«Металлинвестбанк»: расчетный счет для бизнеса
Наличие расчетного счета для проведения финансовых операций с партнерами и клиентами – жизненно важная необходимость для любого российского бизнеса. Как выбрать банк и расчетный счет для юридических лиц?
Как выбрать банк для открытия счета?
Рекомендуем открывать счета в банках с хорошей репутацией, с высоким рейтингом и сервисом, ориентированным, в том числе на бизнес-клиентов. Узнать больше об условиях открытия и обслуживания счетов для юридических лиц вы можете на сайте «Металлинвестбанк».
Критерии выбора тарифа
Обратите внимание, что каждый крупный банк предлагает различные тарифы для бизнесменов и владельцев компаний – с разными комиссиями, лимитами и специальными условиями.
Сравните стоимость открытие и обслуживания счета, а также размер комиссий за переводы в рамках лимитов и сверх лимитов. Выбирайте тариф в соответствии с индивидуальными особенностями деятельности и размером оборотного капитала.
Отдельно стоит отметить счета для ВЭД, с помощью которых ведутся расчеты с иностранными партнерами.
Новым клиентам банки могут предлагать особые условия сотрудничества, но в течение ограниченного времени. Например, устанавливать индивидуальные тарифы на ряд комиссий за обслуживание или повышенные ставки на начисление процентов на остаток по счету.
Дополнительные бонусы и условия
Некоторые банковские организации параллельно предлагают комфортные условия для получения кредитов бизнес-клиентам.
Дополнительные возможности – это тоже важный аспект. Некоторые банки предлагают владельцам расчетных счетов оформление корпоративных карт, с помощью которых удобнее оплачивать деловые расходы или делать закупки в рамках своей бизнес-деятельности.
Некоторые банковские организации предлагают услуги комплексной проверки контрагентов. На основании проверки специалисты банка составляют отчет о том, насколько надежны партнеры их бизнес-клиентов.
Приятным дополнением станет возможность открытия дополнительных счетов юридического лица и управления финансами дистанционно, без посещения банка. В том числе, с помощью функционала интернет-банкинга и приложений.
Заключение
Несмотря на то, что расчетный счет – это необходимый финансовый инструмент для любого коммерческого предприятия, от выбора поставщика банковских услуг напрямую зависит комфорт расчетов и отчасти – прибыльность бизнеса.
Поэтому выбирать банк и тарифный план для юридических лиц рекомендуется в долгосрочной перспективе с учетом роста бизнеса и оборотного капитала.