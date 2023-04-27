Свежий взгляд на автомобили с пробегом

Сегодня на вторичном рынке множество игроков: дилеры, «перекупы», сервисы объявлений, блогеры, бросившиеся осваивать нишу «купи-продай», и рядовые граждане. И для них есть отдельная услуга ‒брокерская сделка. Она выгодна как для покупателя, так и для продавца, ведь за 1 000 рублей последний получает углубленную диагностику и безопасное получение денег, а новый владелец ‒ проверенный по всем параметрам интеллектуальной диагностики автомобиль с пробегом, гарантию и последующее обслуживание. На наш взгляд, это именно те прозрачные отношения, которых мы так долго добивались на российском авторынке, так как в них отсутствует риск обмана как продавца, так и покупателя. Поэтому у брокерских сделок большие перспективы. А если вдруг выяснится, что автомобиль продавца некачественный, нам и тут есть что ему предложить. С 2019 года у нас действует сервис «Аукцион», в котором участвуют профессиональные игроки авторынка ‒ наши 4500 партнеров и среди них в разных регионах присутствия найдется такой, который специализируется на подобных неисправностях. И они приобретут этот автомобиль либо потому, что он ликвиден в их регионе, либо для своих профессиональных задач. Таким образом, даже неидеальный автомобиль мы сможем прозрачно продать по справедливой стоимости или цене выше рыночной».