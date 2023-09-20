Knomary и ТеДо оценили перспективы использования ИИ в российском HR

«Барьеры, которые сегодня тормозят дальнейшее проникновение ИИ, лежат уже не в плоскости ограничений самой технологии, а в сферах управления или даже корпоративной культуры. На наш взгляд, именно здесь должен лежать фокус компаний, которые хотят не только преуспеть в использовании ИИ, но и в целом занимать лидирующие позиции на рынке», — заявил руководитель отдела исследований и аналитики Knomary Егор Петрочук.