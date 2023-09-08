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Поиск подходящего кресла для руководителя: базовые советы

Кабинет руководителя обставляют особым образом – не ради кича и повышенного комфорта директорского состава (хотя и этот фактор имеет место быть), но и потому, что в своем кабинете начальство принимает инвесторов, важных клиентов, деловых партнеров или руководителей еще более высокого звена. Отчасти именно поэтому кресло для руководителя, как акцентный предмет интерьера, отличается от аналогичной мебели для рядовых сотрудников.

Учитывайте стиль и деятельность компании

Наверняка вы в курсе, что дорогая вещь априори не является стильной сама по себе. Она должна стоять в правильном окружении. Выбирайте кресло руководителя, а также материал и цвет обивки с учетом декора и другой мебели в кабинете.

Еще один важный аспект – сфера деятельности фирмы и ее позиционирование на рынке. Грубо говоря, в недорогом офисе небольшого стартапа кресло за несколько сотен тысяч рублей будет смотреться неуместно. Также неуместно будет смотреться мебель с отделкой из дорогого лакированного дерева в хай-тек офисе с обилием металла и стекла в интерьере.     

Кожа или что-то другое?

Натуральная кожа считается традиционным материалом для элитной мебели. Отчасти это верно и в наши дни, но у натурального материала (который, к слову, не лишен недостатков) есть качественные альтернативы – искусственные материалы повышенной износостойкости, которые внешне не отличаются от хорошо выделанной кожи.

Рассмотрите вариант покупки кресла с тканевой обивкой или эргономичного кресла вообще без обивки – со спинкой из перфорированного пластика.  

Учитывайте рабочие привычки начальства

Кресло – это, в первую очередь, рабочее место. Это значит, что в нем руководитель будет проводить большую часть дня. Хорошее кресло умеет точечно настраиваться под анатомические особенности и профессиональные привычки владельца. Кроме того, у кресел высокой ценовой категории есть дополнительные «бонусы» в виде валиков под шею и поясницу, в виде конструкция для расслабления ног и так далее.

Где выбирать и покупать?

Оптимальное решение – покупка мебели у отечественного производителя, который в меньшей степени зависит от волатильности национальной валюты и проблем с логистикой. К счастью, мебельных фабрик, которые производят кресла для руководителей, у нас в стране хватает. Показательный пример – кресла Бюрократ. Ознакомиться с каталогом компании вы можете на официальном сайте.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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