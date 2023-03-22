Бизнес предъявляет новые требования к CRM-системам

Согласно прогнозам Fortu­­ne Business Insights [1], к 2029 году глобальный объем продаж CRM-решений достигнет $ 145,79 млрд. Российские компании также активно автоматизируют свои отношения с клиентами, однако в прошлом году отечественный бизнес столкнулся с проблемами из-за того, что основные поставщики программных продуктов – Oracle, Salesforse, Microsoft, Pegasystems, Terrasoft – уходили с рынка. Особенно сильно это задело сегмент крупных корпоративных клиентов, в котором исторически более 80 % внедрений были основаны на решениях иностранных разработчиков. Компании оказались в непростой ситуации: лишенные лицензионной поддержки и возможности обновлений системы, они перешли в режим максимально осторожной эксплуатации, что не страхует от рисков утраты данных или остановки операционной деятельности. Таким образом, и те игроки, что уже давно используют CRM (программное обеспечение для управления отношениями с клиентами), и те, кто только сейчас рассчитывают за счет этого нарастить свое конкурентное преимущество, стоят перед выбором отечественного программного обеспечения (ПО).