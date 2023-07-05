Выигрывайте «Бархатный Круиз» в эфире «Радио Шансон»
«Радио Шансон» приглашает всех в грандиозный круиз – морской фестиваль «Бархатный Шансон», который впервые пройдет на лайнере Astoria Grande с 16 по 23 сентября.
С 26 июня по 15 августа у слушателей «Радио Шансон» есть шанс выиграть каюту «Бархатный Круиз» и отправиться в увлекательное путешествие в компании любимой радиостанции!
15 августа, в день рождения «Радио Шансон», состоится суперфинал, в ходе которого решится судьба главного приза!
Морской фестиваль «Бархатный Шансон» – это целая неделя встреч с любимыми артистами и душевными хитами, отличным отдыхом, красотами морских закатов и рассветов, а также неповторимыми видами прибрежных городов.
И главный подарок – ежедневно в концертном зале Театра Grande будут проходить вечерние концерты морского фестиваля «Бархатный Шансон»!
Летний позитив и свои лучшие песни всем подарят: Сергей Трофимов, Михаил Бублик, Евгений Григорьев, Евгений Кемеровский, группа «Воровайки», Алексей Петрухин, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Афина, Валерий Курас, Тамара Кутидзе.
Не упустите шанс окунуться в атмосферу шансона по-русски и настоящей свободы морских просторов.
Морской фестиваль «Бархатный Шансон» – отправимся по волнам любимых песен вместе!
Музыки много, Шансон – один!
Подробности на сайте: radioshanson.ru