянистых выделений на туалетной бумаге (например, при I-II стадиях хронического геморроя) до выделения большого количества ярко-алой крови по всей поверхности унитаза (обычно на III-IV стадиях).
Не менее частыми симптомами болезни являются:
· распирающая боль в области ануса;
· выпадение геморроидальных узлов – оно наиболее характерно для поздних (III и IV) стадий заболевания. К сожалению, такой геморрой доставляет больному явный дискомфорт, часто сопровождается воспалением, отеком и образованием тромбов в области ануса;
· нередко при обострении хронического геморроя пациент испытывает раздражение кожи в области ануса и промежности. В запущенных случаях появляется чувство интенсивного давления и ложные позывы к опорожнению не только кишечника, но и мочевого пузыря. Все эти симптомы тоже требуют быстрого обращения к врачу.
Какое лечение предлагается пациенту?
В зависимости от стадии заболевания и других нюансов, стратегии лечения геморроя могут быть различными:
1). Консервативное лечение: применение мазей и ректальных свечей в сочетании с таблетированными лекарственными препаратами и специальной диетой.
2). Комбинированное: консервативная терапия в сочетании с одним из малотравматичных способов лечения в условиях дневного стационара.
3). Хирургическое.
На I, II, начальном этапе III стадии болезни нередко удается обойтись исключительно консервативной терапией в сочетании с малоинвазивными методами лечения. На IV стадии заболевания пациенту обычно требуются более радикальные хирургические методы лечения геморроя.
Современная медицина с успехом применяет в лечебных целях и новые безболезненные технологии – лазерное воздействие на внутренний геморроидальный узел. Словом, вариантов для решения проблемы геморроидальной болезни много – главное, не откладывать решение проблемы в долгий ящик.
А если самостоятельно?
Самолечение геморроя – довольно опасная вещь. По нескольким причинам. Во-первых, пациент не знает о возможной сопутствующей патологии, не осознает суть противопоказаний при использовании тех или иных мазей и свечей.
Во-вторых, можем ли мы быть на 100% уверены, что симптомы говорят именно про обострение внутреннего геморроя, а, например, не проявление опухоли анального канала или иное заболевание? Как это определить самостоятельно, в домашних условиях? Никак.
И в-третьих, при отсутствии правильного лечения болезнь прогрессирует (переходит из одной стадии в другую): кровить начинает чаще, после опорожнения зуд не прекращается, наружные узлы увеличиваются в размерах, уже не заправляются пальцем обратно, не помогает консервативная терапия. Зачем же доводить себя до осложнений, пытаться подобрать дорогостоящие препараты самостоятельно, при этом иногда ошибочно? Врач-колопроктолог установит правильный диагноз и постарается решить вашу проблему в короткие сроки.
Бонус: несколько полезных советов
Главный метод профилактики проктологических заболеваний – физическая активность: если на работе нужно сидеть несколько, а тем более 8, 10, 12 часов – делайте перерывы. Каждые 40 минут вставайте, чтобы размяться, пройтись или хотя бы поменять позу.
Старайтесь больше двигаться и вне работы: поднимайтесь пешком по лестнице на свой этаж, проходите пару остановок пешком. В выходные обязательно выбирайтесь на прогулку, а не проводите время на мягком диване.
Еще один действенный метод – нормализация стула. Чтобы добиться нужного эффекта, следует корректировать питание:
- Ешьте побольше клетчатки, не менее 36 г в сутки;
- Ограничьте употребление фаст-фуда и алкоголя;
- Выпивайте 2 литра воды в день;
- Питайтесь маленькими порциями и ни в коем случае не переедайте.
Эти советы помогут вам оставаться бодрыми и здоровыми. Берегите себя!