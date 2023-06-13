Побег из большого города для нового качества жизни

Жизнь в большом городе полна стрессов: дедлайны, пробки, очереди, проблемы экологии, огромное количество соседей в многоэтажках и много шума. Возникает «усталость» от города. Звучит парадоксально, но это так. Все чаще, говорят психологи, «дети асфальта» жалуются на то, что мегаполис давит своими вертикалями и что было бы неплохо переехать в загородный дом, но их останавливают затраты на его содержание и удаленность от привычной городской инфраструктуры. Свою лепту внес недавний COVID – многие сегодня работают из дома, а значит, потребности покупателей изменились вместе с запросами к жилому пространству.