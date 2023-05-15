Газета
На правах рекламы 16+

«Металлинвестбанк»: расчетный счет для бизнеса

Наличие расчетного счета для проведения финансовых операций с партнерами и клиентами – жизненно важная необходимость для любого российского бизнеса. Как выбрать банк и расчетный счет для юридических лиц?

Как выбрать банк для открытия счета?

Рекомендуем открывать счета в банках с хорошей репутацией, с высоким рейтингом и сервисом, ориентированным, в том числе на бизнес-клиентов. Узнать больше об условиях открытия и обслуживания счетов для юридических лиц вы можете на сайте «Металлинвестбанк». 

Критерии выбора тарифа

Обратите внимание, что каждый крупный банк предлагает различные тарифы для бизнесменов и владельцев компаний – с разными комиссиями, лимитами и специальными условиями.

Сравните стоимость открытие и обслуживания счета, а также размер комиссий за переводы в рамках лимитов и сверх лимитов. Выбирайте тариф в соответствии с индивидуальными особенностями деятельности и размером оборотного капитала.

Отдельно стоит отметить счета для ВЭД, с помощью которых ведутся расчеты с иностранными партнерами.

Новым клиентам банки могут предлагать особые условия сотрудничества, но в течение ограниченного времени. Например, устанавливать индивидуальные тарифы на ряд комиссий за обслуживание или повышенные ставки на начисление процентов на остаток по счету.

Дополнительные бонусы и условия

Некоторые банковские организации параллельно предлагают комфортные условия для получения кредитов бизнес-клиентам.

Дополнительные возможности – это тоже важный аспект. Некоторые банки предлагают владельцам расчетных счетов оформление корпоративных карт, с помощью которых удобнее оплачивать деловые расходы или делать закупки в рамках своей бизнес-деятельности.

Некоторые банковские организации предлагают услуги комплексной проверки контрагентов. На основании проверки специалисты банка составляют отчет о том, насколько надежны партнеры их бизнес-клиентов.    

Приятным дополнением станет возможность открытия дополнительных счетов юридического лица и управления финансами дистанционно, без посещения банка. В том числе, с помощью функционала интернет-банкинга и приложений.

Заключение

Несмотря на то, что расчетный счет – это необходимый финансовый инструмент для любого коммерческого предприятия, от выбора поставщика банковских услуг напрямую зависит комфорт расчетов и отчасти – прибыльность бизнеса.

Поэтому выбирать банк и тарифный план для юридических лиц рекомендуется в долгосрочной перспективе с учетом роста бизнеса и оборотного капитала.

Реклама ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных