«Оборонным предприятиям еще предстоит научиться правильно рекламировать свои гражданские товары»

Чтобы не звучать голословно, упомяну трансляции выступлений президента в режиме реального времени. Мы занимаемся этим не первый год. С каждым разом аудитория растет, в том числе и потому что растет количество наших цифровых конструкций. Сначала мы транслировали ключевые тезисы и яркие цитаты, появлявшиеся на экранах после того, как их озвучил президент. Теперь мы не ограничиваемся текстом, а используем видеосигнал. Например, послание Федеральному собранию можно было посмотреть на улице в прямом эфире. Кстати, даже хакеры оценили важность происходящего и попытались нам помешать, проведя несколько крупных DDoS-атак. Но мы были готовы к этому, технологическая защита MAER справилась, и примерно 15 млн человек посмотрели послание не дома у телевизора, а на улицах своих городов.