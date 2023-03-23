Инвестор выбирает два в одном

В то же время эти негативные факторы не охладили желания граждан инвестировать, но привели к трансформации рынка. Так, по данным Мосбиржи, к февралю 2022 года доля частных инвесторов в торговле акциями российских компаний составила 81,1 %, тогда как в 2021 году не превышала 40 %. На рынке облигаций на физических лиц в феврале 2022 года приходилась почти треть объема торгов ‒ 28,2 % против 10 % по итогам 2021 года. Этот тренд подкрепил и продолжающийся выход на рынок все новых инвесторов, которых не испугала турбулентность 2022 года. В итоге, согласно статистике ЦБ, по состоянию на конец 2022 года практически треть экономически активных граждан страны уже имеют брокерские счета, а общее количество счетов за последний год выросло на 44,5 % и составило 29,1 млн штук.