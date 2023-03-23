Инвестор выбирает два в одном

Инвестор выбирает два в одномКаких сервисов ждет средний класс от своего банка и брокера
Экономика новой реальности изменила ландшафт финансового рынка: банки попали под санкции и были вынуждены останавливать переводы за рубеж, были проблемы с валютными вкладами, переводами, наличной валютой. На фондовом рынке стали недоступны многие финансовые инструменты, произошло обесценение российских активов. При этом потребность сберегать и инвестировать у граждан сохранилась, значит, финансовому сектору необходимо было оперативно адаптироваться и предложить оптимальный для условий экономики новой реальности набор сервисов и услуг. Каким должен быть идеальный финансовый партнер в период турбулентности?
После бури на фондовом рынке
Прошлый год принес драматические изменения на российский фондовый рынок. После резкого скачка геополитической напряженности и усиления санкционного давления на Россию оказались разрушены или же затруднены до крайности инфраструктурные связи между отечественным и западными финансовыми рынками. Это, в свою очередь, выразилось в блокировке ряда активов, приостановке торгов иностранными ценными бумагами (ИЦБ), валютных ограничениях и т. д.
В то же время эти негативные факторы не охладили желания граждан инвестировать, но привели к трансформации рынка. Так, по данным Мосбиржи, к февралю 2022 года доля частных инвесторов в торговле акциями российских компаний составила 81,1 %, тогда как в 2021 году не превышала 40 %. На рынке облигаций на физических лиц в феврале 2022 года приходилась почти треть объема торгов ‒ 28,2 % против 10 % по итогам 2021 года. Этот тренд подкрепил и продолжающийся выход на рынок все новых инвесторов, которых не испугала турбулентность 2022 года. В итоге, согласно статистике ЦБ, по состоянию на конец 2022 года практически треть экономически активных граждан страны уже имеют брокерские счета, а общее количество счетов за последний год выросло на 44,5 % и составило 29,1 млн штук.
«Какая бы буря ни бушевала на фондовом рынке весной прошлого года, как бы ни напугала волатильность рынков отдельных игроков, потребность сберегать и преумножать накопления есть, а ставки по вкладам ниже инфляции не могут обеспечить этой возможности, поэтому розничные инвесторы продолжают приходить на фондовый рынок», ‒ говорит профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.
Трансформация инвестиционной вселенной
При этом за 2022 год инвестиционная вселенная простого инвестора значительно сократилась. Например, рост неопределенности, геополитические риски и введение инфраструктурных ограничений вызвали сокращение вложений физических лиц в акции и облигации зарубежных эмитентов. Так, по данным ЦБ, доля иностранных активов у российских инвесторов, обсуживающихся через отечественных брокеров, за прошлый год снизилась на 15 процентных пунктов (п. п.) до 31 %. Второй негативный фактор, влияющий на инвестиционную вселенную, – введение санкций против популярных у розничных инвесторов брокеров, входящих в крупнейшие банковские группы. В итоге с переводом ИЦБ из попавших под санкции игроков к неподсанкционным брокерам на рынке творилась полная чехарда, ЦБ, согласно его статистике, был завален жалобами инвесторов. Кроме того, санкции повлияли и на сужение доступного инструментария для многих граждан, привыкших работать через своего брокера.
Следствием произошедшего стало увеличение роли на рынке брокерских компаний, не входящих в крупные банковские группы и не попавших под санкции. В «Обзоре ключевых показателей профучастников рынка ценных бумаг» за второй квартал 2022 ЦБ указывал, что темп прироста брокерских клиентов банков замедлился, «а у профучастников – некредитных финансовых организаций ускорился до 19 % квартал к кварталу, максимального значения за все время наблюдений». А в обзоре за третий квартал регулятор уже хвалил небанковских брокеров за большую гибкость в перестройке своих бизнес-моделей, чем у их банковских коллег. Эти невольные бенефициары сложившейся ситуации начали предлагать своим клиентам расширенный спектр информационных и консультационных услуг, отмечает регулятор. Что породило новый виток конкуренции за клиента со стороны российских профессиональных участников рынка.
В поисках идеала
Доступ к международным активам
Для того чтобы определить, какими свойствами должен обладать на сегодняшний день идеальный брокер для розничного инвестора, «Ведомости» провели опрос экспертов. Все опрошенные указывают, что розничные инвесторы ждут от своего брокера возможности сохранить свои инвестиционные привычки. Ключевой фактор – это дать инвестору возможность покупать бумаги не только российских эмитентов, считает главный редактор Finversia Ян Арт. «Мы живем в мире глобальной экономики ‒ нравится нам это или нет ‒ и потому нет смысла (даже вредно для инвестора) ограничивать свои инвестиционные интересы одной страной», ‒ указывает эксперт, подчеркивая, что в связи с этим важно выбирать брокера не под санкциями и санкционные риски которого минимальны. К примеру, такими посредниками могут быть брокеры из «дружественных» юрисдикций, определенную миграцию клиентов к которым мы уже наблюдали в прошлом году, отмечает Евгений Коган.
«Разнообразие финансовых инструментов – это всегда хорошо для рынка в целом, поскольку предполагает для розничных и не только инвесторов больше возможностей по диверсификации портфеля, в том числе и географической», ‒ солидарен директор департамента по связям с общественностью «Цифра брокер» Максим Лата. Такую возможность, по его словам, могут предоставить иностранные игроки. Однако здесь существуют ограничения и значительные риски. «Этот вариант все больше усложняется, так как все меньше иностранных брокеров готовы открывать счета россиянам, к тому же усиливается комплаенс-подход к таким российским клиентам», ‒ отмечает он. В таких условиях возрастает ценность консультационной помощи, позволяющей выбрать наиболее надежное решение из спектра доступных – главным образом, в дружественных юрисдикциях.
«В то же время, ‒ отмечает независимый инвестиционный советник, финансовый блогер Наталья Смирнова, ‒ и через российских брокеров есть возможность покупать зарубежные бумаги. Сделать это можно через СПБ биржу. Кроме того, можно «заходить» в акции и облигации иностранных компаний через российские ПИФы». «Другое дело, что покупающий ИЦБ инвестор всегда должен помнить про инфраструктурные риски, например, нового витка санкций», ‒ резюмировала она.
Широкая экспертиза
Другим важным фактором, отметили опрошенные, является экспертиза брокерской компании. «Сейчас весьма непростой период, усложнивший поиск инвестиционных возможностей, многие люди в прошлом году теряли деньги и хотят услышать «второе мнение», ‒ указывает Ян Арт. – Причем не только начинающие, но и опытные инвесторы». «Это как консилиум врачей в медицине, пояснил эксперт, поэтому крайне важно, чтобы брокер был способен дать широкую аналитику, рекомендации, дополнительную информацию». «В прошлом году действительно повысился спрос на профессиональные консультации, ‒ рассказывает Максим Лата из «Цифра брокер». ‒ Клиенты беспокоились о сохранности своих средств и перекладывали свои активы в более консервативные инструменты». Особенно важны были подобные консультации, продолжил эксперт, на фоне того, что многие российские эмитенты перестали публиковать финансовую отчетность. «В «Цифра брокер» есть достаточно высокая аналитическая экспертиза, которой могут воспользоваться все клиенты, в том числе и предпочитающие торговать самостоятельно», ‒ резюмировал он.
Например, сейчас из интересных возможностей на рынке можно выделить сегмент высокодоходных облигаций (ВДО). При этом в части выпусков «Цифра брокер» выступает андеррайтером. «Мы обладаем необходимой экспертизой по выпускам ВДО, прошедшим не только с нашим участием. Кроме того, УК «Восток-Запад» управляет закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) «Фонд ВДО развивающихся российских компаний», ‒ отмечает Максим Лата.
При этом эксперты отметили, что порой частных инвесторов интересуют чуть более широкие вопросы, чем куда лучше вложить деньги. «Порой инвесторы хотят получить рекомендации не в стиле «купить «Сбер» или «Газпром», а куда более широкого спектра: какие юрисдикции дружественные, а какие нет, в какую страну уходят деньги, а где проблемы, какие санкции, ‒ продолжает Наталья Смирнова. – Информации очень много, и мониторить ее, разбираться в ней порой людям очень сложно».
Связка «брокер – банк»
Эксперты отметили, что в существующих реалиях для розничных инвесторов крайне важна тесная связка «брокер-банк». «Банк и брокер «в одном флаконе» дают преимущества по скорости передвижения денег между текущими счетами и брокерскими, а также часто ‒ выгодный курс, поскольку клиент может, переведя деньги на брокерский счет, делать конвертацию по более выгодным условиям», ‒ утверждает председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов. «Эта услуга крайне важна», ‒ подчеркивает он.
Очень важна возможность оперативно вводить и выводить средства с брокерского счета, указывает Наталья Смирнова, причем в идеале ‒ во всех интересующих валютах. Быстрый вывод средств ‒ это важный фактор и просто психологически, на случай негативного развития ситуации, добавляет Ян Арт. «Опытный инвестор вряд ли в ситуации кризиса будет бегать, что-то быстро снимать через банкомат или, напротив, быстро закидывать. Он привык к волатильности рынков, понимает ее неизбежность. В то же время весной 2022 года было много жалоб в публичном пространстве на невозможность вывести средства с брокерского счета. И, если брокер дает здесь удобный функционал, это большой плюс», ‒ отмечает он.
Такая связка, присутствующая у «Цифра брокер» с его дочерним «Цифра банк» (ООО ФФИН Банк), позволила сохранить компании в прошлом году многих клиентов, вспоминает Максим Лата. «О развитии финансовой инфраструктуры российского рынка как раз говорит то, с какой скоростью и легкостью россияне переложили свои активы с брокерских счетов на банковское депозиты, когда банки стали предлагать высокие проценты после февраля прошлого года. Сейчас этот период прошел, ставки по депозитам вернулись к прежним уровням, что должно привести к обратному притоку средств клиентов на фондовый рынок», ‒ полагает он.
За пределы страны
Санкции сильно осложнили переводы за рубеж денежных средств. Для отдельных граждан это стало причиной смены кредитной организации. «Всегда после введения санкций мы наблюдаем миграцию клиентов из одних кредитных организаций в другие, ‒ указывает проектный директор аналитического агентства Frank RG Любовь Прокопова. – Банковские клиенты хотят по максимуму сохранить те удобства, сервисы и привилегии, что были до февраля 2022 года».
Банк должен предоставлять обширный функционал, в том числе и перевода денег за рубеж – только так он может заручиться лояльностью клиента, уверен Ян Арт. «Важный фактор – это и возможность обмена валюты по разумному курсу, тем более что по вполне понятным причинам мы вынуждены сейчас ездить по миру с мешком денег, это неудобно, и эти наличные деньги нужно где-то добывать, – рассуждает эксперт. ‒ Но главная потребность, конечно, ‒ возможность перевода валюты за рубеж, в том числе себе». «Внешние переводы стали большой проблемой. И переводить стало намного тяжелее, если дети или родственники вне России, и, конечно, для банков это один из ключевых вопросов, который многие пытаются решить», ‒ солидарен Олег Скворцов.
«В «Цифра банк» один из лучших курсов валют по стране, ‒ так объясняет Максим Лата, почему клиенты выбирают их сервисы. Мы сохраняем и налаживаем партнерские связи с банками и брокерами из дружественных стран, в том числе в части установки корреспондентских отношений для упрощения расчетов и переводов для наших клиентов». Прошлой осенью в интервью Frank Media глава совета директоров «Цифра брокер» и глава наблюдательного совета «Цифра банк» Максим Повалишин говорил, что как раз хочет сделать банк центром экосистемы и в связи с этим планирует его докапитализировать. «Мы стараемся предлагать и сохранять максимально возможный спектр банковских услуг», ‒ отмечает Максим Лата.
Адаптивность и качество поддержки
По словам Любови Прокоповой, в непростые времена для банка крайне важна быстрая адаптивность банка, способность меняться, масштабировать бизнес. Она вспомнила пример, когда в прошлом году после введения первых санкций против кредитных организаций участники ВЭД начали массово переходить в неподсанкционные банки, а те были просто не в состоянии принять их, обеспечить необходимый уровень поддержки.
«Качество поддержки важно и сейчас, ‒ рассуждает эксперт. ‒ И для банков, прежде всего для премиального сегмента, важно максимально быстро найти альтернативный канал взаимодействия клиента и персонального менеджера. «Банки должны сейчас стараться помочь клиенту – клиенты люди благодарные, ‒ добавляет Олег Скворцов. ‒ И заметно, как многие и в первую очередь некрупные банки стали показывать пример клиентоориентированности».
Все в цифру
Ян Арт отметил, что уровень цифровизации игрока, удобство его платформы – это было и остается важным для инвестора. «Не нужны лишние дизайнерские «навороты», сложный интерфейс или множество дополнительной информации (например, биржевой стакан по бумагам, которые инвестору не интересны), ‒ отмечает Ян Арт. По словам Натальи Смирновой, важно, чтобы к удобной платформе не прилагались неимоверные комиссии за брокерские сервисы. Важным эксперт назвала и высокий уровень цифровизации банковского бизнеса, с возможностью сделать без посещения отделения максимум операций, корректную работу приложений за пределами России.
Максим Лата из «Цифра брокер» также отметил, что задача организаций финансового сектора ‒ сделать сервисы для клиентов максимально удобными, простыми и безопасными, и «у нас эту задачу решают более 200 IT-специалистов», и при этом наем сотрудников продолжается.