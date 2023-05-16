Межкомнатные двери: актуальные тренды

В тренде – уже упомянутые в начале статьи скрытые двери (двери-невидимки), чья конструкция остается практически незаметной на поверхности стены. Глухие двери, которые все также пользуются повышенным спросом, делят его со стеклянными дверями и моделями, в которые вмонтированы зеркала. Один их интересных трендов – полностью стеклянные двери с алюминиевым каркасом, которые вмонтированы в металлическую коробку с металлическими наличниками. Еще одно популярное решение – двери с так называемыми «парящими» филенками.