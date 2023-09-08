Поиск подходящего кресла для руководителя: базовые советы

Кресло – это, в первую очередь, рабочее место. Это значит, что в нем руководитель будет проводить большую часть дня. Хорошее кресло умеет точечно настраиваться под анатомические особенности и профессиональные привычки владельца. Кроме того, у кресел высокой ценовой категории есть дополнительные «бонусы» в виде валиков под шею и поясницу, в виде конструкция для расслабления ног и так далее.