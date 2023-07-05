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Выигрывайте «Бархатный Круиз» в эфире «Радио Шансон»

«Радио Шансон» приглашает всех в грандиозный круиз – морской фестиваль «Бархатный Шансон», который впервые пройдет на лайнере Astoria Grande с 16 по 23 сентября.

С 26 июня по 15 августа у слушателей «Радио Шансон» есть шанс выиграть каюту «Бархатный Круиз» и отправиться в увлекательное путешествие в компании любимой радиостанции! 

15 августа, в день рождения «Радио Шансон», состоится суперфинал, в ходе которого решится судьба главного приза!

Морской фестиваль «Бархатный Шансон» – это целая неделя встреч с любимыми артистами и душевными хитами, отличным отдыхом, красотами морских закатов и рассветов, а также неповторимыми видами прибрежных городов.

И главный подарок – ежедневно в концертном зале Театра Grande будут проходить вечерние концерты морского фестиваля «Бархатный Шансон»!

Летний позитив и свои лучшие песни всем подарят: Сергей Трофимов, Михаил Бублик, Евгений Григорьев, Евгений Кемеровский, группа «Воровайки», Алексей Петрухин, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Афина, Валерий Курас, Тамара Кутидзе.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу шансона по-русски и настоящей свободы морских просторов.

Морской фестиваль «Бархатный Шансон» – отправимся по волнам любимых песен вместе!

Музыки много, Шансон – один!

Подробности на сайте: radioshanson.ru

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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