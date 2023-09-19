Ко дню рождения Воронежа медиахолдинг MAER запустил новый медиафасад с возможностью трансляций в режиме реального времени
Сегодня Воронеж – это город с населением более миллиона жителей, столица Черноземья и регион с богатой историей. Здесь есть и благоустроенные парки, и широкие проспекты, и современные дома. В эти выходные город отметил свое 437-летие и, несомненно, активно развивающемуся мегаполису необходимы новые высокотехнологичные решения. Одним из таких ярких подарков, полученных ко дню рождения (16+ ), стал новый медиафасад от федерального медиахолдинга MAER на улице героев Красной Армии. Такой подарок пришёлся как нельзя кстати: региональные рекламные рынки сейчас очень активно развиваются и одним из наиболее популярных форматов становится наружная реклама.
Российский рекламный бизнес сейчас находится на этапе активного подъема: освобождается доля рынка, прежде занятая, крупными иностранными компаниями, перераспределяются объемы рекламы между разными сегментами рынка. Российские рекламодатели стали делать больше ставок на наружную рекламу вместо онлайн-решений: так, по данным АКАР рынок наружной рекламы увеличился на 41% за первый квартал 2023 года. Такой рост обусловлен и появлением более 40 тысяч новых российских брендов, которые хотят в кратчайшие сроки стать узнаваемыми для целевого потребителя. Медиахолдинг MAER активно поддерживает российских рекламодателей, предоставляя для них лучшие условия, что в дальнейшем будет способствовать активному росту российской экономики.
Также, согласно статистике, более чем 46% рекламных агентств начали сотрудничество с новыми зарубежными партнерами, среди которых азиатские и ближневосточные компании, а также рекламодатели СНГ. Зарубежные заказчики, в числе которых, к примеру, китайские автомобильные холдинги, тоже стремятся громко заявить о себе и привлечь внимание потенциального клиента. Для достижения этих целей наружная реклама подходит как нельзя лучше. Сам формат является максимально визуально комфортным для зрителя: поочерёдно меняющиеся яркие картинки на фоне города привлекают внимание и не мешают просмотру контента, в отличии от рекламы в интернете. Также, рост числа медиаэкранов придает мегаполису современный образ, делая его продвинутым и запоминающимся. Сейчас активно происходит международный обмен технологиями и стремительное их развитие благодаря чему MAER уже реализовывает такие амбициозные проекты, как трансляции ключевых событий федерального масштаба в режиме реального времени.
Новый медиафасад площадью более 200 квадратных метров станет новой точкой притяжения Воронежа. Сам экран обращен на улицу Ленина с множеством пешеходов и интенсивным автомобильным движением в любое время суток. Эта локация позволяет притягивать до четверти миллиона взглядов ежедневно. Таким образом, у города появилось новое лицо, которое будет выражать эмоции, поздравлять жителей и делиться самыми актуальными новостями.
ИНФОСПРАВКА:
Медиахолдинг MAER – крупнейший владелец цифровых рекламных конструкций в Москве и ключевых регионах страны. Охват в Московском регионе и городах-миллионниках – больше 85% за месяц по стандартной рекламной кампании, что позволяет сети находить инкрементальную (дополнительную) аудиторию событию. Суммарное количество контактов с аудиторией по всей сети составляет 2,4 млрд в месяц.