Скорая рекламная помощь
За последние полгода в России появилось на 27% больше собственных брендов, чем за аналогичный период 2022. Медиахолдинг MAER намерен усилить медиаподдержку российского бизнеса и помочь закрепиться на рынке. Оператор нарастил рекламный инвентарь в столице, запустив ещё девять медиафасадов.
Чем больше — тем ценнее
Количество новых брендов на российском рынке увеличивается, о чём свидетельствует статистика. По данным Роспатента, за первую половину 2023 года предприниматели разных стран зарегистрировали 58,3 тыс. товарных знаков — это на 15,2 тыс. больше, чем за тот же период год назад.
Абсолютное лидерство в этом отношении — у российских торговых марок. На их долю приходится 92% регистраций. Следом идёт Китай (2,9%) и США (0,6%), откуда, несмотря на санкции, продолжают приходить новые бренды, однако, за два года приток снизился практически втрое.
Количественный рост российских компаний укрепит экономику страны, считают эксперты. На форуме «Сильные идеи для нового времени» (16+) в июне президент России Владимир Путин отметил, что позитивная тенденция делает отечественные бренды более ценными активами, из которых можно извлечь дополнительную прибыль.
Одним из рынков страны, где российский бизнес занимает ведущую позицию, стал автомобильный. 30% от него приходится на Lada — лидера продаж в России. По данным «Автостата», за шесть месяцев 2023 года автобренд реализовал 143,6 тыс. машин — на 92,2% больше, чем годом ранее. В июне некоторые модели бренда в части этого показателя демонстрировали кратную динамику: от 407% до 664%.
Несмотря на лидерство Lada, высокий рост продаж показывают и конкуренты из Китая. За полугодие у Chery, Haval и Geely он составил от 220% до 330%. Рекордных значений многим игрокам из КНР также удалось добиться в июне: например, продажи Changan в России взлетели в 22 раза.
Ярким примером того, как преодолеть стагнацию и выйти в рост, стали российские бренды одежды. Исследовательские агентства сообщают, что за 2,5 года количество этих брендов сдвинулось с мёртвой точки и увеличилось на 7,6% — теперь достигает 33,3 тыс. В то же время эксперты подчёркивают, что рынок страны активно перестраивается на китайский и турецкий импорт, который может потеснить отечественного производителя.
Примечательно, что в то же время растёт объём российских продуктов, выпускаемых под иностранными брендами. Точная статистика неизвестна, но, по словам президента РФ, сегодня таких товаров много, они производятся на российских мощностях, и прибыль с продаж остаётся в России.
Новые уличные медиа
В связи с ростом активов у российского бизнеса выросли шансы импортозаместить ушедшие бренды и отстроиться от иностранных конкурентов. В июне Владимир Путин отметил, что за счёт агрессивной рекламы зарубежные компании долгое время вытесняли отечественную продукцию, и призвал креативные индустрии активно способствовать её продвижению.
Медиахолдинг MAER — федеральный оператор цифровой наружной рекламы — опередил события и объявил о готовности помогать российскому бизнесу ещё раньше. Владелец холдинга Константин Майор выступил с инициативой на Петербургском международной экономическом форуме-2023 (16+), где также предложил проектам, направленным на сохранение культурного кода, безвозмездную ежегодную медиаподдержку на сумму 1 млрд руб.
За первую половину 2023 года доля российских рекламодателей в клиентском портфеле MAER выросла на 35%, в сравнении с I полугодием 2022, и составляет 93,7%. С целью расширить доступ к рекламному инвентарю холдинг запустил ещё девять медиафасадов в трёх локациях столицы, чем увеличил суточный OTS* на 2 млн, а суммарную площадь рекламоносителей — на 1,5 тыс. кв. м.
Сегодня в столичную сеть медиафасадов MAER входят 19 медиалокаций и 41 экран. По данным исследовательского агентства Vision, MAER является лидером по совокупной площади медиафасадов в стране и благодаря новым носителям увеличил её до 15,5 тыс. кв. м. Вместе с московской сетью цифровых экранов формата «Суперсайт 15х5 метров» экраны MAER ежедневно ловят на себе 82 млн взглядов в сутки.
Анна КУРОЧКИНА, директор по маркетингу Lada:
«Так исторически складывается, что сегодня Lada — абсолютный лидер на российском авторынке по множеству критериев. Но это вовсе не значит, что можно расслабиться и отложить рекламную активность в долгий ящик. Несмотря на высокий уровень знания о бренде, мы понимаем, что сбавить темп сейчас — это равносильно тому, как собственными руками отдать рыночную позицию и клиентов азиатским игрокам, после чего забрать всё это обратно будет очень сложно. Во многих сегментах рынка сегодня идёт активная борьба за ниши, и реклама — одно из главных орудий, от которых зависит победа».
Александр МИГАЛЬ, коммерческий директор Московского автомобильного завтра «Москвич»:
«Активная рекламная коммуникация помогает привлечь внимание к продукту за счет короткой художественной формы, эмоциональных деталей и информации о ценностях бренда. В силу обновления бренда и модельной линейки подобная задача приобретает особую актуальность. Многие помнят исторические модели автомобилей «Москвич». Однако после возрождения легендарного бренда на конвейере производятся совершенно другие машины: современные, качественные, надежные. Нам важно рассказывать будущим клиентах о новых автомобилях и их преимуществах».
Константин МАЙОР, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER:
«Для новых российских брендов мы разработали три новых пакета на рекламное размещение. Сделали это с пониманием тех сложностей, с которыми обычно сталкиваются производители товаров в период становления бренда. Это и долгий период раскрутки разных групп товара, и отложенные во времени стабильные продажи. Да, сейчас экономика проходит этап «перепрошивки» конкуренции, и это отражается на рынке наружной рекламы. Одним из самых эффективных коммуникационных каналов сегодня стали крупноформатные цифровые экраны. Они быстро и массово поднимают уровень знания о рекламируемых брендах, что напрямую влияет на продажи».
*OTS (opportunity to see) — количество визуальных контактов контента с аудиторией
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Владеет федеральной сетью медиаэкранов. Расчёт эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет дополнительно транслировать рекламный контент в интернете, для повышения конверсии и снижения стоимости привлечения клиентов. Совокупное количество визуальных контактов рекламного контента с аудиторией превышает 82 млн в сутки.