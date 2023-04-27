UserGate объявил о релизе седьмой версии операционной системы и старте продаж С150

UG OS 7.0 – это существенно переработанная относительно предыдущей версия операционной системы UserGate, ориентированная для работы на высоконагруженных сетевых сервисах, расширившая арсенал функций безопасности пользователей. В релиз вошли опции, которые значительно повысят гибкость управления инфраструктурой: администраторы получат новые инструменты, в том числе возможность создания собственных сигнатур; компании в целом ‒ возможность контролировать свою сеть и информацию внутри нее. Кроме того, улучшен код и исправлены недочеты, которые обнаружены за время с выхода предыдущей версии.