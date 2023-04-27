UserGate объявил о релизе седьмой версии операционной системы и старте продаж С150
Разработчик ИБ-решений для информационной безопасности корпоративных сетей UserGate объявил о релизе седьмой версии собственной операционной системы, которая является основой для экосистемы UserGate SUMMA, включающей в себя UserGate NGFW – межсетевой экран следующего поколения. Одновременно UserGate объявил о старте продаж производимого в России программно-аппаратного комплекса С150. Платформа предназначена для крупных компаний с разветвленной филиальной сетью, предприятий малого и среднего бизнеса, медицинских учреждений, розничных сетей, промышленных предприятий.
Обновления ОС и разработка широкой линейки программно-аппаратных комплексов UserGate помогут российским компаниям из разных областей быстро и удобно мигрировать с иностранных IT-решений на отечественные. Об этом сама компания сообщила 27 апреля 2023 года в ходе своей ежегодной конференции.
UG OS 7.0 – это существенно переработанная относительно предыдущей версия операционной системы UserGate, ориентированная для работы на высоконагруженных сетевых сервисах, расширившая арсенал функций безопасности пользователей. В релиз вошли опции, которые значительно повысят гибкость управления инфраструктурой: администраторы получат новые инструменты, в том числе возможность создания собственных сигнатур; компании в целом ‒ возможность контролировать свою сеть и информацию внутри нее. Кроме того, улучшен код и исправлены недочеты, которые обнаружены за время с выхода предыдущей версии.
По словам директора-сооснователя UserGate Дмитрия Курашева, UG OS 7.0 поможет решить множество задач от существующих и новых заказчиков компании.
«Используемый нами собственный проприетарный код обеспечивает технологическую независимость и безопасность эксплуатации, возможность гибко реагировать на пожелания клиентов и оперативно формировать дорожные карты внедрения наших решений в их архитектуру кибербезопасности», – прокомментировал он.
Кроме того, в новой версии ОС расширен функционал для диагностики, мониторинга и записи одновременно входящего и исходящего трафика. Функции работы с трафиком SSL теперь также включают отправку расшифрованного трафика на внешние серверы и проверку данного вида трафика с помощью СОВ/IDPS.
«IPSv3 в новой версии нашей UG OS стал ещё быстрее и безопаснее, обновленный WAF означает существенное расширение функционала UserGate NGFW, добавляет важный слой защиты веб-приложений и сайтов. UserGate Policy Language – новый инструмент для написания правил безопасности, который позволит составлять очень точные и емкие правила (инструкции) руками специалистов на стороне клиентов. Новая система резервирования и улучшенные инструменты диагностики и управления позволят усилить устойчивость бизнес-процессов. Одновременно с релизом версии 7.0 UserGate обеспечит поддержку облачных сервисов за счет Cloud Init»
Все обновления UG OS 7.0 уже доступны в личном кабинете пользователя UserGate Client Cabinet.
«Уход иностранных вендоров – это большой вызов для ИТ-инфраструктуры многих компаний. Обеспечение информационной безопасности и миграция на отечественные решения – реальность, с которой столкнулся сейчас российский бизнес. Решения UserGate, на мой взгляд, представляют полноценную альтернативу продуктам западных конкурентов»
Он отдельно обратил внимание, что UserGate создает свои продукты «не в горящем режиме как антикризисный ответ форс-мажорным обстоятельствам», а с учетом всех стадий цикла разработки.
«Благодаря сотрудничеству с UserGate у нас получается противостоять возрастающим по количеству и сложности киберугрозам. Продукт компании мы выбрали задолго до санкций и используем его уже более 4 лет», – уточнил Дегтярев.
Онлайн-трансляция конференции UserGate доступна по ссылке 27 апреля для всех желающих.