ADAMAS создает свое будущее

- Ключевая идея – выстроить связь с нашими покупателями на уровне эмоций. В ювелирной отрасли, в своё время, было идеей-фикс донести до покупателей мысль о качестве продукции. Потом, среди ритейлеров начался период постоянной борьбы за скидки – кто сделает больше и заявит об этом громче. Но все эти методы апеллируют к расчету, когда выбираешь кошельком. А мы уверены, что ювелирные украшения выбирают в первую очередь сердцем. Это история про эмоциональное восприятие. И здесь мы говорим своим покупателям: наша страсть, увлеченность и высокое мастерство в ювелирном деле позволяют нам создавать исключительные украшения с особой магией и энергией, которые усиливают притягательность, красоту и врожденную харизму каждой женщины. Золото – это ведь металл «магический» . Мы это прочувствовали и захотели отразить в обновленном позиционировании компании.