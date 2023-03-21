Новый уровень свободы от уборки с роботом-пылесосом BORK V830

Если вы когда-либо пользовались более простыми роботами-пылесосами, то знаете, насколько это малоприятная процедура — опустошать пылесборник, мыть фильтр и тому подобное. В случае с BORK V830 про это можно забыть: здесь инженерами была разработана умная технология самоочистки ALL-IN-ONE. Подъезжая на базовую станцию, где расположены вместительные контейнер для пыли и резервуары для чистой и грязной воды, робот сам сбрасывает пыль и меняет воду. Это избавляет от необходимости контроля уборки на длительное время.