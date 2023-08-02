Скорая рекламная помощь

«Так исторически складывается, что сегодня Lada — абсолютный лидер на российском авторынке по множеству критериев. Но это вовсе не значит, что можно расслабиться и отложить рекламную активность в долгий ящик. Несмотря на высокий уровень знания о бренде, мы понимаем, что сбавить темп сейчас — это равносильно тому, как собственными руками отдать рыночную позицию и клиентов азиатским игрокам, после чего забрать всё это обратно будет очень сложно. Во многих сегментах рынка сегодня идёт активная борьба за ниши, и реклама — одно из главных орудий, от которых зависит победа».