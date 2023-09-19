Ко дню рождения Воронежа медиахолдинг MAER запустил новый медиафасад с возможностью трансляций в режиме реального времени

Также, согласно статистике, более чем 46% рекламных агентств начали сотрудничество с новыми зарубежными партнерами, среди которых азиатские и ближневосточные компании, а также рекламодатели СНГ. Зарубежные заказчики, в числе которых, к примеру, китайские автомобильные холдинги, тоже стремятся громко заявить о себе и привлечь внимание потенциального клиента. Для достижения этих целей наружная реклама подходит как нельзя лучше. Сам формат является максимально визуально комфортным для зрителя: поочерёдно меняющиеся яркие картинки на фоне города привлекают внимание и не мешают просмотру контента, в отличии от рекламы в интернете. Также, рост числа медиаэкранов придает мегаполису современный образ, делая его продвинутым и запоминающимся. Сейчас активно происходит международный обмен технологиями и стремительное их развитие благодаря чему MAER уже реализовывает такие амбициозные проекты, как трансляции ключевых событий федерального масштаба в режиме реального времени.