Как обеспечить аншлаг

Мы долгое время считали, что аудитория наших шоу — абсолютно семейная. Но когда в продвижении шоу мы стали использовать wi-fi-технологии MAER, мы поняли, что ошибались. Вместе с MAER нам удалось создать большущую базу данных о наших клиентах. Мы видим, чем интересуются наши фанаты, за счет чего приросла новая аудитория и на какие основные группы разделилась наша целевая аудитория. Охват аудитории, который предоставляет медиахолдинг MAER с помощью медиафасадов, уникален и не сопоставим ни с какой другой рекламой в России. За год нашего сотрудничества я вижу, насколько увеличилась наша аудитория и выручка наших проектов. Очень ценю MAER за поддержку. Это, действительно, новый уровень медиа — канал, которому доверяют!».

Яна РУДКОВСКАЯ продюсер и телеведущая