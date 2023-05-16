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Межкомнатные двери: актуальные тренды

Дверь – ключевой элемент интерьера, не только с точки зрения эстетики (двери могут быть почти незаметными), но и с точки зрения функционала. Ассортимент дверей на российском рынке действительно большой – десятки коллекций различных брендов и тысячи моделей в каталогах. На какие из них стоит обратить особое внимание в этом году?

Стиль

В этом плане никаких кардинальных изменений интересов у покупателей не произошло. Хитами продаж остаются двери в классическом оформлении, а также модели в скандинавском стиле, для которого характерны минимализм и естественная простота декора. Если вы ищите что-то необычное, но без крайностей, посмотрите коллекции дверей в стиле неоклассика с абстрактными и геометрическими узорами.  

Покрытие

Следуя экологическим трендам, покупатели все чаще выбирают двери с экошпоном и экоэмалью. Эти покрытия долговечные и относительно неприхотливые, не требующие особого ухода, а в некоторых случаях подходящие для дверей в ванные и кухни. Справедливости ради стоит отметить, что натуральный шпон также остается лидером продаж, особенно в категории дверей для помещений в классическом и современном стиле. 

Тип

В тренде – уже упомянутые в начале статьи скрытые двери (двери-невидимки), чья конструкция остается практически незаметной на поверхности стены. Глухие двери, которые все также пользуются повышенным спросом, делят его со стеклянными дверями и моделями, в которые вмонтированы зеркала. Один их интересных трендов – полностью стеклянные двери с алюминиевым каркасом, которые вмонтированы в металлическую коробку с металлическими наличниками. Еще одно популярное решение – двери с так называемыми «парящими» филенками.     

Конструкция

Владельцы квартир небольшой площади все чаще выбирают двери не распашного типа, а раздвижные конструкции и двери-купе. Эти двери, которые сдвигаются в сторону по специальным направляющим, позволяют сэкономить до нескольких квадратных метров полезной площади. Чаще всего их устанавливают в прихожих и коридорах.

Где можно приобрести?

В нашей стране работает несколько профильных производителей входных и межкомнатных дверей. Например, белорусская компания Belwooddoors, лауреат национальных премий, у которой есть российский филиал и интернет-магазин, принимающий заказы в РФ.

Посмотреть каталог трендовых дверей, а также заказать двери с доставкой вы можете на официальном сайте belwooddoors.ru.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных