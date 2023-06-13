Побег из большого города для нового качества жизни
Жизнь в большом городе полна стрессов: дедлайны, пробки, очереди, проблемы экологии, огромное количество соседей в многоэтажках и много шума. Возникает «усталость» от города. Звучит парадоксально, но это так. Все чаще, говорят психологи, «дети асфальта» жалуются на то, что мегаполис давит своими вертикалями и что было бы неплохо переехать в загородный дом, но их останавливают затраты на его содержание и удаленность от привычной городской инфраструктуры. Свою лепту внес недавний COVID – многие сегодня работают из дома, а значит, потребности покупателей изменились вместе с запросами к жилому пространству.
Покупателей привлекает меньшая плотность застройки, небольшое число соседей, отдельная территория и близость к природе, больше места для жизни как непосредственно в квартире, так и за её пределами. Этот запрос девелоперы стараются учитывать, но в плотной городской застройке удовлетворить его сложно. Новая Москва здесь играет роль посредника, давая возможность строить просторные квартиры в природном окружении и со столичным комфортом.
Новый взгляд на бизнес-класс
Летово – место известное, находится вблизи исторических и архитектурных памятников, в окружении Валуевского лесопарка и реки Сосенка. Здесь действует одна из лучших частных школ Москвы, куда стараются попасть одаренные дети со всей страны. Рядом строится спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном, аквапарком и бизнес-центром, работают рестораны и магазины премиального сегмента.
Похоже, что в ближайшее время Летово станет еще известнее: здесь строится жилой проект бизнес-класса «Новое Летово». Застройщиком является ГК «Стройком». Управление проектом возьмет на себя компания «Рост», за плечами которой более 10 лет опыта комплексного развития территорий ТиНАО. Среди проектов девелопера ‒ жилая застройка района Новые Ватутинки, а также несколько возведенных школ, детских садов и поликлиник.
«Многоквартирные комплексы бизнес-класса пока не слишком распространены в Новой Москве, тем интереснее нам работать. Философия проекта в соединении загородной жизни в лесу с возможностями мегаполиса. У проекта «Новое Летово» удачное местоположение и достойное окружение. А минимализм в архитектурной концепции не отвлекает от главного – природы вокруг».
Оставаться включенным в жизнь мегаполиса
Площадка под будущий комплекс выбиралась со знанием местности и учетом всех потребностей будущих жителей. Комплекс расположен в 8 км от МКАД в поселении Сосенское на Зименковской улице, связывающей Калужское и Киевское шоссе. На личном автомобиле дорога до МКАД займет не более 10 минут, в 5-и км расположена станция метро «Филатов луг». Удобно добираться и на общественном транспорте: до станции метро «Прокшино» 10 минут на машине. А на метро до центра – около получаса. По московским меркам совсем немного.
Удобное транспортное расположение проекта делает его привлекательным для деятельных людей, которым важно оставаться включенными в жизнь мегаполиса и в то же время иметь возможность отдохнуть дома от суеты столицы.
Новый проект в Новой Москве
Эта часть Новой Москвы достаточно развита для той жизни, к которой привыкла требовательная аудитория. У проекта премиальное окружение: хорошие рестораны и кафе, спортивные объекты, благоустроенные парковые и лесные зоны.
Собственная инфраструктура тоже впечатляет. На первых этажах откроются магазины, салоны красоты, мини-пекарни, детские клубы. Всё для того, чтобы жителям было удобно. Спуститься утром за свежим хлебом, отвести ребенка днем на развивающие занятия, прогуляться по лесу с собакой – все это станет каждодневным приятным образом жизни. Как и утренняя чашка кофе с видом на лес, например, на собственной террасе.
Дома органично вписываются в природный ландшафт и создают ощущение загородного комфорта.
«На наш взгляд, было принято оптимальное архитектурное решение: облицовка фасадов декоративной штукатуркой, которую гармонично дополнит клинкерная плитка и стальные ламели, это позволяет создать интересные экстерьеры с использованием различных оттенков и фактур. Фасады жилых домов первой очереди проекта будут выполнены в палитре трех времен года: лето, осень, зима».
Декоративная штукатурка ‒ экологичный, не токсичный материал, который позволяет стенам домов не нагреваться в летний зной и сохранять тепло в сильные морозы. Это значит, что в квартирах будет обеспечен комфортный микроклимат при любых капризах погоды.
Проект бизнес-класса «Новое Летово» строится в окружении Валуевского лесопарка, рядом протекает река Сосенка, вдоль нее застройщик обустроит набережную с мостиками и прогулочной зоной.
В каждой квартире – солнце
Всего в первой очереди проекта и жилого комплекса будет три корпуса переменной этажности от 7 до 8 этажей, в которых запланировано 696 квартир.
Не забыты и автомобилисты: помимо уличных стоянок, предусмотрен подземный паркинг на 375 машиномест. Здесь же, под землей, разместятся 204 кладовых помещения для хранения сезонных вещей, которые не будут занимать площадь квартир.
«Планировочные решения квартир не оставят равнодушными никого, просторные студии с двумя панорамными окнами, пятикомнатные двухуровневые пентхаусы с выходом на собственную террасу – здесь каждая квартира будет наполнена солнечным светом. Во всех лотах возможно обустройство гардеробной или библиотеки, а в части спроектированы ванные комнаты с собственным окном».
Базовый вариант отделки квартир – white box*, при этом есть возможность получить дизайн-проект в подарок или заказать отделку застройщику.
Интересно решено и дворовое пространство. Участок, на котором строится «Новое Летово», 3 гектара, так что двор будет большой и зеленый.
Для организации дворового пространства создан проект ландшафтного дизайна, которым предусматривается не только двор без машин, но и березовый сквер, места для отдыха взрослых, детские площадки для детей различных возрастов, спортивная зона.
На старте продаж в проекте доступен полный ассортимент квартир, к покупке предлагаются 50 лотов по специальной цене: студии ‒от 30,1 кв. м за 8,06 млн. рублей, однокомнатные квартиры ‒ от 37,3 кв. м за 10,2 млн рублей, двухкомнатные ‒ от 56,5 кв. м за 11,9 млн рублей, трехкомнатные ‒ от 81,6 кв. м за 14,9 млн рублей и двухуровневые пентхаусы ‒ 157,8 кв. м за 26,6 млн рублей.
Застройщик обещает высокие темпы строительства с применением современных строительных материалов. Окончание строительства квартала запланировано на конец 2025 года.
* Предчистовая отделка.
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