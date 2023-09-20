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Knomary и ТеДо оценили перспективы использования ИИ в российском HR

Команда исследований Knomary — лидирующего поставщика L&DTech-решений — и эксперты аудиторско-консалтинговой компании «Технологии Доверия» (ТеДо) оценили текущее состояние российского рынка HR-решений с применением искусственного интеллекта (ИИ). Результаты показали, что реальные практики применения ИИ значительно отличаются от ожиданий рынка — разработка и внедрение не всегда требуют больших бюджетов, а применимость технологии распространяется практически на все процессы HR.

В своем исследовании эксперты Knomary и ТеДо провели глубинные интервью с крупными российскими компаниями, в их числе Сбер (Публичное акционерное общество «Сбербанк России»), Ростелеком, Севергрупп и Авито. Исследовательская работа преследовала три цели:

●     Определить реальную применимость ИИ в областях HR с максимальными ожиданиями и развеять сформировавшиеся мифы

●     Подсветить области HR, где применение ИИ недооценено

●     Понять, какие практические инструменты могут появиться в ближайшем будущем

«Использование ИИ в HR набирает обороты и масштаб проникновения уже не ограничивается рекрутментом и прогнозированием оттока. Компании применяют искусственный интеллект в процессах обучения, управления трудозатратами, подготовке HR-документов, совершенствуют внутренних и внешних чат-ботов, формируют уникальные индивидуальные рекомендации. А если рассмотреть, какие амбициозные планы развития строят компании, то становится понятно, что ИИ уже плотно входит в нашу повседневную жизнь, трансформируя операционные модели и открывая совершенно новые перспективы в качественном управлении персоналом», — заметила Екатерина Баталина, директор практики по управлению персоналом, организационным дизайном и изменениями компании «Технологии Доверия» (ТеДо).

Среди основных препятствий для дальнейшего развития ИИ в рамках HR-процессов опрошенные эксперты отмечают скептицизм среди руководства и линейных сотрудников, обеспечение информационной безопасности и недостаточный объем данных для обучения моделей.

«Барьеры, которые сегодня тормозят дальнейшее проникновение ИИ, лежат уже не в плоскости ограничений самой технологии, а в сферах управления или даже корпоративной культуры. На наш взгляд, именно здесь должен лежать фокус компаний, которые хотят не только преуспеть в использовании ИИ, но и в целом занимать лидирующие позиции на рынке», — заявил руководитель отдела исследований и аналитики Knomary Егор Петрочук.

Популярность, которую ИИ приобрел после релиза ChatGPT, также сыграла свою роль в развитии и распространении технологии, однако ее роль переоценивать не стоит. Респонденты отмечают, что в первую очередь на прогресс влияют более фундаментальные факторы: получаемый качественный и экономический эффект, ощутимое снижение стоимости использования и долгожданное появление на рынке специалистов в сфере ИИ.

Исследование доступно по ссылке: Искусственный интеллект в HR (tedo.ru)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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